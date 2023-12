Ein kleines Kind blickt in einen Trümmerhaufen. Als Titel prangt neben einem arabischen Symbol auch die Überschrift „Realität Islam“ auf der Vorderseite des Flyers. Auf der Rückseite wird ausgiebig gegen Israel gehetzt. Wer in Essen oder Duisburg wohnt, der durfte sich unlängst über eine Hetzschrift aus der Hand unserer Kulturbereicherer und Vielfaltsbringer aus gutem Grund bestürzt fühlen. Bei den Urhebern handelt es sich um eine radikale Islamisten-Gruppe, die eben unter dem Namen „Realität Islam“ firmiert und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Allerdings hat die Flugblattaktion für allerhand Unmut gesorgt, die Sicherheitsbehörden sind hellhörig geworden.

Wie immer stellen sich die Muslime als bemitleidenswertes Opfer und unterdrückte Minderheit durch Staat und Gesellschaft dar. Dabei wird der Leser der Hetzschrift auf der Rückseite direkt angesprochen: „Wärst Du bereit, für Israel zu sterben?“ Abermals wird dessen Existenzberechtigung in Frage gestellt, zudem gibt es in Deutschland angeblich staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit, die sich in systematischer Unterdrückung äußert. Unter dem Kapitel „Islamismus/Islamistischer Terrorismus“ warnt der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Jahresbericht: „Insbesondere die Auftritte von Gruppierungen wie ‚Realität Islam‘ zielen mit Bildern und Aktionen ab, indem sie zum Beispiel eine staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit behaupten und die deutsche Integrationspolitik als eine Art ‚Assimilationsterror‘ diffamieren.“

Auf Facebook wettern Realität Islam derweil gegen die deutsche Regierung, die sich angeblich viel zu solidarisch hinter Israel stellt, aber auch gegen das Kopftuchverbot oder den chinesischen Präsidenten, die anscheinend massenweise Moscheen schließt, umwandelt oder zerstört. Schon kurz nach der skandalösen Anti-Israel-Demo in Essen wurden Stimmen laut, beteiligte Gruppierungen wie „Generation Islam“, „Muslime Interaktiv“ oder eben „Realität Islam“ zu verbieten. Islamforscher Patrick Möller bestätigte, dass es sich hierbei um „Tarn- und Nachfolge-Organisationen der panislamischen Bewegung Hizb ut-Tahrir“ handle. Diese hätte vier Kernzentren in Deutschland: Hamburg, Berlin, das Rhein-Main-Gebiet und das Ruhrgebiet. Realität Islam wären vor allen in der Gegend um Frankfurt herum aktiv.

“Die Hizb ut-Tahrir ist im Grunde eine politische Sekte. Sie wurde 1953 von Palästinensern gegründet, die im Zuge der israelischen Staatsgründung aus ihrer Heimat fliehen mussten oder vertrieben wurden”, erklärt Möller. Der übersetzte Name “Partei der Befreiung” beziehe sich nicht, wie man vielleicht meinen könnte, nur auf Israel. “Es geht um die Befreiung der gesamten islamischen Welt von dem, was die Bewegung als Hauptübel ausgegeben hat – den Säkularismus, also die Trennung von Staat und Religion”, erklärt Möller. „Die Hizb ut-Tahrir sagt: `Der Staat ist der Feind und wir werden das Kalifat irgendwann mit Gewalt wiederherstellen.` Und dann wird es gewaltaffine Anhänger geben, die es irgendwann satthaben, weiter auf das ‘Go!’ zu warten.”

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …