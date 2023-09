Bild: Netzfund

Rechtzeitig zum Ende der Freibadsaison schlug der Multikulti-Hammer nochmals zu! Selbstredend ist diese Einleitung in Anbetracht des nachfolgenden Ereignisses nur noch zynisch und böswillig, doch ebenso menschenverachtend und niederträchtig ist die Politik unserer politischen Obrigkeit leider auch! Erneut sprengt die unkontrollierte Zuwanderung die Grenzen des Dagewesen und des Vorstellbaren: Im Kölner Agrippabad haben acht muslimische Migranten ein gerade mal 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Die grauenhafte Tat ereignete sich am Sonntagabend vom 17. September im Außenbecken der Badeanstalt. Doch wird es so sein wie immer: Die Menschenkette für das Opfer bleibt aus, stattdessen wird sich das quietschbunte Köln hinter die feigen Triebtäter stellen, die irgendwelche Hinterhof-Porno-Gangbang-Fantasien ausleben mussten. Der Aufschrei, das Bedauern und Mitleid von Seiten der Muslime wird ebenfalls ausbleiben – hat doch alles nix mit dem Islam zu tun!!

Dem Mädchen gelang es immerhin, sich zu befreien, um die Bademeister zu informieren. Sieben Streifenwägen rückten an, um die jugendlichen Täter zu stellen: Die Jüngsten sind gerade mal 16, der Älteste ist 26 Jahre alt. Die Gruppe hatte das Mädchen zuvor umzingelt, bedrängt und an intimen Stellen berührt. Wie immer lohnt ein Blick auf die Nationalität dieser unverzichtbaren „Kulturbereicherungen“ und „Fachkräfte“: Türken, Iraker, Syrer. Als ob man nicht schon sowas geahnt hätte. Ein 16-jähriger war zuletzt in einem Flüchtlingsheim in der näheren Umgebung untergebracht. Die ohnehin schon prügelträchtige Freibadsaison 2023 nimmt somit ihr perverses Ende. Und auch das ist mittlerweile typisch für das links entrückte Deutschland: Alle Täter sind bislang wieder auf freiem Fuß – härtere Konsequenzen dürfte es da schon haben, über die Herkunft zu sprechen und die islamische Zuwanderung zu kritisieren.

Erst im Juni kam es im Vitusbad in Mönchengladbach zu einem ähnlichen Fall: Dort hatten mehrere „junge Frauen“ im Alter zwischen 17 und 19 Jahren eine Gruppe von sechs minderjährigen Mädchen (alle zwölf und 13 Jahre alt) im Wasser bedrängt und begrapscht. Mittlerweile scheint nichts und niemand mehr sicher vor diesen Horden zu sein: Weder Frauen noch Kinder, und auch nicht Tiere oder gestandene Männer. Hingegen müsste es in jeder Stadt, in jeder Gemeinde und in jedem Ort eine regelmäßige Demo als Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Multikulti geben, wie es schon im südpfälzischen Kandel vortrefflich der Fall war.

Und dennoch: Kein Opfer bleibt unvergessen, genauso wenig wie sämtliche Verursacher, Mitläufer und Ignoranten der gesamten Katastrophe! Say their names!

Alex Cryso

