Ein wütender Zwischenruf von Dr. Juliana Bauer

Am 22. November titelte BILD: Haushaltsperre. Haushaltssperre der Regierung. Für wen? Hach! Regierung. Dass ich nicht lache. Regierung.

Einst sprach man von Staatskunst, wenn man von der Arbeit der Regierenden sprach. Doch das ist lange her. Heute erleben wir nur noch Dummheit, Unvermögen, Unwissenheit, keinerlei Bildung. Egozentrismus, Gnadenlosigkeit.

Kurz: Stümperhaftigkeit. Stümperhaftigkeit auf allen Ebenen. Und eine dumm-dämliche Arroganz.

Das Allerschlimmste aber ist: die „PolitikerInnen“ zerstören unser Land und seine Bürger.

Sie zerstören unser Leben, unsere Kultur…

Sie zerstören unsere Kinder.

Sie zerstören alles, was kostbar ist. Was lebenswert ist.

Und für diese ganze SCH…. bekommen sie noch ein immenses Gehalt. Ein hohes Gehalt für verbrecherische Aktivitäten. Für Unrecht, welches das ganze Land durchzieht.

Eigentlich müssten sich Millionen von Bürgern nach Berlin aufmachen, alle Pseudo-Regierenden aus dem Reichstag herausholen und sie festsetzen. Im KNAST. Und – ihre Gehälter einfrieren.

Denn freiwillig verzichten sie darauf ja nicht. Was sie zumindest für ein Jahr tun würden, wenn sie ein Minimum an Charakter, an sozialer Verantwortung und an Menschenfreundlichkeit besäßen.

„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande?“ (Augustinus von Hippo, Bischof, 354 – 430)

Was sind die Politiker noch anderes als eine große Räuberbande?

Und unsere „Hirten“ und „Oberhirten“ schauen tatenlos zu!

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …