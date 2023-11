Der moralische Zerfall Deutschlands scheint perfekt zu sein: Menschen, die wollen, dass wir nachts wieder sicher durch die Straßen gehen können, dass wir Jobs haben, nicht frieren müssen und wieder als homogenes wie zukunftsfähiges Volk zusammenwachsen, werden als Verbrecher diffamiert und an den öffentlichen Pranger gestellt. So geschehen am Berliner Kanzleramt, wo seit neustem einpaar großflächige Fotomontagen die Wände zieren: Björn Höcke, Alice Weidel oder Tino Chrupalla sind in Kutten und mit düsterem Blick hinter Gitterstäben verbannt. Dazu wirbt eine Internetseite für das Verbot der AfD.

Hinter der Aktion steckt die Satire- und Politikinitiative „Zentrum für politische Schönheit“, welche diese öffentliche Denunzierung jedoch sehr ernst meint. Um das Anliegen noch zu unterstreichen, wurden zahlreiche „fragwürdige“ AfD-Zitate vom Band abgespielt. An die „ekelige weiße Mehrheitsgesellschaft“ einer Sarah-Lee Heinrich sowie andere deutschenfeindliche Grünensprüche will sich jedoch niemand mehr erinnern. Hingegen vermittelt die Internetseite den Eindruck, dass sich auch SPD-Kanzler für ein Verbot der Rechtspartei einsetzen würde, was allerdings auf die dargelegte Weise nicht stimmt. Grotesk, dass es die Linken mit der eigenen Seriosität mal wieder nicht allzu genau nehmen. So ist auf der Website ein Video mit der Ansprach des Kanzlers zu sehen: Dort wird dessen Ansprache abrufbar, in der unter anderem an die Ausschreitungen in Chemnitz vor fünf Jahren und den Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 erinnert wird. Scholz betont zudem, dass die Bundesregierung anlässlich des fünftes Todestages Lübckes im Sommer 2024 ein Verbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht beantragen werde.

Wie sich nun herausstellte war das Video manipuliert, dem Kanzler wurden falsche Aussagen in den Mund gelegt, das ganze Ding ist in einziger Schwindel. Regierungssprecher Steffen Hebestreit dazu: „Das Video ist nicht echt. Solche Deepfakes sind kein Spaß. Sie schüren Verunsicherung und sind manipulativ.“ Deepfakes sind Videos, die mit künstlicher Intelligenz absichtlich verändert wurden. Man sieht oder hört darin Personen, die Sachen tun oder sagen, die sie tatsächlich gar nie getan oder gesagt haben.

Darüber hinaus sollte einmal gründlich überdacht werden, was Satire überhaupt noch ist, was sie darf und was nicht. Kommen die Linken etwa schon selber nicht mehr klar mit dem, was sie mit all ihrer Wokeness, Cancel Culture, politischen Korrektheit und dem Meinungsterror heraufbeschworen haben? Wenn „Die Partei“ beispielsweise Plakate aufhängt, auf denen „Nazis töten.“ steht, dann ist das angeblich Satire. Wenn selbsternannte türkische Kabarettisten gegen Juden hetzen oder grüne Hipster fordern, alte Menschen zu töten, um Platz für neue Migranten zu machen, oder die Linkspartei Reiche erschießen will, ebenfalls. Einfach das Etikett „Satire“ draufklatschen und den seelischen Abgründen freie Fahrt lassen während man anderen die Mohrenköpfe und die Zigeunersauce verbietet. Satire darf bekanntlich alles, linke Satire sogar noch ein bisschen mehr. Von einer Generation, die nur noch ihr Gehirn verkifft und Verbrecher wie George Floyd, Lina E., Jo & Dy oder Lorenz K. als „Idole“ bezeichnet, ist leider nichts mehr zu erwarten.

