Selbst jetzt wird es immer noch zu viele Leute geben, die sagen: Das hat nichts mit dem Islam zu tun! Alles nur Einzelfälle! Das haben Deutsche auch schon gemacht! Andere wiederum erkennen, dass wir uns in einer ganz neuen Form das Krieges befinden, den die meisten gar nicht als solchen wahrnehmen. Das Adventssingen für die Toleranz wird dennoch genauso kommen wie das Plätzchenbacken im Asylantenheim. Im Vielfaltstaumel werden derweil Meldungen wie diese gerne mal ignoriert: In Nordrhein-Westphalen wurden kürzlich zwei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Terroranschlag geplant zu haben, um mit dem Lkw in einen Weihnachtsmarkt reinzufahren. So wie es der tunesisch-islamistische Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 tat und dabei 13 Menschen tötete. Auf ein gewisses „Say their names“ warten wir noch heute.

Statt dessen war eine Neuauflage des oben besagten Terroranschlages geplant. Die beiden jugendlichen Islamisten wurden eine Woche lang von der Polizei und dem Verfassungsschutz observiert. Ein Geheimdienst aus dem Ausland hatte die deutschen Behörden vorab in Kenntnis gesetzt. Unter anderem hatten sich die beiden IS-Sympathisanten in einer Telegram-Gruppe über einen möglichen Anschlag ausgetauscht. Zudem wurde ein Video hochgeladen, in dem zum heiligen Krieg gegen den Westen aufgerufen wird, ein Anschlag für den Freitag, 1. Dezember 2023 wurde zusätzlich angekündigt. Bei einem der Nutzer handelt es sich um den gerade mal 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen Edris D. aus Burscheid bei Leverkusen.

Dessen Komplize ist ein 16-jähriger Russe aus Wittstock in Brandenburg. Dieser gilt als bekannt in der Islamisten-Szene, als Waffen-affin und als extrem gewaltbereit. In der Vergangenheit fiel er zudem durch die Verbreitung islamischer Propaganda auf. Gemeinsam wollte man nun einen Terroranschlag durchführen, bei dem ein Kleintransporter mit Brandsätzen beladen wird. Ziel sollte entweder eine jüdische Synagoge oder ein Weihnachtsmarkt entweder in Leverkusen oder in Köln sein. Mit dem Lkw wollte man zuerst in eine Menschenmenge rasen, um dann Benzin auszuschütten und möglichst viele Menschen zu töten. „Ungläubige anzünden“, wie man nachträglich vernehmen konnte. Im bevorstehenden Kalifat NRW sicher nicht die einzige Terrorwarnung in der eigentlich besinnlichen Vorweihnachtszeit.

