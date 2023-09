Bild: Netzfund

Tag um Tag erschüttern unzählige neue Messermorde nicht nur unsere Großstädte, sondern auch Kleinstädte und Dörfer.

Das Fazit: Es kann jeden treffen, denn mittlerweile muss fast jedes Dorf psychisch kranke Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten beherbergen.

Das, was sich in Wiesloch zugetragen hat, ist besonders furchtbar. Ein siebenfach vorbestrafter Somalier, darunter Straftaten wie sexuelle Belästigung und vorsätzliche Körperverletzung, wird zum Mörder.

Ungehindert kann er aus dem psychiatrischen Zentrum fliehen und da keine Warnungen an die Bevölkerung erfolgen, kostet das einer jungen 30-jährigen Frau das Leben, die einfach nur etwas einkaufen wollte.

Und niemand stellt die Frage: Was macht dieser Mann überhaupt bei uns in Deutschland? Wie viele psychisch Kranke, die sich täglich zu Hunderten illegal in unser Land schmuggeln, wollen wir noch hier aufnehmen ?

Wie viele Menschen müssen denn noch diese Politik gegen das eigene Volk mit ihrem Leben bezahlen?

Aber vor allem – Wer trägt Schuld an dem Tod dieser jungen Frau und wer muss zur Verantwortung gezogen werden?

Am Freitag gibt es dazu eine Sondersitzung im baden-württembergischen Landtag.

Doch machen wir uns nichts vor – wie immer werden wohl alle Beteiligten jegliche Schuld von sich weisen.

Eines steht fest: Dieser Mörder muss sofort abgeschoben werden! Ohne wenn und aber.

Ich kann es bald nicht mehr ertragen, solche Nachrichten lesen zu müssen. Wie geht es Euch damit?

Nach tödlicher Messerattacke: Tatverdächtiger in Weinsberg angekommen

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/hohe-sicherungsmassnahmen-fuer-wiesloch-taeter-100.html

KANDEL IST ÜBERALL!

Quelle: https://christina-baum.berlin

