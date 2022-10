Die Sultan-Selim-Moschee in der völkischen Siedlung Neu-Istanbul (ehem. Mannheim). Selim war für seine Grausamkeit bekannt und verfolgte erbarmungslos Aleviten und Schiiten. Zahlreiche Moscheen in Deutschland wurden nach Sultan Mehmet II. mit dem Beinamen „Christenschlächter“ benannt. Die Sultan-Selim-Moschee in der völkischen Siedlung Neu-Istanbul (ehem. Mannheim). Selim war für seine Grausamkeit bekannt und verfolgte erbarmungslos Aleviten und Schiiten. Zahlreiche Moscheen in Deutschland wurden nach Sultan Mehmet II. mit dem Beinamen „Christenschlächter“ benannt. Bild: Hubert Berberich (HubiB), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

„Der Islam gehört zu Deutschland“, hat Ex-Bundespräsident Christian Wulff einmal gesagt. Doch langst muss die Frage zurückgespielt werden, in wie weit Deutschland nicht schon zum Teil des Islam geworden ist..? Ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit, also dem 3. Oktober, wird zusätzlich auch noch der bundesweite Tag der offenen Moscheen veranstaltet. Regelmäßig seit 1997, welches ausgerechnet das Europäische Jahr gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus war. Damals, in einem normal tickenden Land, werden sich die meisten jedoch gefragt haben, welche Xenophobie eigentlich damit gemeint ist? Und ob sämtliche Kopftuchfrauen mit ihren Aldi-Tüten, die südländischen Disco-Schläger, Niedriglöhner und Sozialhilfe-Empfänger nicht doch ein wenig selbst schuld an ihrer gesellschaftlichen Nicht-Akzeptanz sind..?

Erst als der Islam 2005 im Zuge der Machtergreifung Merkels zum unantastbaren Heiligtum sowie zum neuen Kultobjekt ausgerufen wurde, änderte sich schlagartig auch der allgemeine Fokus in Bezug auf die Wüstenreligion, für die sich vorher kaum jemand wirklich interessierte. Seit dem haben über 1000 Moscheen in ganz Deutschland ihre Pforten geöffnet. Die Muslime sehen sich dabei nicht nur als Teil einer wiedervereinigten Nation, man will auch die vielbeschworene interreligiöse Verständigung vertiefen. Mittlerweile strömen jährlich über 100.000 Besucher in die Moscheen und es ist zu befürchten, dass diese Islam-PR bereits mehr Interesse auf sich zieht als der Tag der Deutschen Einheit selbst. „Wir sollten solchen Orten und Tagen, an denen Begegnung ermöglicht wird und Zusammenleben gelingt, mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich wünsche mir, dass den Beiträgen, die Muslime aus ihrem Glauben heraus für unsere Gesellschaft erbringen, die Wertschätzung zuteilwird, die sie verdienen. Sie und Ihre Gemeinden gehören selbstverständlich in die Mitte unserer demokratischen, religiös so vielfältigen Gesellschaft. Nehmen Sie sich diesen Platz in der Mitte, der Ihnen zusteht, und füllen Sie ihn aus. Gestalten Sie dieses Gemeinwesen mit, denn es ist Ihre Gesellschaft!“, schrieb Buntespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Presseklärung im letzten Jahr. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sprach ferner davon, dass der Islam ein „wichtiger Teil Deutschlands“ sei.

Links: Europäische Vielfalt. Rechts: Islamische “Vielfalt”. Bild: Netzfund.

Christean Wagner, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der CDU in Hessen entgegnete dem, die Terminwahl wäre „unsensibel“ und „nicht sehr geschickt“. Rechtsanwältin und Imamin Seyran Ates befand den Tag der offenen Moschee zum Tag der Deutschen Einheit nicht nur als „respektlos und arrogant“, sondern auch als eine „Provokation statt einer Öffnung“. Die islamischen Parallelwelten seien zudem fernab der Deutschen Einheit, so Ates weiter. „Knappe Resourcen – Große Verantwortung“ lautet das diesjährige Motto zum Tag der offenen Moschee. Die Leute sollten auf diese Weise zu mehr Achtsamkeit und weniger Verschwendung angehalten werden, hieß es. Dabei kam es erst am Montag vor einer Woche zu einer lautstarten Demonstration vor der Blauen Moschee in Hamburg. Der Grund war der gewaltsame Tod der 22-jährigen Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei, weil die junge Frau gegen die dortige streng religiöse Kleiderordnung verstoßen hatte. Der Verein Kulturbrücke forderte sogar die Schließung des Islamischen Zentrums nahe der Blauen Moschee. Auch die Frauenrechte in den muslimischen Ländern wurden scharf angeprangert. Mehrere Frauen schnitten sich aus Protest dazu die Haare ab. Über 450 Teilnehmer waren zu der erneuten, ansonsten sehr friedlich verlaufenen Kundgebung erschienen.

Und: Alleine in Nordrhein-Westfalen werden seit September letzten Jahres exakt 114 Moscheen vom Verfassungsschutz beobachtet. Nach all den Vorkommnissen mit dem Islam wird generell schon längst die Vereinbarkeit des Unvereinbaren zelebriert.

Alex Cryso

https://www.zeit.de/news/2021-09/07/verfassungsschutz-beobachtet-114-moscheen-in-nrw?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F

