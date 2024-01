Verteidigt wird die Massenzuwanderung der letzten Jahre

Es geht so weiter, Rückführungen sind Lippenbekenntnisse

Machen wir uns nichts vor, wir Einheimischen waren einmal

Bild: Netzfund

Remigration wurde zum Schimpfwort erklärt, hoch lebe die Immigration. Zu diesem Schluss muss kommen, wer die vorherrschende Kampagne Demokratie verteidigen, Rechte bekämpfen, unvoreingenommen verfolgt. Der unheiligen Allianz von politischer- und Medienmacht ist es gelungen, von dem Thema jenes privaten Treffens abzulenken, das als geheime Wannseekonferenz 2.0 verunglimpft wird und wohl auch in die spezifisch deutsche Geschichtsschreibung eingehen wird. Die Hetzer schämen sich nicht einmal, es sogar am 27. Januar zu tun. Dem Tag, als die Rote Armee 1945 die überlebenden Opfer von Auschwitz befreite. Das Schicksal der in den Konzentrationslagern Ermordeten wurde drei Jahre zuvor am 20. Januar 1942 besiegelt – „endgelöst“.

Thema des Novembertreffens war die Massenmigration, die Wanderungsbewegungen nach der Jahrhundertwende, insbesondere die der letzten zehn Jahre. Der Autor wollte diesen Artikel erst verfassen, wenn die endgültigen Zahlen der Wanderungsbewegung zum 31.12.2023 vorliegen. Doch erst in einem Vierteljahr würden die Herrschenden vollends erreichen, die Migrationsfrage zu verdrängen.

Vorbemerkung zu den Dimensionen des nachfolgenden Zahlenfriedhofs: Die Völkerwanderungen der europäischen Geschichte waren ein müder Abklatsch dessen, was wir heute erleben. In kürzerer Zeit waren mehr unterwegs als es damals Menschen in Europa gab. Und jetzt nicht nur innerhalb Europas, sondern zusätzlich aus zwei weiteren Kontinenten. Nun einige Zahlen, ausschließlich Deutschland betreffend.

16,5 Millionen Menschen wanderten die letzten zehn Jahre in unser Land ein. Viele legal, aber allzuviele illegal. Gleichzeitig wanderten 10,8 Millionen aus, wohin auch immer. Fast 350.000 wurden z.B. von der rot-grünen Regierung Schröder/Fischer im Rahmen ihres „Remigrationsprogramms“ (pfui?) auf den Balkan zurückgeschickt, nachdem der Krieg endlich aus war. Unter den Millionen „Fortgezogenen“ sind Inländer, Ausländer und „eingedeutschte“ Migranten.

Der „ Wanderungssaldo “ , der Wanderungsüberschuss, betrug über 6 Mio. Menschen in zehn Jahren. Bedauerlich ist, dass immer mehr Deutsche das Land verlassen. Nach der „Wende“ kamen viele Deutsche wieder zurück, zwischen 200 und 300.000 jährlich. Ein Kipppunkt war in den Jahren 2004/05 zu beklagen. Immer mehr Einheimische reisten weg, bis das Pendel ab 2005 ganz zur Auswanderung ausschlug. Seither haben wir leider einen Auswanderungsüberschuss, der 2016 mit 135.364 Deutschen seinen Höhepunkt erreicht hatte. Das ist damit zu erklären, dass nach dem Lockruf Merkels im Jahr 2015 ein Jahr danach fast 300.000 das Weite suchten. Auch 2022 hatten wir wieder 268.167 Abwanderung von Deutschen zu beklagen. Diesmal sogar schon im gleichen Jahr der Massenzuwanderung von 2,666 Mio. Personen, davon 2,5 Mio. Ausländer.

84,7 Mio. Menschen bevölkern unser Land inzwischen – 3,933 Mio. mehr als vor zehn Jahren. Außer den vom Staat aus einigen Ländern hergeholten Migranten, und den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, sind fast alle illegal eingereist, weil sie zuvor über sichere Drittländer kamen. Die Bevölkerung wächst im Jahr 2023 um gut 0,3 Millionen Personen, berichtet Statista fast in Erfüllung des Plansolls von Politik- und Wirtschaftsmächtigen. Doch wurde irgendetwas besser? Der Arbeitskräftebedarf ist weiter hoch, stieg sogar mit der Massenzuwanderung. Und mit der Wirtschaft geht es als einziges G7-Land bergab, ebenso mit unserem Lebensstandard.

Sorgen machen auch geringe Geburtenzahlen. Während jährlich rund eine Million Menschen sterben, verharren die Geburten bei nur rund 750.000 pro Jahr. Das Geburtendefizit nahm seit 2015 noch zu. Geburten sind nur noch der „Verdienst“ von Migrantenfamilien. Deutsche Haushalte haben kaum noch Kinder. Die „letzte Generation“ will auch keine mehr. Wir sind auch Europameister in gleichgeschlechtlichen „Ehen“. Und die Selbstbefruchtungsversuche, vom ein-Mann-Sein zum im Folgejahr Frau und Mutter sein, scheiterten bisher. Ergebnis: Nicht nur die Familienstruktur der zuwandernden oder nachgeholten Familien führen zu einem unumkehrbaren Bevölkerungswandel. Auch die unterschiedliche Kinderzahl der Familien schafft Fakten:

2012 hatten wir noch 64,225 Mio. Einheimische, 2022 nur noch 59.278, jedes Jahr 495.000 weniger. Die Zahl der Menschen mit Migrationsherkunft nahm in diesen zehn Jahren von 15.276 auf 22.109 bzw. 23.825 „im weiteren Sinne“ (Quelle) zu, also um jährlich 0,68 bzw. 0,85 Mio. Menschen. Der Bevölkerungsaustausch ist also in vollem Gange. Denn es war und ist Ziel der Regierung, die demographisch bedingte Abnahme der einheimischen Bevölkerung durch den Import von Menschen auszugleichen. Doch die geradezu explodierende Bevölkerung zeigt, dass des „Guten“ zu viel angeschleppt wurden.

Die Folgen der verfehlten Politik sind der Mangel an Wohnungen, Kitas, Überforderung der Schulen, Aufblähung des Staates, Überforderung der Sozialsysteme, kulturelle Verwerfungen mit einer dreifach höheren Kriminalitätsrate und Anderes. Die Verbandssprecher der Wirtschaft fordern dennoch ein weiter so, obwohl sie selbst merken müssten dass ihre Rechnung nicht aufgeht. Wie schon in früheren Zeiten spekulieren sie auf eine bessere Position bei Tarifverhandlungen, denn ein Arbeitskräfteüberschuss stärkt sie und schwächt die Position der Beschäftigten. Aber nur dann, wenn das angeschleppte Potenzial arbeiten kann und will. Jetzt schwächt die Massenzuwanderung die Gewerkschaften nur, ohne die Wirtschaft zu stärken.

Die Lösung des Problems kann nur in der Rückführung (Remigration) derer liegen, die entweder nicht oder nur irgendwie geduldet sind und unser Land mehr kosten als sie selbst als Teil der Gesellschaft einbringen. Solche Rückführungen wurden im Spätsommer von Regierungsseite öffentlich diskutiert. Und wurden in dem „ominösen“ Novembertreffen vertieft. Dazu gehört auch die Ersetzung von Bargeld durch Bezahlkarten, die, jetzt teilweise eingeführt, Empfänger von Bürgergeld und anderen Leistungen abreisen ließen. Das ist eine Art Vergrämung von unerwünschten Personen. Aber wenn es Regierende tun ist es „demokratisch“, wenn es andere es tun wollen ist es „rechtsextremistisch“?

Der Autor hat keine Hoffnung mehr auf einen positiven Wandel. Wer sich jetzt für die „bunte Demokratie“ auf die Straße schicken lässt, demonstriert bewusst oder unbewusst für die weitere Massenmigration, die Zementierung der unguten Entwicklung. Doch Deutschland wird trotz, oder wegen der Bevölkerungsexplosion, wirtschaftlich den Bach runter gehen. Und wenn es so weitergeht bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen. Wenn die sogenannte „Rechte“ mit allen auch undemokratischen Mitteln ausgeschaltet ist, werden sich die dann gestärkten Linksparteien von Rot bis Grün allerdings nur noch wenige Jahre Ihrer Herrschaft erfreuen können. Bis die sich breitmachenden Kräfte die Macht in unserem Land übernehmen. Der Anfang ist gemacht.

Dieser Artikel ist ohne „KI“ ausschließlich mit Künstle-Intelligenzerstellt; zuerst erschien bei https://ansage.org/

