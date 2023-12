Der Tempelberg. Foto von best-biketours, Pixabay

Als gelernter Bauhandwerker und langjähriger Fernfahrer bohre ich, Ulfried, keine dünnen Bretter, begebe mich aber notfalls auf dünnes Eis. In diesem Beitrag will ich nicht langweilen, sondern anhand von Sentenzen und Fragen dazu einladen, mit mir zu recherchieren, fragen und ergänzen. Deshalb stelle ich die provokante Frage:

1. Sentenz

Sensationelle Recherche von Bestseller-Autor Gerhard Wisnewski in der Dezember-Ausgabe von COMPACT-Magazin: “Mossad und Tiefer Staat haben die Hamas am 7. Oktober förmlich eingeladen, den Grenzzaun zu durchbrechen und tief nach Israel einzudringen.”

1. Frage dazu:

Nach Angaben einer ehemaligen israelischen Grenzschützerin ist dies unmöglich, sogar ein Igel löst Alarm aus

2. Frage dazu:

Warum wurden alle militärischen israelischen Truppen knapp 24 Stunden vorher von der Grenze abgezogen?

2. Sentenz:

Ich mag die “Linken” im Allgemeinen nicht, geschweige denn Gysi im Besonderen. Doch er hat mehr Einblicke in geopolitische Zusammenhänge, deshalb zitiere ich dessen Statement:

“Der israelische Geheimdienst, der MOSSAD, hat die HAMAS, als Konkurrenz zur PLO gegründet!”

Gregor Gysi – immer wieder mal mit einem Stück unangenehmer Wahrheit am Bundestags- Rednerpult.

3. Sentenz:

Vor der Küste des Gaza wurden riesige Gasvorkommen entdeckt.

“Der Inder Rishi Sunak ist derzeit britischer Premier weil die Briten selbst nichts mehr auf die Reihe kriegen. Rishi Sunaks Schwiegervater, der indische Milliardär & Infosys-Gründer Murti, schließt im Mai einen 1,5-Mrd.-Deal mit BP ab. Benjamin Netanjahu vergibt im Oktober eine Lizenz zur Erdgaserschließung an BP. Das Reservoir befindet sich im Mittelmeer direkt vor der Küste des palästinensischen Gaza-Landes.” Ernst Wolff

4. Sentenz:

War der “Überfall” als Vorwand geplant wie 9/11?

Ernst Wolff auf Telegram: Zwei US-Professoren (New York University & Columbia Law School) haben eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Spekulanten durch Leerverkäufe vom Anschlag der Hamas am 7.10. profitierten – und davor davon gewusst haben müssen:

Das klingt so ähnlich wie 9/11/2001: In seinen Recherchen schreibt Gerhard Wisnewski, daß Tage vorher massenhaft Put- Optionen von Aktien auf US- Fluggesellschaften gekauft wurden. Auch die Deutsche Bank war in dieser Hinsicht aktiv – Insiderwissen?

5. Sentenz:

(Rom) Die offiziellen Audienzen des Papstes sind seit dem 1. Juli wegen der Sommerpause unterbrochen. Die Privataudienzen werden von Franziskus jedoch fortgesetzt. Am gestrigen Mittwoch empfing das Kirchenoberhaupt den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der die USA von 1993 bis 2001 regiert hatte und dessen Frau Hillary Clinton 2016 im Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump unterlegen war. Die Audienz sorgte für großes Aufsehen, weil sich in der großen Entourage, die Clinton begleitete, auch der Sohn und Erbe von George Soros befand. (katholisches.info vom 6/7/23).

Am 7. Dezember 2023 lese ich bei ntv daß seit dem “Überfall” der Hamas allein in Deutschland 4.300 Verbrechen in diesem Zusammenhang passierten.

Ich kenne viele Kausalitäten und Hintergründe. Dennoch bin ich nicht Dr. “ALLWISSEND”. Deshalb stelle ich meinen Beitrag im Rahmen von Sentenzen und Fragen.

LG Ulfried

