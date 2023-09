Von Pia Böhmheim. Inzwischen ist es traurig, in Nürnberg leben. In ganzen Straßenzügen sieht man nur noch arabische Schriftzeichen. Auf den Bürgersteigen oder in der Straßenbahn vollführt man regelmäßig Hindernis-rennen, vorbei an Doppelkinderwagen, Kopftuchfrauen und unerzogenen Kindern, die keinen Millimeter Platz machen. Als wollten sie uns damit zeigen, wie sehr sie uns geringschätzen oder gar verachten.

Wer fördert den Islam?

Sie, Herr Cryso, beschrieben im Juli drei Typen Deutscher, die die Verbreitung des Islams fördern. Ich möchte das etwas abwandeln.

Da sehe ich Normale, die das Herrenmenschengehabe der Mohammedaner instinktiv ablehnen aber resigniert haben.

Dann kommen die Profiteure der Asylindustrie, von der schon Udo Ulfkotte schrieb. Sozialarbeiter oder Juristen sind nur zwei Berufssparten.

Und schließlich kommen die Gutmenschen. Die Auswüchse ihres Handelns hat inzwischen in jeglicher Hinsicht einen Grad des Irrsinns erreicht, dass sehr bald alles , was uns Normalen lieb und teuer ist, zerstört sein. wird.

Kleinere Verbesserungen, wie ein Verzicht auf das Gendern oder Umschreiben von Büchern oder auch große Maßnahmen eine objektive Diskussion. zum Klima können da auch nichts mehr retten.

Exzellent hat diese Gutmenschen Dietrich Bonhoeffer in seinem kurzen Artikel über die Dummheit (auch auf YouTube) beschrieben, wo er erklärt, dass die Masse an Gutmenschen nicht. aus Bosheit sondern aus Dummheit handelt. Da diese Kreaturen in keinster Weise überzeugungsfähig sind, bleibt ihnen nur die Selbstbefreiung, die bei all der Propaganda nur den Wenigsten gelingen kann.

Auch mit ihren Verhältnis zum Islam sehe ich schwarz, da sie verkennen, dass die Mohammedaner uns verachten und erobern wollen.

Was tun die Homosexuellen und die vielen eingebildeten, von Chromosomen unabhängigen Geschlechter, wenn der Islam übernimmt?

Tragen dann Gutmenschenbuben, die schon mit Türkenslang reden, die Messer der neuen Herrscher?

Nun ja, wenigsten. die Gutmenschenmädels werden gerne ihre Burka tragen. Denn auch das Big-T-Shirt im öffentlichen Nahverkehr kam gut bei ihnen sehr gut an.

Enden möchte ich mit dem Titel eines sehr guten Films von Imad Karim:

“Jubelnd in den Untergang”

