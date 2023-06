Foto von OpenClipart-Vectors, Pixabay

Eine gemeine Sommergrippe hat mich hinterrücks überfallen, und sich in meinem Körper festgesetzt. Es geschah am frühen Morgen als meine Mandeln meldeten: "Es tut sehr weh!" Ich kniff die Augen fest zusammen und träumte weiter von einer Welt der Freiheit, des Friedens und des Glücks. In der die Menschen Liebe und Verständnis zeigen statt Kaltheit und schweres Geschütz. Dann kamen meine Ohren hinzu und meldeten Stechen wie von Haubitzen. Trotzdem wollte ich von alldem nichts wissen und vergrub mich in mein Kissen. Schließlich begann mein Kopf mit unsäglichem Pochen als letztes Mittel, um mich aus dem Bett zu locken. Und so liege ich nun auf der Couch lutsche Pastillen kaue Tabletten trinke Kamillentee Auch die Beine tun mir inzwischen weh. Das eigentliche Fazit von der Geschicht`? Wenn Du krank bist, hüte das Bett und schreibe keine Geschichten nicht. Eure Maria - bis in ein paar Tagen wieder.

