Der Geschäftsführer eines Energieversorgers aus Nordhessen will die Wahl der Referenden in der Ukraine beobachten.

Wurde die Wahlbeobachtung bei Wahlen in Staaten/Gebieten, in denen Manipulationen befürchtet wurden, in der Vergangenheit international immer gefordert und sogar organisiert, werden Personen, die genau das in den russisch besetzten Regionen vorhaben, nun bestraft ! Welch ein Treppenwitz.

Hat man etwa Angst, dass die Meinung der Menschen nicht dem eigenen Wunsch entsprechen könnte? Dank der Verhinderung solcher Beobachtungen werden wir es nie sicher erfahren.

Die Haltung der Menschen interessiert Altparteien und Regierungsmedien nur dann, wenn sie dem eigenen Weltbild entspricht.

Genau so und nicht anders, muß es jedem noch klar denkenden Menschen sofort in den Sinn kommen.

Ich bin gespannt, ob unsere drei Russlandrückkehrer etwas Aufschlussreiches berichten können.

Diese Befürchtung würde auch den großen Aufschrei der Regierungspresse bezüglich der Reise erklären.

Wahrscheinlich hat gerade diese Presse Angst davor, dass sie der einseitigen Berichterstattung bezüglich den Zuständen in der Ukraine überführt wird, was ihr bereits massiv angekratztes Image weiter beschädigen würde.

Und deshalb ist der Abbruch der genannten Reise eigentlich zu bedauern.

Mut zur Wahrheit heißt gerade auch dort hinzusehen, wo es uns unsere politischen Gegner verbieten wollen.

