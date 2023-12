Joachim Gauck in Jordanien 2016. Foto: dpa

Sehr geehrter Herr Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (CDU), es fällt auf, dass Sie wieder mehr von sich hören bzw. sehen lassen, was wohl auf die allgemeine Ernüchterung Ihrer Partei mit Blick auf den nicht mehr aufzuhaltenden Vormarsch der AfD zurückzuführen sein dürfte. CDU und CSU erkennen langsam, in welches Abseits sie Frau Merkel führte. Von wegen “Rattenpack, Dödel und Eintagsfliege” https://rp-online.de/politik/deutschland/joachim-gauck-nennt-afd-mitglieder-doedel_aid-18834621. Die gelernte Sozialistin und gewiefte, chronische “Weltverbesserin” aus der DDR liebte die Grünen https://youtube.com/shorts/MQiGEdjICK0?si=fZfiYuPIzBN_rZBI, und nun haben Sie, Herr Gauck, sie an der Backe. Das haben Sie von Ihrer Ausgrenzungspolitik und unendlichen “Liebe” und Neigung zum Islam. Und ich sage Ihnen, es gibt keine bessere Religion als das Christentum (du sollst nicht lügen, stehlen und töten). Was einst so bitter erkämpft wurde, zerstörte Ihre CDU über Nacht.

Selbstverständlich stimme ich Ihnen zu, wenn Sie nun sogar öffentlich kundtun, die AfD sollte Ihrer Meinung nach – nicht – verboten werden https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/augsburger-allgemeine-live-joachim-gauck-id68653936.html. Warum auch, wenn sie in aller Regel doch nur die früheren Positionen Ihrer eigenen, ehem.”christlichen” Partei vertritt, die unserem Lande so viele Jahrzehnte diente und uns heute komplett fehlt? Dass es die AfD überhaupt gibt, ist die CDU selbst schuld, die im Vergleich zu früher nicht mehr wieder zu erkennen ist. Ein Verbot hätte zudem dramatische Folgen für ganz Europa, nicht nur für die EU.

Die AfD ist heute nicht mehr wegzudenken. Sie hat ausgezeichnete und kompetente Leute, und steht als einzige Partei noch hinter der deutschen Verfassung. Das zeigt schon ihre Haltung in der absolut katastrophalen Migrationspolitik dieser Bundesregierung, aber auch zu Corona, zum Krieg gegen Russland und überhaupt im Umgang mit Andersdenkenden (s. Einführung von Zensur unter der Merkel-GroKo), die unser Land und inzwischen ganz Europa in Atem halten. Frau Merkel hat es mit Ihrer linken Politik “extrem” übertrieben, denn die Zeit in der DDR hat sie spürbar geprägt. Wer diese Entwicklung nicht von Anfang an kommen sah, der hat in der Politik nichts zu suchen.

Ein Mensch kann sich im Laufe seines Lebens durchaus ändern, aber schauen Sie nur, was der verurteilte Steinewerfer Joschka Fischer von den Grünen https://www.sueddeutsche.de/politik/bildstrecke-joschka-f-vom-steinewerfer-zum-villenbesitzer-1.301262 zum wiedererstarkenden Antisemitismus in Deutschland zu sagen hat: https://web.de/magazine/politik/joschka-fischer-antisemitismusich-schaeme-land-38930616, war es doch – Ihre – Partei und – Ihre – Migrationspolitik, die für diese ungeheuerliche Entwicklung in Deutschland verantwortich ist. Das müssen nun auch die Öffentlich-Rechtlichen erkennen https://www.watson.de/unterhaltung/prominente/662463873-gil-ofarim-kassiert-mehrere-abfuhren-nach-luegen-gestaendnis, die uns Bürgern jährlich mehr als 8 Mrd. Euro aus der Tasche ziehen. Sie basteln ständig am dt. Grundgesetz und deuten Begriffe so lange um, bis sie passen. In der DDR hatte man sich an Parolen wie die vom “besten Deutschland aller Zeiten” und dem “wir schaffen das” sicherlich gewöhnt, doch für den Westen ist diese Gangart völlig neu, warum wir bösgläubige Bürger in Zukunft alles prüfen werden, bis hin zur nächsten Pandemie. Aber wem sage ich das, der ja selber aus der DDR stammt?

Und ich kann Ihnen versichern, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben CDU wählen werde, denn meine Enttäuschung sitzt zu tief. Auch wenn ich Herrn Gauand nicht das Wasser reichen kann, so stimme ich ihm in seiner Feststellung aus eigener Erkenntnis zu, dass es die neue, sich unter Frau Merkel seit Jahren anbahnende “feministische” Außenpolitik ist, die unser Land und die Welt zusehends in Unordnung bringt. Nicht ohne Grund verließ Herr Gauland (s.u.) nach 40-jähriger Mitgliedschaft Ihre CDU, denn dieser Mann versteht was von Politik.

Mit Deutschland stimmt was nicht, doch wir Bürger und Wähler bekommen nur das, was wir verdienen. Am besten wäre es, diese Bundesregierung träte auf der Stelle zurück und CDU/CSU würden sich für ihren Hochmut und die vielen kindhaften Experimentchen (moderner, jünger und weiblicher) laut und deutlich – öffentlich – entschuldigen.

Freundliche Grüße

Klaus Hildebrandt

(Rheinland-Pfalz)

___________________

