Buchenschlag 47 – 49 Reihenhaus der Gartenstadt, Nürnberg. Bild: Pixabay. Noch sieht alles klassisch deutsch und gepflegt aus.

Von Sisemen. Wie gewohnt, war auch Herrn Künstles Bericht „Der unheilige Dschihad im nicht mehr Heiligen Land“ sehr interessant. Trotz des ernsten Themas musste ich an der Stelle, an der er von seinem Besuch des Leuchtturmprojekts erzählt, laut und resigniert auflachen.

Meine Tante wohnt in einer Reihenhaussiedlung, in die sich vor über 50 Jahren jüngere Familien eingekauft hatten. Aus verständlichen Gründen (Altenheim, Todesfall…) werden nun seit einigen Jahren häufiger Häuser frei. Diese werden ausnahmslos von muslimischen Familien gekauft. Warum das so ist, konnte ich bislang nicht eruieren. Geht man aber durch die Siedlung, sieht man sofort, welche Häuser im mohammedanischen Besitz sind, ganz wie beim Leuchtturmprojekt, das Herr Künstle erwähnt hatte.

Verblüfft verfolge ich schon länger, dass sich bei der Übernahme des Häuser stets das gleiche Ritual vollzieht.

Zuerst wird mindestens eine Satellitenschüssel installiert.

Da die Vorbesitzer alle oder einen Großteil der Möbel im Haus lassen, werden diese im zweiten Schritt herausgeworfen, egal wie hochwertig oder geschmackvoll sie sind.

Der dritte Schritt leuchtet mir noch ein. Fenster und Türen werden ausgewechselt.

Ausnahmslos geht es dann in den Garten. Spaßeshalber wettete ich schon, wann es so weit sein würde. Ich hatte immer Recht. Ob Tanne, Kastanie, Apfelbäume – die Bäume werden alle abgesägt. Büsche und Stauden werden wie Unkraut herausgerissen. Der Rasen geht auch kaputt, da der inzwischen mit Möbeln, Bauschutt und Baumaterial überfüllt ist.

Den fünften, vorerst letzten Schritt konnte ich bei sechs von acht Häusern sehen. Da wurden die Kacheln von Bad- und Küchenwänden geklopft.

Damit wurden die Häuser möglicherweise halal. Das, was die Ungläubigen berührt oder auch nur geschätzt hatten, war ausgemerzt worden.

Und nun, wenn Garten und Haus eine einzige Baustelle sind, herrscht Stillstand und das Haus bleibt leer. Die neuen Eigentümer scheinen es mit dem Einzug nicht so eilig zu haben. Man kann sich also neben mindestens einem großen Auto und der neuen Immobilie auch noch eine Wohnung leisten.

Würden wir durch diese Siedlung gehen, hätten auch Sie keinerlei Schwierigkeiten, die Häuser derer, die uns “Kültür“ bringen, problemlos zu erkennen.

