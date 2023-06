Ein Tweet von Mgr Michel Aupetit

Aus der traumhaften Region der Côte d’Azur, wo der emeritierte Pariser Erzbischof im Rahmen seines missionarischen und nationalen Projektes für die Bedürftigen und Ausgegrenzten der Gesellschaft unterwegs ist, twitterte er vor kurzem die folgenden Worte:

„Einige, die beanspruchen, Umweltschützer bzw. Grüne zu sein, verachten die Menschen und stellen sie an den Pranger. Wie ist es möglich, die Schöpfung verteidigen zu wollen, wenn man seinen Mitmenschen nicht liebt? Das ist eine Illusion, mehr aber noch ist es Heuchelei.“

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 1.Juni 2023. Übersetzung: Juliana Bauer

In einem Kommentar reagierte ein Leser aus Grenoble mit dem Hinweis, dass die Grünen in der Tat nur vorgeben, solche zu sein. In Wirklichkeit jedoch leisteten sie der Umwelt keine Dienste, ihre Taten mündeten zu einem Großteil in Zerstörung und in Gewaltaktionen.

Nun – das kennen wir ja ebenso zur Genüge. Mit seinem aufschlussreichen Beitrag „Deutschland wird zur Geisel der Grünen“ zeigte das Peter Helmes erst kürzlich anschaulich und detailliert auf (beischneider.net, 22., 23.Mai). Auch dass die grünen Faschisten ihre Mit- Menschen verachten, ja geradezu hassen, dass sie nur sich selbst und ihre Ansprüche kennen – auch das führen uns die deutschen Anhänger dieser Sekte täglich vor. Michel Aupetit trifft daher ins Schwarze, wenn er die Tatsache klar benennt: sie „beanspruchen“ lediglich, Umweltschützer zu sein. Sind es aber nicht. Sie zerstören unsere Umwelt, unsere Lebenswelt und unsere Lebensgrundlagen.

Allerdings sehen sie auch nicht die „Schöpfung“ vor Augen; diese interessiert sie ebenso wenig. Sondern nur die UM-WELT. Eine menschenleere Umwelt. Eine entvölkerte Umwelt – worauf Michel Aupetit wiederum hindeutet. Die Umwelt nach ihren Gesetzen und Regeln, die Umwelt, die sie knechten können nach ihrem Gutdünken, die Umwelt, die für sie keine Schöpfung ist.

In der für den Menschen letztlich kein Raum mehr ist. Der jedoch zur „Umwelt“ mitgehört. Der Teil dieser „Umwelt“ ist.

Wie sie selbst, die werten Grünen… Die dabei sind, sich letztendlich selbst den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen…

Wie jede Krähe, die sie schützenswert finden. Wie jeder Schmetterling.

Wie die grüne Moral-Apostelin Katrin Göring-Eckardt zu Beginn der letzten Wahlperiode den lauschenden deutschen Männern und Frauen, vor allem den Frauen, verkündete:

„Wir wollen, dass in den nächsten vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!”

Wobei auch ich für den Erhalt unserer lebenswichtigen Bienen, unserer Vögel und der anderen Tiere bin. Aber auch für den Erhalt und die Pflege unserer Rinder…! Und einer gesunden Landwirtschaft…

Und für die Sorge um den Menschen. Die Frau, den Mann, die Kinder.

Sprechen wir von der SCHÖPFUNG. Die von Gott erschaffen ist.

Von der Schöpfung: der Natur, den Elementen, der Vielfalt der Pflanzen, der Vielfalt der Tiere, dem Menschen.

In einer Predigt vor zwei Jahren, die ich hier bereits übersetzt vorstellte, führte Bischof Aupetit die entsprechenden Gedanken zu Natur, Ökologie, Schöpfung konkret aus. Ich zitiere nochmals die entscheidenden Passagen:

„…Ja, das ist das, was heute fehlt, das Staunen, das Be-Wundern … Das Bewundern der Natur, ihrer Lebenskraft.

Diese Lebenskraft kommt von Gott. Das Vergessen aber führt zur Katastrophe…

Im 20. Jahrhundert sprach man viel vom Humanismus… Man betete den Menschen an. So wie man aber den Menschen anbetete, verachtete man die Natur.

Heute … ist das Gegenteil der Fall. Wir fördern heute eine radikale Ökologie; diese radikale Ökologie betet die Natur an und verachtet den Menschen.

Das ist eine Fehlstellung auf der ganzen Linie …

Es geht nicht darum den Menschen oder die Natur anzubeten, es geht darum, Gott anzubeten.

Wenn wir Gott anbeten, achten wir die Natur. Wenn wir Gott anbeten, haben wir Achtung vor dem Menschen. Denn sowohl der Mensch, als auch die Natur sind von Gott erschaffen…“

(Mgr Michel Aupetit, Predigt am 13.Juni 2021 in St-Germain-l’Auxerrois, Paris).

