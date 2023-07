Sehr geehrte Frau Baerbock,



Sie verbreiten die wissenschaftlich unhaltbare Behauptung “Die Klimakrise ist heute die größte Bedrohung für unsere Sicherheit” (https://exxpress.at/baerbock-300-millionen-steuergeld-aus-deutschland-fuer-strom-sicherheit-suedafrikas/).

Bild: Netzfund

Wir haben keine Klimakrise. Kohlendioxid-Emissionen sind nicht klimaschädlich, weil der Kohlendioxidgehalt der Luft nicht mit der Lufttemperatur korreliert. Siehe die Veröffentlichungen von J. Kowatsch in EIKE.



Ihre Partei hat durch falsche politische Entscheidungen erreicht, daß Deutschland heute die höchsten Strompreise der Welt hat. Die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie wird dadurch gelähmt, was zur Verarmung führt. Kein Zweifel besteht, daß Ihre Partei die Desindustrialisierung Deutschlands will.

Widerstand gegen die Desindustrialisierung leistet die Alternative für Deutschland (AfD). Die AfD ist nicht nationalsozialistisch, wie ihre Gegner behaupten. Das Grundsatzprogramm der AfD enthält keine judenfeindlichen Aspekte. Dieses Schreiben kann verbreitet werden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …