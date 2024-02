Photo by congerdesign. Pixabay.

Gedanken zur Fastenzeit der Christen

„Die Fastenzeit wird im innersten Geheimnis des Herzens gelebt, das nur Gott zugänglich ist. Es handelt sich weder um einen gesellschaftlichen und zur Schau gestellten Akt, noch um eine Gelegenheit, eine Hungerdiät zu machen. Es ist ein begnadeter Moment, in die göttliche Intimität einzutreten.“ Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 15. Februar 2024

Erzbischof Aupetits Worte erinnern unweigerlich an die Worte Jesu:

„Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten… Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten“ (Mt 6,16-18).

Dasselbe äußert Christus zum Beten sowie zum Almosengeben, die beide eng mit dem vor allem religiös ausgerichteten Fasten verbunden sind:

„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen… Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer… (Mt 6,5-6).

Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden… Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen…“ (Mt 6,1-2).

Auffallend sind immer wieder und gerade im Kontext von Fasten, Beten und „Almosen geben“ Jesu Hinweise auf die Heuchelei. Er spricht sowohl die bewusst agierenden Heuchler an, die sich nach außen gezielt anders geben, als sie in Wirklichkeit sind, als auch die unbewusste Verstellung der Menschen, die sich aus überlieferter Frömmigkeit heraus einen falschen Anschein geben, der nicht ihrem echten Wesen entspricht.

Sie geben vor den anderen Menschen vor, mit Gott in enger Berührung zu stehen und ein Herz für andere zu haben, besonders aber auch um „für ihren Gott“ auf Angenehmes zu verzichten und sich in Buße zu üben.

Perfide und zugleich verlogene Formen kann diese Haltung im Besondern dann annehmen, wenn Kinder zu solchem Handeln genötigt werden. Kinder – die Jesus als Vorbild für die Erwachsenen benennt. So war es zu meiner Kinderzeit üblich, den Kommunionkindern das fastnächtliche Verkleiden zu verbieten – stattdessen wurden die „ganz katholischen“ an den Fastnachtstagen in die Kirche zur „Anbetung“ getrieben. Darüber hinaus war es Usus, die Kinder während der Fastenzeit, d.h. von Aschermittwoch bis Ostern, immer wieder aufzufordern auf Schokolade und andere Süßigkeiten, die sie liebten, gänzlich zu verzichten. Wobei das Wort „Verzicht“ eine herausragende Bedeutung im Leben der „Frommen“ innehatte, was sie natürlich nicht genug den Kindern gegenüber betonen mussten. Auch bigotte evangelische Christen zogen mit; diese untersagten ihren Kindern den Besuch von Jahrmärkten und Volksfesten, insbesondere in den Wochen vor der Konfirmation.



Wenn Jesus dann als ausgesprochenes Kennzeichen der Heuchelei die Verurteilung des anderen und seiner Verfehlungen nennt und das So-Tun, als ob man selbst schuldlos und ohne Fehl und Tadel wäre (Mt 7,3-5), lässt das eben häufig an die Menschen denken, die übereifrig religiös sein möchten oder religiösen Institutionen oder einem geistlichen Stand angehören. An jene, die das un-/bewusste Bestreben zeigen, durch frommes Tun und korrekte Formen, mit denen sie sich nicht selten von den „Sündern“ abzusetzen glauben, sich selbst wie auch anderen etwas vorzugaukeln.

Im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch in Kirche und kirchlichen Einrichtungen höre ich von Kritikern oder Anklägern daher immer wieder das folgende Argument, dass diese kriminellen Taten „besonders verwerflich sind, weil die Pfarrer oder ‚andere gläubige Leute‘ vorne stehen und fromme Vorträge halten. Weil sie schönklingende Reden schwingen oder uns moralische Anweisungen erteilen. Dass sie uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, was falsch ist, was Sünde ist, selber aber die größten Mistböcke sind.“

In Italienisch heißt Heuchler ipócrita, in Französisch hypocrite – Wörter, die beide dem Griechischen hypokrités entstammen und Schauspieler bedeutet. Ein Heuchler ist also ein Mensch, der vor sich selbst und vor anderen eine Rolle spielt, der etwas darzustellen sucht, was er in Wirklichkeit nicht ist.

Wie viele Geistliche oder Geweihte, wie viele religiös Praktizierende zählen zu diesen Heuchlern?

„Herzensgebet“ – „im Geheimnis des Herzens“

Die Gedanken Michel Aupetits zur Fastenzeit, diese „im Geheimnis des Herzens“ zu leben, treffen den Kern dieser für gläubige Menschen bedeutsamen Zeitspanne, in wenigen Worten legt er ihren Sinn dar.

Sie erinnern mich unwillkürlich an eine Aussage einer „Gewaltüberlebenden“, von der ich vor kurzem las – wenngleich Erzbischof Aupetits Worte keinerlei Berührung mit dem persönlichen Zeugnis jener, ihm sicherlich unbekannten Frau haben. Einer Frau, die als Kind von einem Priester missbraucht worden war. Die im vergangenen Jahr am Karfreitag einen Brief an Jesus schrieb, an dem Tag, an dem „der Menschensohn …sich… auf seinem Weg nach Golgotha“ befand.

Es ist ein Brief, in dem sie vieles ausspricht, was sie massiv verletzte und aufwühlte und immer noch verletzt. An einer Stelle schreibt sie, dass sie sich in ihren Kinderjahren dennoch immer wieder an Christus wandte, was ihr noch heute „wundersam“ (unerklärlich) erscheine. Dass sie „trotz allem als Kind fähig wurde, Jesus mein Leid zu klagen, ins Herzensgebet zu gehen und meine Gaben für andere einzusetzen.“

„Ins Herzensgebet“ gehen – mit Christus. Und die eigenen „Gaben … einsetzen.“ Nicht allein für sich selbst.

Kurzes Nachwort

Mit dem „Herzensgebet“, dem Weg einer verinnerlichten Spiritualität, dem sich die „Gewaltüberlebende“, wie sie sich selbst bezeichnet, anvertraute, will ich keinesfalls das große Leid der missbrauchten Kinder und anderer verharmlosen. Das Gebet, wie sie es beschreibt, ist m.E. stimmig mit dem, wie es Mgr Aupetit lebt, und stoßt einen Weg an, der in der von eigennützigem Palaver durchzogenen Kirche nicht nur zu kurz kommt, sondern zu durchdachten und von Gott getragenen Entscheidungen führen kann.

