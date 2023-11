Eine alte Indigene steht im Hintergrund und macht gute Miene zum bösen Spiel. Die Bank wird von jungen Neusiedlerin in Beschlag genommen, die allein anhand ihrer Gesten und Raumbeanspruchung ihre Macht demonstrieren. Ein pummeliger Indigener dient sich den neuen, muskolösen Machthabern an. Foto: Netzfund

Immer öfter liest man – wenn auch zumeist nur in der Lokalpresse –, dass zunehmend Senioren, Behinderte und selbst Hochbetagte zugunsten von “Schutzsuchenden”, sogenannten Flüchtlingen aus Asylbewerbern ihren zum Teil seit Jahrzehnten angestammten Wohnungen geworfen werden. Das, was angeblich böse populistische Hetze ist, findet tatsächlich statt, auch wenn die Wahrheit verleugnet und verwässert werden soll; doch längst ergeben die vielen Einzelfälle ein beunruhigendes Gesamtbild. Jüngstes Beispiel ist eine abgrundtief zynische, aber behördlich legitimierte Aktion im fränkischen Würzburg: Hier soll eine 77-jährige Dame nach 23 Jahren aus ihrer 44-Quadratmeter-Bleibe „entfernt“ werden – weil die Wohnungfläche für sie angeblich zu groß sei. Die Seniorin muss nun einer Flüchtlingsfamilie Platz zu machen. Schlimmer noch: Kaltschnäuzig, empathie- und herzlos verlangen die Behörden, sie solle ihre vertrauten und liebgewonnenen Habseligkeiten am besten wegwerfen oder verkaufen – denn in der künftig für sie angedachten Notunterkunft sei eben nicht genug Platz dafür.

Hier weiterlesen

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …