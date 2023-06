Der Dateiname ist feministische-ameisen.jpg Das Geheimnis meines Erfolgs? Ich verwende kein chemisches Gift, sondern feministische Ameisen. Sie beschweren sich unverzüglich über ihre Ameisenrolle und fordern Vielfaltsquoten. Danach überzeugen sie die Königin, die Fortpflanzung einzustellen und geben den Männern an allem die Schuld. In der letzten Phase laden sie feindliche Würmer aus der Nachbarschaft dazu ein, in ihr Nest einzuwandern. Es dauert nur drei Generation, bis die Ameisengesellschaft zerstört ist. Wenn nicht, bekommen Sie Ihr Geld zurück.

Jüngst hatte ich mich mit dem Thema „BIP und Migration“ auseinandergesetzt. Dabei war ich zu dem Schluss gekommen, dass die zurzeit rund 3 Millionen unproduktiven Migranten, die in Deutschland leben, volkswirtschaftliche Kosten von mindestens 300 Milliarden € verursachen.

Um aufzuzeigen, wie schwierig sich die Diskussion über ein solches Thema gestaltet, füge ich einen anlässlich dieses Ergebnisses geführten Schriftverkehr bei.

Antwortschreiben auf meine Ausführungen zum Thema „BIP und Migration“

Guten Tag Herr Cohnen,

zunächst darf ich Ihnen dazu gratulieren, auf der Sonnenseite dieser Welt geboren zu sein. Als Kind eines der wirtschaftsstärksten Länder der Erde konnten Sie grenzenlose Freiheit genießen. Sorgloses, unbeschwertes und angstfreies Dasein bei anhaltendem Wirtschaftswachstum prägten Ihren Lebensweg. Ungeniert, gedanken- und zügellos konnten Sie konsumieren, schier grenzenlos wuchs Ihr Hunger nach immer mehr.

Apropos Hunger. Wussten Sie, dass im Jahr 2021 rund 10 % der Weltbevölkerung, immerhin 768 Millionen Menschen, unter Hunger litten? Hunger nennt man übrigens das subjektive Empfinden, dass durch Nahrungsentzug verursacht wird und das mit dem starken Verlangen nach etwas zu essen einhergeht. Gut, dass Sie dieses Empfinden nicht kennen! Das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit dem Sie sich beschäftigen, hatte zur Folge, dass allein im Jahre 2022 immerhin 746 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert wurden. Treibhausgase nennt man die Gase, die den Treibhauseffekt, dass heißt den globalen Temperaturanstieg begünstigen.

Wussten Sie, dass aufgrund des Temperaturanstiegs einige Regionen auf der Erde als nicht mehr bewohnbar gelten und das immerhin 100 Millionen Menschen in Folge dessen ihre angestammten Lebensräume verlassen mussten? Sie verweisen in Ihrer Nachricht auf den drohenden Verlust unseres Wohlstands. Empfinden Sie es da nicht auch als beunruhigend, dass alleine in Deutschland 122 Milliardäre im Jahre 2008 mit einem Privatvermögen von 325 Mrd. € trotz globaler Wirtschaftskrise und Coronapandemie zu 213 Milliardären im Jahre 2021 mit Privatvermögen von immerhin 722 Mrd. € angestiegen sind? Wie kann es sein, dass einige wenige Menschen zu solch unvorstellbaren Vermögen kommen? 1 Milliarde, das sind immerhin 1000 x 1 Millionen. Was könnte man mit 5 % dieses Geldes nicht alles machen? Der reichste Mensch der Erde verfügt sogar über ein Privatvermögen von 226 Milliarden.

Um den weltweiten Hunger zu stoppen würden laut UNO jährlich 267 Milliarden Dollar erforderlich. Weltweit verfügen 2755 Milliardäre über ein Privatvermögen von 9,44 Billionen US-Dollar. Eine Billion steht für 1000 Milliarden. Diese Menschen könnten den weltweiten Hunger mit Ihren Privatvermögen innerhalb von 15 Jahren locker stoppen und würden dabei nicht einmal verarmen. Warum fragt die eigentlich nicht mal einer?

Nein, da ist es natürlich deutlich einfacher den Kopf zu senken und nach unten zu sehen. Da wird wieder gezündelt und mobil gemacht! Da werden die ärmsten der Armen auf die vermeintlich noch ärmeren Taugenichtse und Sozialschmarozer gehetzt, die unter Lebensgefahr vor Krieg, Zerstörung, Hitze, Elend und Hunger ihre Heimatländer verlassen mussten. Hier wird suggeriert, dass diese Brut nichts anderes im Sinn hat, als Ihnen und uns unseren hart erarbeiteten Wohlstand streitig zu machen. Die Dinge sind leider viel komplexer als von Ihnen dargestellt und blinder Populismus hilft hier nicht. Das ist viel zu einfach gedacht!

Ich mache mich frei von diesen Gedanken und Teile Ihre Ansichten und den Tenor Ihrer E-Mail mit aller Deutlichkeit nicht.

Viele Grüße zurück

(Anmerkung Maria Schneider: Die Rechtschreibfehler dieser Intelligenzbolzin und Kämpferin für soziale Gerechtigkeit wurden beibehalten.)

Mein Antwortschreiben

Sehr geehrte…………..,

vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht und auf meine Überlegungen zum BIP und Migration geantwortet haben.

Mit meinen Überlegungen zum BIP und Migration haben Sie sich allerdings nicht in Ihrem Schreiben auseinandergesetzt. Anstelle dessen eröffnen Sie eine andere Diskussion und beginnen sofort mit persönlichen Vorwürfen und Unterstellungen. Woher wollen Sie eigentlich wissen, dass ich auf der Sonnenseite lebe und ungeniert zügellos und gedankenlos konsumiere?

Auch in anderen Punkten in Ihrem Schreiben, in denen Sie Zahlen nennen, die möglicherweise den Tatsachen entsprechen und mit denen ich im Übrigen weitgehend übereinstimme, versuchen Sie mir zu unterstellen, dass ich dafür die Verantwortung trage.

Ich möchte einmal auf das in den letzten Tagen untergegangene Schiff mit ca. 700 Migranten eingehen. Den Zeitungsberichten zu folge haben die Migranten zwischen 4000 € und 8000 € für die Überfahrt bezahlt. Die Schleuser haben dabei mehr als 2,8 Millionen € abgeschöpft. Wer von den 768 Millionen hungernden Menschen,die Sie beschreiben, kann für seine fünfköpfige Familie 20.000 € für einen Schlepper bezahlen? Niemand. Die Verhungernden würden jeden Euro ausgeben, um am Leben zu bleiben.

Diejenigen, die das Geld für die Überfahrt haben, sind nicht die schwächsten der Schwachen, sondern diejenigen, deren Ziel es ist demnächst auch den Wohlstand zu erreichen, für den Sie mich und meine Landsleute versuchen zu beschimpfen.

In meiner Überlegung zu BIP und Migration bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die nicht produktiven Migranten, die in diesem Staat leben, der Bundesrepublik mindestens in diesem Jahr 300 Milliarden € kosten würden. Das ist etwas mehr als die von Ihnen genannte Zahl von 267 Milliarden Dollar (laut UNO), die nötig wären, um die Menschen in der Welt vor dem Verhungern zu retten.

Ihr Abschlusssatz enthält wieder eine grobe Unterstellung. Erlauben Sie mir bitte mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie lieber die 768 Millionen Menschen, die unter Hunger leiden und tatsächlich verhungern, retten wollen oder ein paar Wenige die 4000 € aufbringen können, um demnächst das luxuriöse Leben führen zu können, welches Sie mir, den Deutschen und anderen Europäern vorwerfen?

Die Bundesrepublik stellt noch nicht einmal ein Prozent der Weltbevölkerung. Wie Sie sehen, gibt es durchaus andere Ansätze, als die von Ihnen favorisierten, um das Elend in der Welt zu mindern.

Ich habe mich sachlich mit dem Thema BIP und Migration auseinandergesetzt. Sie haben dies leider nicht getan. Wenn Sie zukünftig sachlich mit mir diskutieren wollen, können Sie das gerne tun.

Viele Grüße

P.S: Ein grundsätzliches Problem ist offensichtlich ein mangelndes Zahlenverständnis und schwache Rechenleistungen bei vielen Menschen, auch in der Politik.

