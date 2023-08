Dr. Juliana Bauer

Mariä Himmelfahrt in Santa Maria in Trastevere. Quelle: Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Das Fest Mariens Aufnahme in den Himmel, in der katholischen und den orthodoxen Kirchen im Rang eines Hochfestes, wird seit dem Jahr 431 in den Ostkirchen begangen. Es ist das Jahr, in dem die Mutter Jesu auf dem Konzil zu Ephesus als Gottesgebärerin verkündet wurde und seither im Christentum eine besondere, vor allem auch erhabene Stellung einnimmt. In der römisch-katholischen Kirche feiert man das Fest seit dem 7.Jh.; Papst Pius XII. erhob die Glaubensaussage von der „leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel“ 1950 zum Dogma.

Im Volksmund bürgerte sich die Bezeichnung Mariä Himmelfahrt ein. Auf historischen Kalendern kann man am 15. August u.a. den aus mittelalterlichen Texten stammenden Festnamen „unser lieben frawn tag der schidung“ (Unserer Lieben Frauen Tag der Scheidung) lesen, was Marias Scheidung aus dem Erdenleben bedeutet und damit an die Bezeichnung der Ostkirchen erinnert, wo das Fest den Namen „Hochfest des Entschlafens der allheiligen Gottesgebärerin“ trägt.

Im Mittelpunkt dieses Marienfestes steht der Glaube, dass Maria als Mutter Jesu und somit aufgrund dieser unvergleichlichen Verbindung zur Erlösungstat Jesu Christi als „Ersterlöste“ an dessen Auferstehung teilnimmt und die den Menschen gemachte Verheißung einer Zukunft bei Gott, einer Zukunft des Menschen in seiner Ganzheit von Leib und Seele bei Gott, vorwegnimmt. An dieser Stelle verweise ich auf die Predigten zu Mariä Himmelfahrt, in denen der Pariser Bischof Aupetit diese Glaubensüberzeugung in einzigartiger Weise hervorzuheben vermag (siehe: Predigtworte von Mgr Michel Aupetit zu Mariä Himmelfahrt).

Der Glaube an die Aufnahme Mariens lässt sich auf eine Gruppe frühchristlicher legendenartiger Schriften aus dem 4. bis 6.Jh. zurückführen, die, in mehreren Varianten entfaltet und als Transitus Sanctae Mariae (Der Übergang Marias) genannt, meist zu den jüngeren Apokryphen des Neuen Testaments gerechnet werden. Sie beinhalten Erzählungen über das Sterben der Gottesmutter im Beisein der Apostel und im Beisein von Christus und seiner Engel sowie über ihre Aufnahme in den Himmel mit Seele und Leib (am Sterbebett nimmt Christus ihre Seele in Empfang, die auf Bildern meist als Kind in Jesu Arm dargestellt ist, und öffnet nach drei Tagen ihr Grab, um ihren Leib ins Paradies zu tragen, wo er sich wieder mit ihrer Seele vereint).

In Bayern, wo der 15. August ein Feiertag ist, heißt dieser der „Große Frauentag.“ Er leitet die so genannten Frauendreißiger ein, die bis zum 12. bzw. 15. September, dem Fest- und Gedenktag Mariä Namen und Mariä Schmerzen dauern. Während dieser Zeitspanne sammelt man in ländlichen Gebieten Kräuter und Heilpflanzen; in den katholischen Kirchen des deutschsprachigen Raums ist es Brauch, die zu Mariä Himmelfahrt gesammelten zu segnen. Das Brauchtum wird seit Jahrhunderten gepflegt, schon im 14.Jh. wird die „Weihe von Kräuterbuschen“ bezeugt.

Wenn es auch bereits in vorchristlicher Zeit die religiöse Sitte gab, Heilkräuter als Schutz gegen das Böse Göttern zu opfern oder in den Häusern aufzuhängen, erfuhr dieser Brauch im Zusammenhang mit dem Fest von Mariens Aufnahme in den Himmel besondere Bedeutung. So berichtet eine Legende, dass die Jünger Jesu bei der Öffnung von Marias Grab keinen Leichnam fanden, sondern Rosenblüten, Lilien und duftende Heilkräuter.

Den Themen Mariä Entschlafung und Mariä Himmelfahrt widmeten sich zahlreiche Künstler verschiedener Epochen. Vor allem auf Ikonen, aber auch auf Mosaiken stellten Künstler häufig den Tod Mariens dar. Ein berühmtes Apsismosaik von Pietro Cavallini, einem der bedeutendsten römischen Künstler des 13. und beginnenden 14.Jhs., befindet sich in der Basilika S. Maria in Trastevere in Rom, der ältesten Marienkirche der Stadt. Die Aufnahme Mariens in den Himmel veranschaulichte der venezianische Maler Tiziano 1516-18 auf einem Altarbild mit großer Farb- und Ausdruckskraft. Es ist das größte Altarbild Venedigs und befindet sich in der Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari.

https://www.kunst-meditation.it/ikonen2/kjahr-maria-himmelfahrt/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …