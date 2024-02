Söhne und Töchter verschiedener US-Schauspielerinnen und Sängerinnen mit vertauschten Geschlechterrollen. (Screenshot:Netzfund/Twitter)(Screenshot:Netzfund/Twitter)

Schockierende Informationen und ein Tweet

Umweltschützer verteidigen zu Recht die Naturgesetze. Warum verteidigen aber gewisse Leute unter ihnen nicht dieselben Gesetze für Menschen? Viele sind für chemische Empfängnisverhütung, die die weibliche Physiologie verändert, und für Transformationen des „Geschlechts.“ Eigenartig. Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 12. Februar 2024

Nach vielen seiner Tweets, die Euthanasie wie Mord am ungeborenen Kind geißeln, spricht der emeritierte Erzbischof von Paris und langjährige Arzt zwei andere umstrittene Themen unserer so fortschrittlich und human sich wähnenden Gesellschaft an. Vor allem fällt Thema 2, die „Geschlechts-Umwandlung“ ins Auge. Der er durch Setzung von Anführungszeichen die Verdrehung oder auch Negierung der naturgegebenen Realität bescheinigte.

Queeres Bayern? „Trauer müsste Bavaria tragen“

In diesem gesamten Zusammenhang möchte ich auf den vorgeschlagenen, geplanten, Schrecken verbreitenden QUEER-Aktionsplan des Bayerischen Sozial-Ministeriums verweisen. Auf ein Ministerium, dessen oberster Chef und Landesherr sich permanent als „überzeugter Christ“ eines vor allem katholischen Landes rühmen lässt!

Wünsche und Forderungen sind u.a. folgende:

– „Queer-Beauftragte“ sollen überall in Behörden, Ministerien, Landratsämtern u.a. angestellt werden

– Männern soll die Frauendusche erlaubt sein

– Gendersprache soll in allen Ämtern und in den Schulen verordnet werden

– Meldeportale sollen eingerichtet werden, wo Denunzianten anonym ihre Mitmenschen anschwärzen können/sollen

– Queerer Unterricht wird für alle Schulen gefordert

– Vor allem ins Biologiebuch soll die Lehre von 1001 Geschlechtern aufgenommen werden

Mein Wunsch dazu ist folgender, den ich dieser meschuggenen Liste anfüge: Dass die Bayern, insbesondere die katholischen, sie alle dahin jagen, wo sie hingehören: zuam DEIFI. Zum Teufel! Und sich ihr Land mit seiner „von Freude durchtränkten” (Benedikt XVI.) Lebensart wieder zurückholen.

Traumatische Sexualaufklärung. Disqualifizierung der Eltern in Netzwerken

Ich möchte jedoch noch auf zwei andere, in dem katholisch-französischen Internet-Journal Aleteia unlängst erschienene und sehr Besorgnis erregende, schockierende Artikel aufmerksam machen:

– “Éducation à la sexualité en primaire : des dérives choquantes“ – „Sexualerziehung in der Grundschule: schockierende Missbräuche“

– “Pourquoi les jeunes filles vont-elles si mal?“ – „Warum geht es jungen Mädchen so schlecht?“

Die deutsche Übersetzung lässt an einigen Stellen zwar zu wünschen übrig, dennoch sind die beiden Beiträge sehr aufschlussreich und wichtig. Sie zeigen vor allem die Zerstörung von Kinderseelen und der Seelen von jungen Menschen, hier von Mädchen, durch eine völlig aus dem Ruder gelaufene Sexualerziehung, ja einer zerstörerischen Sexualfixierung, verbunden mit einem ebenso aus dem Ruder gelaufenen, sich in allen Lebenswelten festgebissenen Egozentrismus. Verstärkt durch Auswirkungen des häufig ausufernden, oft verstörenden Netzwerkeinflusses.

So schreibt Aleteia im Beitrag über heranwachsende Mädchen, eine Psychologin zitierend: „Darüber hinaus treten Netzwerke tendenziell an die Stelle der Eltern. Heutzutage kommt den meisten Eltern nicht mehr die Rolle beschützender und beruhigender Bezugspersonen zu.

‚In unserer Zeit werden Eltern sehr oft disqualifiziert und durch soziale Netzwerke ersetzt, die familiäre, soziale und religiöse Maßstäbe in Frage stellen und schwankende und widersprüchliche Maßstäbe anbieten.‘ Ohne Führung werden manche junge Mädchen von tiefen Ängsten überwältigt…“

Im Blog über die Sexualerziehung schildert Aleteia die Ergebnisse von Befragungen und Analysen u.a. wie folgt:

„Und die Gender-Ideologie kommt nicht zu kurz. Im April 2023 präsentierte ein Verein in Morbihan CE1-Schülern (7-8 Jahre alt) Zeichnungen, die ein kleines Mädchen nackt in der Dusche mit einem Penis und einen kleinen nackten Jungen in der Dusche mit dem weiblichen Geschlecht darstellen.“ Den Kindern wurde versichert, „dass ein kleines Mädchen sowohl mit einem Penis oder einer Scheide geboren werden kann und dass ein kleiner Junge mit einem Penis oder auch einer Scheide geboren werden kann“ oder sogar „mit beiden Geschlechtern“. Schließlich zeigte ein Verein im Mai 2022 in Loire-Atlantique CE1-Schülern (7/8jährigen) ein Video“, das den Geschlechtsverkehr vorführte…

Die Kinder hätten unterschiedlich reagiert, doch gab es nicht wenige, die sich „die Augen bedeckten …, die Ohren zuhielten, den Kopf senkten, weinten … Mit der Zeit verstummten andere, sie leiden unter nächtlichem Einnässen oder weigern sich, in den Unterricht zurückzukehren…“

Die Vergewaltigung unserer Kinder: Projizierung erwachsener Perversionen

Es gibt m.E. nur eine wirkliche Begründung dieser diabolischen Entwicklung in unseren westlichen Gesellschaften: die Perversität zahlreicher Erwachsener.

Allen voran die Perversionen zahlreicher Politiker, Geldwirtschaftler, aber auch von Kirchenleuten. Die alle einen einzigen Eierkuchen bilden. Einen faulen, stinkenden Eierkuchen.

Deren Ziel nur eines ist: die Zerstörung der Kinderseelen. Die Zerstörung der Seelen junger Menschen. Die Zerstörung der Seelen der Eltern. Der Großeltern. Der Familie.

Woher dies kommt? Mit dieser Frage beschäftigen sich Psychologen, Philosophen, Theologen.

Es ist die Achtung vor dem anderen, dem Mitmenschen, die fehlt. Insbesondere die Achtung vor dem schwächeren, dem verletzbareren Mitmenschen. Die Achtung. Es ist die Achtung, die Christus uns lehrte.

Erzbischof Aupetit, der öfters auf den dramatischen Ausschluss Gottes durch den heutigen Menschen verwies, gab einmal in einer Predigt dazu eine schlichte Antwort:

„…es geht darum, Gott anzubeten.

Wenn wir Gott anbeten, achten wir die Natur.

Wenn wir Gott anbeten, haben wir Achtung vor dem Menschen.

Denn sowohl der Mensch, als auch die Natur sind Geschöpfe Gottes…“

