Die herrschenden Regierungsparteien ziehen ihr „Ding“ durch

Und die Medien leisten ihnen Schützenhilfe – bis zum Kollaps?

Hier nochmal zur Frage, ob sich Arbeit trotz Bürgergeld lohnt?

Bild: Netzfund

„Arbeit lohnt sich immer“, war der Titel eines Artikels meiner Badischen Heimat-Zeitung. Es war der Versuch, die politische Entscheidung der drastischen Erhöhung des Bürgergeldes zu rechtfertigen. Ähnlich der inzwischen berüchtigten Agenten der „Correctiv-Aufklärer“ im Dienst der (Berliner) Majestät. Leider ist der Artikel auch noch hinter der Bezahlschranke, obwohl er nichts wert ist. Ich versuchte nach Jahren wieder einmal einen Leserbrief zu platzieren. Dieser lautete so:

„Arbeit lohnt sich (n)immer? Was ist mit unserem Bildungssystem los? Wie ist zu erklären, dass jemand professionell schreiben, aber nicht rechnen kann? In der „BZ-Analyse“ wird behauptet „Arbeit lohnt sich immer“, dafür sorge der Sozialstaat. Diese These bestreite ich. Als Kronzeuge bemüht der BZ-Autor das renommierte Ifo-Institut, das in mehreren Fallbeispielen vorrechnete, dass man mit Arbeit mehr Einkommen hat, als mit Bürgergeld. Das hat aber noch nie jemand ernsthaft bestritten. Die Frage ist nur, wie hoch der Lohnabstand ist?

Folgendes Beispiel wurde gewählt: Ein alleinerziehender „Mensch“ mit zwei Kindern ohne Arbeit hat Anspruch auf 1553 Euro Bürgergeld. … Er verdient 1000 Euro hinzu (netto 622) und hat mit anderen Sozialleistungen 2033 Euro freies Geld im Monat. „Das ist ein Viertel mehr als im Bürgergeld ohne Arbeit.“ Alles gut?

Meine erste Rechnung: 2033 / 5 x 4 wären 1626,40 Euro Bürgergeld. Erhält dieser „Mensch“ neben dem Bürgergeld auch und nur 73,40 Euro Miet- und Heizkosten? Und ein Viertel mehr als 1533 Euro wären 1941,45 Euro, nicht 2033 Euro. Etwas kann also nicht stimmen. Die Ungereimtheit wird in der Übernahme der Wohn- und Heizkosten liegen, die oft höher sind als das Bürgergeld selbst.

Meine zweite Rechnung: 1000 Euro Hinzuverdienst entsprechen beim letztjährigen Mindestlohn von 12 Euro 83,3 Arbeitsstunden im Monat, also einer Halbtagsarbeit. Hinzu kommt aber noch die Wegezeit zum Arbeitsplatz von durchschnittlich 2 x 30 Minuten pro Arbeitstag, abgerundet 20 Stunden Arbeitswege im Monat. Teilt man den Mehrverdienst von 622 Euro durch den Zeitaufwand von 103,3 Stunden für die Arbeit, kommt man auf sechs Euro pro Stunde.

Aus diesem geringen Hinzuverdienst müssen dann noch die Mehrkosten fürs erforderliche Auto bestritten werden um zur Arbeit zu kommen, oder die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel. Für diese muss aber die Wegezeit verdoppelt werden. Auch ist entsprechende Arbeitskleidung nötig. Nicht überall sind die heimischen Schlafanzüge auch als Dienstkleidung geeignet… Künstle“

Die Antwort der Zeitung:

„Sehr geehrter Herr Künste,

Sie behaupten, noch nie habe jemand behauptet, dass es Menschen gäbe, die mit alleinigem Bezug des Bürgergeldes mehr Geld hätten als mit Arbeit. Ihre Behauptung ist nachweislich falsch. Was die Miet- und Heizkosten betrifft, so sind diese von Ifo in beiden Fällen herausgerechnet worden, um die Fälle überhaupt vergleichen zu können. Weder Ifo noch ich sind so dumm, wie Sie das darstellen. Schlecht ist, dass eine Textkürzung vor Veröffentlichung dafür sorgte, dass dies in meinem Text nicht explizit erwähnt wird. Ich habe nun online folgenden Satz ergänzt: „Um die beiden Fälle vergleichen zu können, sind jeweils die Kosten für Wohnen und Heizen herausgerechnet, die beim Bürgergeld der Staat übernimmt.“ Was Sie mit den sechs Euro pro Stunde sagen wollen, ist mir schleierhaft.“

Ich legte nach:

„Sehr geehrter Herr Sowieso, wenn Sie meine Rechnung nicht nachvollziehen können, dann ist es tatsächlich so, dass Sie bestens Schreiben, aber mäßig rechnen können. Nochmal mit einem erweiterten Text (wie Sie auch): Mit dem Mehrverdienst von 622 Euro (netto) geteilt durch den Zeitaufwand von 103,3 Stunden, für die Arbeitszeit (83,3 Stunden) und Wegezeit (20 Stunden), kommt man auf 6,02 Euro pro Stunde. Jedenfalls mit meinem Taschenrechner. Die Herausrechnung von Wohnen und Heizen halte ich für sachgerecht. Gut, dass Sie das klarstellen. In den anhängenden Artikeln und einigen anderen habe ich andere Fälle durchgerechnet. Sie erschienen auf mehreren Blogs. Meine eigene Seite https://die-andere-sicht.de stellte ich zum Jahresende ein.“

Und dann noch einmal:

„Sehr geehrter Herr Sowieso, am Wochenende entdeckte ich einen anderen Leserbrief, der zum gleichen Ergebnis kam wie ich. Gestern Abend bastelte ich die anhängende Graphik, um das Problem zu veranschaulichen. Wäre es nicht möglich, dass Sie nochmal mit einem Artikel „nachlegen“, dann würden sich Leserbriefe erübrigen.“

Aber anscheinend haben es Zeitungsmacher nicht nötig, sich in eine Sache richtig einzuarbeiten. Deshalb gab ich den Versuch auf, Denkfehler von Bezahlmedien korrigieren zu können. Die erstellte Graphik finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Alle bisher durchgerechneten Fallbeispiele hatten zum Ergebnis, dass man mit einer Stunde Arbeit, plus anteiligem Zeitaufwand für einen durchschnittlichen Arbeitsweg, nur 2 bis 6 Euro pro Stunde mehr Einkommen erzielen kann als mit Bürgergeld. Bei Bürgergeldbeziehern muss man jedoch den Weg zum Bankautomaten statt zur Arbeitsstelle gegenrechnen. Aber diese Wege sind kürzer als zur Arbeit.

Die Allianz zwischen Medien und Politik hat es aber geschafft, mit ihrer Kampagne „gegen Rechts“ von den wirklichen Problemen unseres Landes abzulenken. Und Kuriositäten zu verschleiern. So stehen Nicht-EU-Migranten Bürgergeld zu, z.B. aus der Ukraine, aber Migranten aus dem EU-Land Ungarn wird vorgeworfen, es zu erschleichen, indem sie mit einem ukrainischen Pass aufwarten. Deutschland wird immer unbegreiflicher.

Dieser Artikel ist ohne „KI“ ausschließlich mit Künstle-Intelligenz ? erstellt; zuerst erschienen bei https://ansage.org/

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …