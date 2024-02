Mariä Lichtmeß – Das nachweihnachtliche Fest des Lichtes



Wachsstöckl waren ein beliebtes Geschenk für Namenstage oder zur Mitnahme bei Wallfahrten, erzeugt von Wachsziehern der Firma Kastner in Bad Leonfelden, Oberösterreich, EU. Creative Commons über Wikipedia. Bild: Naturpuur.

„Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein LICHT, das die Völker erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel“ (Lk 2,29-31).

Jedes Mal, wenn ich diese Worte lese, bin ich gänsehautartig berührt. Sie gehören zu den wunderbarsten biblischen Worten. Die Worte des betagten Simeon im Tempel von Jerusalem. Ein Lobpreis Gottes, als er das sechs Wochen alte Kind, Jesus, im Arm hält. Worte, die gläubigen Juden und gläubigen Christen gleichermaßen die Botschaft des Heils verkünden.

Das Licht, das die Völker erleuchtet, gab dem alten Festtag, mit dem nach 40 Tagen einst die Weihnachtszeit endete, der heute jedoch in seiner religiösen Bedeutung großenteils aus dem Gedächtnis vieler Christen, insbesondere in deutschen Landen, entschwunden ist, seinen traditionellen Namen. Den Namen. dem das Wort Licht immanent ist. Und das nicht nur in der deutschen Sprache.

Zur Herkunft des Festes. Seine Namen.

Nach einigen Quellen führte Papst Gelasius I. (Reg. Zeit 492-96) den Festtag in Rom ein und ersetzte damit ein römisches Sühne-, Fruchtbarkeits- und Fackelfest, das in der Spätantike zu einer sittenlosen Veranstaltung verkommen war. Doch seinen eigentlichen Ursprung hat der Festtag bereits rund 100 Jahre früher in Jerusalem. Die Jerusalemer Christen feierten die „Darstellung Jesu vor Gott“ und bezogen sich dabei auf die in der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz festgelegte Vorschrift, den erstgeborenen Sohn, der als Eigentum Gottes galt und „ihm übergeben“ werden musste, zum Priester in den Tempel zu bringen. Eine Vorschrift, die auch Miriam/Maria als gläubige Jüdin befolgte. Durch die symbolische Hingabe an Gott, verbunden mit einer Opfergabe als Ersatz, wurde das erstgeborene männliche Kind nach dem ersten Lebensmonat bei einem Priester „ausgelöst“ (4. Mose/Numeri 18,15-16). Die seit der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils gebräuchliche Festbezeichnung „Darstellung des Herrn“ (la présentation du Seigneur, la presentazione di Gesù al Tempio) verweist auf diesen jüdischen Glaubensakt und stellt Jesus als Hauptperson in den Mittelpunkt.

Erwähnt sei an dieser Stelle eine zweite Bezeichnung des Festes, die älter als das Wort „Lichtmeß“ ist und vor allem im Tridentinischen Kalender gebräuchlich war: Mariä Reinigung. Eine Bezeichnung, die die Mutter Jesu ins Zentrum rückte und an das zweite religiöse Gebot erinnerte, dem eine jüdische Mutter nach der Geburt ihres Kindes zur Zeit des Tempels entsprechen musste: der spirituellen Reinigung im Tempel (die körperlich-rituelle Reinigung vollzieht die Frau nach der Geburt in der Mikwe, dem rituellen Tauchbad), die wiederum mit einer Opfergabe, dem Reinigungsopfer, verknüpft wurde (3. Mose/Lev 12,2-8). In der Regel waren das ein Schaf oder, für weniger Wohlhabende, ein oder zwei Tauben.

Lichtmeß – Chandeleur – Candelora

Christus, Licht der Völker

Mit dem Namen Mariä Lichtmeß, im Mittelalter „unser frowen tag der kerzewihe“ (Unserer Frauen Tag der Kerzenweihe) genannt, steht im deutschen Kulturraum wieder die Mutter Jesu im Blickpunkt. Dieser Name bürgerte sich für Jahrhunderte ein. Er stellt aber auch die enge Verbindung her zwischen dem lukanischen Text, in dem

Christus von Simeon als Licht der Völker gepriesen wird

und den Lichterprozessionen, die vor diesem symbolischen Hintergrund, seit dem 7.Jh. an diesem Festtag in Rom üblich wurden.

Aus der Lichter-Tradition des 7. Jahrhunderts entwickelte sich schon bald eine weitere, die zu dem sich allgemein verbreitenden Namen des Festes beitrug: die Kerzenweihe, im mittelhochdeutschen Wort darauf verweisend (s.o.). Am Tag von Mariä Lichtmeß wird sowohl der kirchliche, als auch der häusliche Jahresbedarf an Kerzen, die zu verschiedenen Anlässen angezündet wurden, gesegnet, (wenn auch letzterer erheblich abnahm; der Brauch ist jedoch noch häufig in den romanischsprachigen Ländern vertreten). Aufgrund der großen Kerzennachfrage für diesen Tag wurden in Mittel- und Spätmittelalter Kerzen auf Märkten und auf Messen vertrieben, den sogen. Lichtmärkten oder Lichtmessen (Lichtmeß).

Ebenso erinnern in der französischen und der italienischen Sprache die volkstümlich-traditionellen Namen für das Fest an das Licht bzw. an die Kerzen. Dem französischen Wort chandeleur (das „Fest der Kerzen“) liegt la chandelle = das alte Wort für Kerze zugrunde, das italienische Wort la candela = die Kerze findet sich in der Festbezeichnung candelora wieder, die dem Französischen entspricht.

In vergangenen Zeiten war es vor allem in Süddeutschland und Österreich Brauch, dass die Laien nicht nur einfache, mitunter auch verzierte Kerzen an Lichtmeß zur Weihe brachten – zur Tradition gehörte vielfach auch der sogen. Wachsstock, eine spezifische, heute kaum noch gebräuchliche Kerzenform. Dieser stellt eine „sehr dünne Sonderform der Kerze dar, der als kranzförmig o. ä. zusammengewickelte Meterware im Handel war und auf speziellen Wachsstockhaltern benutzt wurde“ (Wikipedia). In der dunklen Jahreszeit wurden solche Wachsstöcke zu den Morgen- und Abendandachten mitgenommen und dort angezündet, um im Gesangbuch lesen zu können. Wachsstöcke verschenkte man zudem gerne an Bräute als sogen. Liebesgaben, an die Töchter oder auch an Dienstmägde. Diese Wachsstöcke waren feinst verziert – beliebt waren Darstellungen Marias mit Kind, Darstellungen des Jesuskindes, Herz-Jesu- und Engelfiguren, Blumen, darunter bevorzugt Rosen als Mariensymbol.

La chandeleur – Ein wissbegieriger Blick ins Nachbarland

La Chandeleur ist in Frankreich „ein Fest, bei dem das Licht in all seinen Formen geehrt wird, sowohl das Tageslicht als auch das Licht der Kerzen sowie das Licht der göttlichen Gnade“ beschreibt ein deutsch-französischer Blog („La Chandeleur“: Das Fest der Crêpes? Accent français).

Lebendige religiöse Tradition versus weltliches Brauchtum?

La chandeleur wird nach wie vor als eines der ältesten Feste der Christenheit von den Katholiken Frankreichs zelebriert. Sie besuchen die Messe und lassen dort Kerzen segnen. Zu Hause werden diese angezündet und auf die Fensterbänke gestellt.

Der Titel des oben genannten Blogs verrät jedoch noch eine besondere, in der Regel süße Leckerei, die typisch für Lichtmeß ist und an diesem Tag in nahezu allen Häusern Frankreichs gebacken und verzehrt wird: die Crêpes. Sicher ist diese alte kulinarische Tradition, die den kirchlichen Festtag abrundet, der Grund dafür, dass auch die nicht-religiösen Franzosen den 2. Februar lieben, der für sie zum „Tag der Crêpes“ wurde. Supermarktketten entwickelten daraus schon lange gezielte kommerzielle Werbeaktionen mit Massenverkäufen von Crêpes-Pfannen, den Zutaten und Rezepten für die „perfekten“ Crêpes. Selbst das Auto-Unternehmen Renault wirbt z.Z. mit dem christlichen Fest, ohne natürlich den geringsten Bezug dazu erkennen zu lassen: „Leckere Lichtmess: Crêpes zum Festtag.“

Die Crêpes sollen, wie auch die Pfannkuchen oder „Kreppchen“, die vielerorts auch in Deutschland, vor allem im Rheinland, an Lichtmeß gegessen wurden/werden, aufgrund ihrer Form und ihrer goldgelben Farbe die Sonne und die allmähliche Verlängerung der Tage versinnbildlichen. Auch will die Überlieferung wissen, dass Papst Gelasius I. am Tag des 2.Februar Biscotti an die Pilger von Rom verteilte.

Frankreich ein wenig vergleichbar, gibt es auch in Italien bestimmte Speisen zu Lichtmeß/Candelora. Man isst dort gleichfalls gerne Crêpes, in verschiedenen Variationen. Allerdings werden die herzhaften Crêpes-Gerichte bevorzugt. So die Crespelle al pistacchio mit Pistazien, Parmesan, Schinken oder die Crespelle alla fiorentina mit Ricotta und Spinat u.a. dieser Art. Doch ist Candelora in Italien kein Festtag traditioneller Speisen; diese bewahrt man sich für San Giuseppe auf, den Tag des hl. Josef.

Anmerkungen

Allgemeines

Auf das alte, bäuerliche Brauchtum sowie die Wetterregeln, die mit Lichtmeß verbunden waren, gehe ich hier nicht näher ein. Soviel nur dazu: in der Landwirtschaft hatte Lichtmeß auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Wie an Martini fand oft am Lichtmeß-Tag das „Dienstbotenwandern“ statt: an diesem Tag konnten z.B. Mägde und Knechte ihren Dienstherrn wechseln. Auch war an Lichtmeß Zahltag: die Dienstboten erhielten vom Bauern oder der Bäuerin ihren Lohn.

Erweiterter religiöser „Festtag.“ Eine Entfremdung?

Seit 27 Jahren gibt es speziell in der römisch-katholischen Kirche eine Erweiterung des Mariä-Lichtmeß-Tages hinsichtlich „katholischer“ Bedeutung: Papst Johannes Paul II. pfropfte diesem wunderschönen, über 1500 Jahre alten Fest, das alle Gläubigen ansprach, alle, das ein freudiges Fest für alle Gläubigen darstellte/darstellt, den „Tag des geweihten Lebens“ auf.

Sicherlich bewegte den zölibatsversessenen Papst die Begegnung von Jesu Eltern mit Simeon und der betagten Prophetin Hanna, die sich als Witwe im Tempel ganz in den Dienst des Gebetes stellte, zu dieser Entscheidung. Mit diesem Tag wolle die Kirche ihre Wertschätzung für die Menschen zum Ausdruck bringen, die ihr gesamtes Leben Gott widmen.

Nun bin ich nicht die Einzige, die diesen erweiterten Festtag, der Mariä Lichtmeß buchstäblich aufgenötigt wurde, befremdend findet. Zumal in den Informationen zu Lichtmeß, auf die zahlreiche Pfarreien aufmerksam machen, fast nur dieser „Geweihten-Tag“ als Schwerpunkt hervortritt. Und Lichtmeß wie nebenbei erscheint. Ein Faktum, das mir auch in den vergangenen Jahren schon auffiel.

Und mich die Frage stellen lässt, ob die Kirchenhierarchie nicht schon genug ihre ehelosen und „geweihten“ Personen würdigt und ihnen permanent einen Sonderstatus einräumt… … …

Ganz im Gegensatz zu den (gläubigen) Eheleuten und den Vätern und Müttern, die bislang mit keinem eigenen Festtag und der Würdigung ihres ehelichen sowie elterlichen Lebens geehrt werden.

Doch ohne Eheleute und Familien kann die Kirche einpacken…

Das Fest der „Darstellung des Herrn im Tempel“, das gleichzeitig ein Festtag der Mutter Jesu ist,

„Mariä Lichtmeß“, ist, um es zu wiederholen, ein Festtag für alle Christen. Mit einer tiefen Bedeutung für alle Gläubigen.

Verkündet im Lobpreis Simeons: Christus ist das Licht aller Völker.

Es wäre an der Zeit, hierauf den Schwerpunkt zu legen. Und das Fest den Menschen wieder nahe zu bringen.

Was mich jedoch freudig stimmen lässt: viele Katholiken lassen sich von Lichtmeß, von Chandeleur, von Candelora und seiner alten, ursprünglichen Bedeutung nicht entfremden.

