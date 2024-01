Bushido – der nette Junge von nebenan. © Superbass / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Das passt ja wunderbar zur Karnevalszeit: Wenn schon eine Nancy Faeser schwadroniert, man würde bei den Abschiebungen „Haltung und Härte zeigen, wo es nur geht“, dann hat das eher was von Rolf Brauns berühmtem „Wolle mer se eroilosse?“ Und auch Kanzler Olaf Scholz würde sich wohl eher mit dem Kahlkopf-Shirt in den Bundestag setzen als die versprochene Abschiebe-Offensive in die Tat umzusetzen. Wers glaubt: Weniger Leistungen für Asylbewerber, härtere Strafen für Schleuser und die Möglichkeit, abgelehnte Flüchtlinge schneller abschieben zu können: Die SPD stinkt bis es kracht, der mit den Grünen und der SPD vereinbarte Asylpakt muss schon jetzt als hohle Farce bezeichnet werden.

„Wenn 900 kommen, dann gehen 45“ rechnete die Tageszeitung B.Z. unlängst das „Asyl-Mathe“ der Ampelkoalition vor. Das heißt im Klartext: Leere Worte beim Tropfen auf den heißen Stein. Lediglich 600 Asylbewerber sollen in diesem Jahr das Land verlassen und noch ist kein einziger Flieger gestartet. Das wären umgerechnet nicht mal zwei Personen pro Tag. Was man dabei alles ausgefressen haben muss, mag man sich bei der heutigen Situation gar nicht ausmalen. Doch selbst Terrorpläne oder der Systemumsturz bedingen das Bleiberecht. Schlimmer sieht es da schon bei den „Reichsbürgern“, „Selbstverwaltern“, „Querdenkern“ oder „Volksverhetzern“ aus. Der alte Spruch von Kurt Tucholsky „Wer in diesem Land auf den Schmutz hinweist, gilt als schlimmer als derjenige, der den Schmutz versucht“ ist ja hinlänglich bekannt.

Während man zu Recht befürchtet, diese Reform könne die illegalen Zuströme weiter anheizen und man auf EU-Ebene bis auf die neuen Rechten jede Form der Hassrede noch härter bestrafen will, bietet die raue Wirklichkeit mal wieder ein völlig anderes Bild jenseits der linksgrünen Sozialromantik: Im letzten Jahr hat die Ampel mit 48.200 Abschiebungen gerechnet – 16.430 wurden es angeblich wohl tatsächlich. Parallel dazu wurden 904 Anträge auf Asyl pro Tag gestellt, aufs Jahr verteilt waren das schließlich 329.120 Erstanträge, so die Angaben der B.Z.

Dabei zeigen vor allem die ehemaligen Sozialstaaten und liberalen Ländern wie Schweden, Dänemark oder Holland ganz deutlich auf, dass Multikulti eine zum scheitern verurteilte Illusion ist: In den Niederlanden wurde unlängst ganz offen das „Ende des Wohlfahrtsstaates wie wir ihn kennen“ verkündet. Oder anders ausgedrückt: Massenhafte Migration aus den muslimischen und afrikanischen Ländern reißen den Staat finanziell zu Boden ohne auch nur im Ansatz eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Die Fakten dazu wurden von renommierten niederländischen Migrationsforschern zusammengetragen. So würden Flüchtlinge aus Afrika dem Staat ein Minus von 625.000 Euro pro Person bescheren – Zuwanderer und echte Fachkräfte aus Wohlstandsländern wie Amerika oder Japan hingegen ein Plus der gleichen Summe pro Person.

Doch bei aller Offenkundigkeit gehen selbst jetzt noch Menschen auf die Straße, um gegen die Begrenzung der Zuwanderung und die AfD zu demonstrieren. Clan-Mitglied Bushido, Antisemit, Frauenfeind und selbsternannter „Kulturbereicherer“ nutzte die aktuelle Strömung für ein wenig Ablenkungsmanöver von sich selbst: So bezeichnete er die AfD als „absolute Hinterwäldlermentalität mit menschenfeindlichen Gesinnungen“, um sich selbst als „ein bisschen rüpelhaft“, jedoch als absolut „offen, tolerant und freundlich“ darzustellen. Demnach liegt auch die Hassrede immer im Auge des (linken) Betrachters. Ob jemand wie Bushido außerhalb Deutschland ebenfalls zum Star geworden wäre, darf getrost bezweifelt werden.



