In der Nacht zum kommenden Sonntag, den 2.Oktober, findet in Paris an 13 religiösen Orten die 20. Nuit Blanche, die Weiße Nacht statt. Beginn ist jeweils am Samstagabend, den 1. Oktober. So lädt die Diözese Paris mit folgenden Worten ein: „Kunst, Kultur und Glaube bietet 13 künstlerische Begegnungen mit 15 zeitgenössischen Künstlern. Letztere präsentieren ihre Werke an 13 religiösen Stätten von Paris: in 11 Kirchen, im Collège des Bernardins und in der Galerie Saint-Séverin.“

https://dioceseparis.fr/nuit-blanche-dans-les-eglises-de.html

Erzbischof Michel Aupetit, selbst ein begnadeter Künstler – er schuf als Bildschnitzer bekannte Skulpturen –, wurde mit Sicherheit durch dieses bevorstehende Ereignis zu dem folgenden Tweet inspiriert.

Macht aus eurem Leben ein Kunstwerk!

Das Material? Euer Leben!

Der Meister-Bildhauer: eure Intelligenz und eure Freiheit.

Die Bildhauer-Helfer? Eure Eltern und Erzieher!

Das Vorbild? Christus! Die Schöpferkraft? Der Heilige Geist!

Also, an die Arbeit!

Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 27.September, Übersetzung: Juliana Bauer

