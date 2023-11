Bild: Netzfund

Bereits zu Halloween wurde das Ruhrgebiet (und nicht nur dort…) von schweren Krawallen erschüttert, doch wie so oft scheinen die Islamkritiker südländische Lebensfreude und die ersten Anzeichen des bevorstehenden Bürgerkriegs nicht auseinander halten zu können. Wesentlich offener und unverblümter ging es da schon am Freitagabend bei einer Anti-Israel-Demo in Essen zu, wo sich rund 3.000 Palästina-Sympathisanten am Jakob-Funke-Platz versammelt hatten. Israel wurde erneut zur Hassfigur gemacht, sich selbst die beliebte Opferrolle übergestülpt. Dabei war es die radikal-islamische Hamas, die am 7. Oktober ein Massaker unter israelischen Zivilisten anrichtete und damit den Krieg startete.

“Eine Ummah! Eine Einheit! Eine Lösung! … Kilahfah!” stand auf einem Plakat zu lesen, daneben wurden zahlreiche islamische Flaggen geschwenkt. Die Forderungen nach der Errichtung eines Kalifats wurden lautstark skandiert. Wie immer ist der Islam Frieden und eine echte kulturelle Bereicherung. Wie die Polizei berichtete, gab es zumindest keine strafbaren Handlungen während der Demo, die allerdings “sehr emotional” verlief. Die Versammlung wurde wohl von einer Privatperson ohne jeglichen politischen Hintergrund organisiert. Jedoch wurden Anhänger der verbotenen Hizb ut-Tahir-Partei gesichtet, die sich für die Errichtung eines globalen Kalifats einsetzen. Beobachter fiel zudem die strenge Geschlechtertrennung auf. “Allahu Akbar”-Rufe waren ebenfalls zu hören. Und auch der Tauhid-Finger als Symbol des politischen Islams war öfters zu sehen. Verbindungen zur Al-Qaida oder dem IS kamen offen zum Ausdruck. Es war die elfte Demo in Essen ihrer Art seit Beginn des Krieges.

Zu einer ähnlichen Demonstratioln kam es auch in Frankfurt am Main, wo neun Personen unter anderem wegen Volksverhetzung festgenommen wurden. Ingesamt wurden in der hessischen Metropole rund 850 Teilnehmer gezählt. Sogar ein Schild mit SS-Runen wurde sichergestellt. Auf einem anderen Schild wurde der Staat Israel symbolisch denunziert, wie er in die Mülltonne fliegt. Darunter stand “Keep the World Clean!”. Auf weiteren solchen Hass- und Hetzveranstaltungen werden unter anderem auch die Vertreter aus dem linken Spektrum erwartet wie etwa solche Rotfaschisten, die bereits schon zur “revolutionären 1. Mai-Demo” ausgerufen hatten.

