Zum Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus

Präses a.D. Annette Kurschus, ehemalige Ratsvorsitzende der EKD (2021). Quelle: EKD / Jens Schulze, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es war der 17. April des Jahres 2015. Zahlreiche Menschen waren im Hohen Dom zu Köln versammelt, um der 150 Toten zu gedenken, die bei dem furchtbaren Absturz der Germanwings 9525 am 24.März ums Leben kamen. Bei einem Absturz, den der Pilot wissentlich herbeigeführt hatte.

„Sammle meine Tränen in deinen Krug“ (Psalm 56,9)

Neben Kardinal Woelki, dem Erzbischof von Köln, stand die damalige Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Pfarrerin Annette Kurschus. Sie hielt auch die Trauer-Ansprache.

Es war eine Trauer-Ansprache, wie ich sie noch nie gehört hatte. Ich erinnere mich, dass ich der Theologin fasziniert zuhörte. Ich sage fasziniert – trotz des großen Traueranlasses. Ihre Predigtworte waren von ausgeprägter Sensibilität, basierten auf biblischem und gleichermaßen lebensbezogenem Trost, kamen aus dem Herzen der Seelsorgerin und gingen zu Herzen. Die Worte des Psalms 56, Vers 9 stellten den Mittelpunkt ihrer Predigt dar. „Mein Elend hast du aufgezeichnet … Sammle meine Tränen in deinen Krug“ ruft der leidgeprüfte Psalmist Gott zu. Psalmworte, die bereits zu Herzen gehen. Wie so viele Psalmworte, die vom Leid des Menschen sprechen.

Heute denke ich wieder an diese Predigtworte von Annette Kurschus. Ich denke an sie, während ich einige Artikel über ihren Rücktritt als Ratsvorsitzende der EKD lese, manche auch nur überfliege. Da x-mal, wie immer, das Gleiche in diesen Texten breitgetreten wird.

„Sexuelles Bedrängen“ und die Kraftlosigkeit junger Männer

Die Gründe, aus denen die Ratsvorsitzende der EKD zurücktrat, sind/seien sexuelle Übergriffe eines bi-sexuellen Mannes gewesen. Eines ehemaligen kirchlichen Mitarbeiters unter Annette Kurschus. Die diese angeblich vertuscht haben soll. Zumindest habe sie nicht mit „offenen Karten“ gespielt.

Um welche „sexuellen Übergriffe“ aber geht es? Um solche, die ein Bi-Sexueller sich vor etwa 30 Jahren offenbar gegenüber Erwachsenen erlaubt hatte. Gegenüber erwachsenen, volljährigen Männern. Die er offenbar mehrfach bedrängt hatte. Erwachsene, wohlbemerkt. „Übergriffe“, die beileibe nichts mit Missbrauch zu tun haben.

Die Schande besteht nun darin, dass dieser Mann ein kirchlicher Mitarbeiter war. Und hätte dieser Mensch sich an Kindern vergriffen oder hätte er Kinder bedrängt, würde sich hier ein schwerwiegendes Verbrechen vor uns auftun, das, ist der Täter noch am Leben, ohne Wenn und Aber, ja mit aller Härte geahndet werden müsste. Und würde die Vertuschung einer solchen schrecklichen Tat bestehen, die Frau Kurschus zu verantworten hätte, dann müsste sie „ihren Hut nehmen.“

Aber – aber: es handelte sich hier um erwachsene Männer, die belästigt wurden.

Und laut bisheriger Untersuchungen wendete der Beschuldigte keinerlei Gewalt an. So steht momentan noch die Frage im Raum, inwieweit es sich hier überhaupt um ein strafrechtliches Vergehen handelte.

Meines Wissens aber verfügen junge Männer über viel Kraft. So dass sie ein Bedrängen, Betatschen usw. gut abwehren können. Sehr gut sogar. „Sexuelles Bedrängen“ von jungen, erwachsenen Männern! Mir kommen dabei gleich die Tränen. Die Gott jedoch in keinem Krug sammeln muss.

Nein, ich frage hier: was für jämmerliche Schlappschwänze von Männern hat eigentlich unsere moderne Gesellschaft hervorgebracht. Männer, die nicht mehr fähig sind, sich zu verteidigen. Geschweige denn, ihre eigenen Frauen und Kinder, wie u.a. jene Silvesternacht 2015 in Köln zeigte.

Auch die monatelange Schreiberei um jenen US-amerikanischen, ekelerregenden, hochkriminellen und laisierten Kardinal, diesen Mister McCarrick, der als Erzbischof über Jahre Priesterkandidaten in den Seminaren bedrängt, belästigt, verführt hat. Ein Mann, der in der Tat als Kardinal, als Bischof und als Priester nichts verloren hat. Den man schon lange hätte zum Teufel jagen sollen.

Aber auch hier steht die Frage im Raum: warum ließen sich das die Priesteranwärter überhaupt bieten? Männer. Erwachsene Männer. Die über reichlich Kräfte verfügen. Waren das allesamt nur erbärmliche Waschlappen, Schlappschwänze? Die letztlich noch dem Missbrauch Vorschub leisteten, den ihr „Herr Kardinal“ darüber hinaus an Minderjährigen beging…

Grapschen, Betatschen, Streicheln

Wenn ich an einige Situationen in meinem Leben zurückdenke: ich hätte so manchen Mann wegen Belästigung anzeigen können (was ich in einem Fall tun musste). Selbst noch einen alten, im Grunde witzigen, Mann aus einem Pflegeheim in Oberschwaben… Wo ich im Auftrag eines Bauernhausmuseums als Mittdreißigerin bei alten Männern Interviews über ihr elendes Leben als „Hütebuben“ führte…

Aber wissen Sie was: ich wehrte mich oder – ich entzog mich. Als erwachsene Frau kann ich mich in vielen Fällen und auf verschiedene Weise wehren. Auch an Ort und Stelle. Jedenfalls dann, wenn man mir keine Gewalt antut.

In jenem einen, prekären Fall schaltete ich meinen Anwalt ein, und zwar umgehend. Und sorgte nicht nur dafür, dass der Belästiger auch meine Anwaltskosten zahlen durfte, sondern dass er künftig unter Beobachtung von Zeugen stand und sich nicht mehr zu rühren traute…

Ansonsten zeigte ich den betreffenden Männern jeweils klar und auf meine Art die Grenze auf – und siehe da: ich hatte Ruhe. Und noch etwas, was sehr aufschlussreich war: der jeweilige „Herr der Schöpfung“ begegnete mir danach mit großem Respekt. Mit RESPEKT.

Süße Rache?

Nun komme ich nach 30 Jahren an und möchte diese Männer anzeigen!? Nach 30 Jahren! Lächerlich. Männer, die mir nichts antaten. Die, bevor sie in die Schranken gewiesen wurden, zu tätscheln und zu streicheln versuchten…

Möchte ich einen Batzen Geld herausschlagen? Ich könnte welches gebrauchen und meine armselige Rente aufbessern. Möchte ich einen in die Pfanne hauen? Mich für etwas rächen? Lächerlich. Im Grunde müsste man häufig die halbe Welt anzeigen!

Ich bin überzeugt, dass, aus welchen Gründen und von wem auch immer, ein Rache-Feldzug gegen die Theologin Kurschus initiiert wurde.

Und selbst, wenn sie einen Fehler machte, einen Fehler vor 30 Jahren. Einen Fehler in einer zwar unappetitlichen, aber nicht-kriminellen Angelegenheit, in einer Sache, die überdies ein Licht auf die Schwächlinge unserer Zeit wirft – sie hätte bleiben sollen.

Ich wünsche ihr jedenfalls sehr viel Kraft. Denn, wie die Theologin Margot Käßmann einst sagte: „Ich kann nicht tiefer fallen, als in Gottes Hand.“

