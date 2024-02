Photo by OpenClipart. Pixabay

Von Ulfried. Ein Witz über Charly vorab. Immer wenn seine Mutter Queen Elsbet hustete oder nieste, ist der in die Garderobe gerannt und hat die Krone zur Probe aufgesetzt. Na jetzt isser King. Und da tauchen Vorwürfe auf, die ihn als Kinderschänder brandmarken. Warum ich so respektlos bin? War lange genug in Monkey Island. Dazu im letzten Abschnitt mehr.

Seit wann gibt es Handys?

Vor Jahren sah ich einen Film mit Marylin Monroe, die während einer Veranstaltung etwas abseits telefonierte – eindeutig mit einem Handy. Leider weiß ich nicht mehr wie der Film heißt und hab trotz allem Suchens diese Sequenz nicht mehr gefunden.

Wer war der erste Astronaut auf dem Mond?

Am 20. Juli 1969 landeten angeblich erstmals zwei Menschen auf dem Mond: Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Doch wer war als Erster da? Es muß der Kamera-Mann gewesen sein der die beiden beim Öffnen der Tür und und beim Aussteigen filmte. Wie kam der dorthin? Vielleicht mit der Bundesbahn? Die soll damals noch pünktlich gefahren sein. Wie sagte Armstrong damals? „Ein kleiner Schritt für einen Menschen und ein großer für die Menschheit…“ Wen hat er damit gemeint…?

Vogelgrippe auf Rügen?

2006 wurde auf der Insel Rügen ein toter Schwan auf der Uferpromenade gefunden – Ausnahmezustand. Die Tagesschau war mit Kamera vor Ort. Es waren weiß verhüllte Leute mit Masken zu sehen, die aussahen, als kämen sie grad vom Mars. Dann ging die Kamera ein paar Schritte zurück und es waren die Umstehenden inklusive Lokalpolitiker zu sehen. Alle in normaler Kleidung ohne irgendwelchen Schutz. Wie der Kamera-Mann gekleidet war, konnte ich nicht erkennen, doch ich hab da so eine Vermutung…

Corona und Steinmeier

Am 14. 05. 2020 hält Steinmeier eine Rede in einer „Corona“-Notfallambulanz mit Maske. Keiner der umher Stehenden hat eine Maske auf. Nachdem er fertig gelabert hatte, nahm er die Maske ab und gab sie einem Mitarbeiter. Dummerweise lief die Kamera noch und der ganze Spuk ging viral im Netz. Am 7.8.2020 wurde Steinmeier in Südtirol zusammen mit Landeshauptmann Kompatscher und einer Musikgruppe fotografiert – alle ohne Maske. Kurz vorher hatte er Teilnehmer einer Anti- Corona Demo beschimpft, weil diese keine Masken trugen. Heut bezeichnet er uns als „Ratten“ und befürwortet den Einsatz von Streubomben im Donbass. Wessen Präsident ist der eigentlich und wer hat ihn gewählt…?

„Massaker“ von Butscha

Ein Video dazu ging im Netz viral. Plötzlich bewegt sich eine „Leiche“ und zündet sich eine Zigarette an. War wieder mal die Kamera schuld – noch Fragen?

Scholz sucht Deckung unterm Flieger

Am 18.10.23 zog Kanzler-Darsteller Olaf eine Nummer ab, die in ihrer Lächerlichkeit kaum zu toppen war. Scholz war mit 50 seiner Genossen bereits im Flieger Tel Aviv, Airport Ben Gurion. Da kam der Raketen-Alarm; alle raus und unter das Flugzeug. Die Machine war vollgetankt mit ca. 1.000 Liter Kerosin – eine Tonne! Soviel Intelligenz hätte ich dem vergesslichen Sozi gar nicht zugetraut. Alle Flughafen-Mitarbeiter liefen derweil unbekümmert umher. Auch der Kamera-Mann der den Film drehte und Olaf’s dämliches Grinsen festhielt. Da kann der aber froh sein, daß Baerbock nicht drin saß. Es ist ja bekannt, daß für diese Frau ab und zu Kerosin abgelassen wird. Außer sie fliegt in Länder, die 100.000 Kilometer entfernt sind, um dort mit Leuten zu beraten, wie man Putin um 360 Grad drehen kann. Dazu ein Witz:

Scholz soll seinen Genossen Bergoglio im Vatikan besuchen. Der Protokollant erklärt ihm, daß er beim Empfang den Ring des Papstes küssen muß. Macht ihn dabei drauf aufmerksam, daß Franz am gleichen Finger eine große Warze hat. Er soll nicht erschrecken und die Warze ignorieren. Darauf Olaf: „Kein Problem für mich, hab schon Schlimmeres erlebt. Joe Biden hat Hämorrhoiden!“

Der Tod hinter Charly

Als Queen Elsbet endlich in die ewigen Jagdgründe einlief, war Charly’s Stunde gekommen, jetzt „King Charly III“. Die Inthronisierung lief genau so lächerlich ab wie der Rosenmontagsumzug in Köln. Doch dann sah ich folgendes: Als Charly sich auf den Thron hockte, lief hinter ihm eine vermummte Gestalt von rechts nach links, die aussah wie der leibhaftige Tod. Wer’s nicht glaubt, kann es googeln. Jetzt hat er Krebs. Okay hatte ich auch. Sowas kommt halt immer mal vor. Genesungswünsche aus aller Welt hat er gekriegt, na gut wenn’s hilft.

Ende Satire. LG Ulfried

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …