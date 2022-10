Eine Zeitenwende für Italien: Starke Rechte, schwache Linke

Italiens „Schicksalswahl“ ist entschieden. Während die Rechten im Aufwind sind, zersplittern sich die linken Parteien. Ihre traditionelle Verankerung in der italienischen Wählerschaft ist längst Geschichte.

Die italienische Demokratie ist nicht in Gefahr, und die Pro-NATO- und Pro-Europa-Orientierung Italiens steht nicht in Frage

Nach dem Rücktritt des parteilosen Ministerpräsidenten Mario Draghi am 21. Juli löste Staatspräsident Sergio Mattarella das Parlament auf. Draghi hatte seit Februar 2021 eine breite Koalition unter Einschluß fast aller Parteien geführt, verfügte aber zuletzt nicht mehr über das Vertrauen dreier maßgeblicher Koalitionspartner. Regulär hätten Wahlen nach Ablauf der fünfjährigen Legislaturperiode im Frühjahr 2023 stattfinden sollen.

Die Wähler bestimmten am Sonntag, 25.9., über die Zusammensetzung der beiden Parlamentskammern, des Abgeordnetenhauses und des Senats. Wahlberechtigt waren gut 51,5 Millionen Italiener, anderthalb Millionen mehr Frauen als Männer. Knapp drei Millionen Wahlberechtigte waren Erstwähler. Anders als in Deutschland haben die Wähler keine Erst- und Zweitstimme für das Direktmandat und das Listenmandat, sondern jeweils nur eine Stimme für beide Kammern – auf einem gelben Wahlschein für den Senat und einem rosafarbigen für das Abgeordnetenhaus. Ein Stimmensplitting zwischen Direkt- und Listenmandat, zwischen Wahlkreiskandidat und Parteiliste ist nicht möglich.

Einzelne Parteien müssen mindesten 3% der Stimmen auf nationaler Ebene nachweisen, um ins Parlament zu kommen. Im Fall von Koalitionen liegt die Sperrklausel bei 10%, wobei jede einzelne Partei des Bündnisses mindestens 1% der Stimmen erreichen muß. Auch dieses System dürfte eher die Rechte bevorteilen; denn die einzelnen Komponenten ihrer Koalition erreichen deutlich über 1 Prozent der Stimmen, während es im linken Feld eine außerordentlich große Zersplitterung gibt.

Zum ersten Mal seit den Anfängen der Italienischen Republik werden beide Kammern des Parlaments um ein Drittel kleiner sein. Ein vor allem von der 5-Sterne-Bewegung gewollte Volksabstimmung hatte im Jahr 2020 zu einer dahingehenden Verfassungsänderung geführt. Statt 900 wird es nur noch insgesamt 600 Parlamentarier geben.

Die EU muß umdenken

Für Italien könnte die Wahl zur Zeitenwende werden, besonders in der Beziehung zur EU: Auf die „europafreundlichste Regierung aller Zeiten“, jene von Mario Draghi, folgt die europa-kritischste, ja -feindlichste Exekutive, die das Land je gesehen hat. Aber Meloni, Salvini und Berlusconi sind, abgesehen von ihrem Hang zu Populismus, in fast allem uneins: in der Finanz- und Steuerpolitik, bei den Sanktionen gegen Russland und den Waffenlieferungen an Kiew, bei der regionalen Autonomie, beim Wiederaufbaufonds.

Fratelli d’Italia

Das Mitte-Rechts-Bündins hat jetzt die Möglichkeit, die neue Regierung zu stellen. Diese Gruppe hat nie einen Hehl daraus gemacht, russland- und putinfreundlich zu sein. Die Fratelli d’Italia gelten als Sammelbecken zahlreicher Post- und Neofaschisten, bei denen Diktator Benito Mussolini noch heute offen verehrt wird. Auch wenn Meloni versichert, zwar rechts, aber nicht extrem zu sein.

Die 45-jährige Meloni bemüht sich zwar, das Etikett „postfaschistisch“ loszuwerden, das ihrer Partei anhaftet. „Nostalgiker des Faschismus“ hätten in ihrer Partei „keinen Platz“, erklärte sie. Doch Zweifel an ihrer rechtskonservativen Einstellung läßt Meloni nicht aufkommen. In ihren Reden wettert sie gegen die EU, die „Bürokraten aus Brüssel“, gegen „Masseneinwanderung“, der sie mit einer Seeblockade gegen Boote aus Nordafrika beikommen will. Meloni hält Brandreden gegen Abtreibungsrechte, gegen Migranten aus mehrheitlich muslimischen Ländern und gegen die „LGBT-Lobby“, sie verspricht härteres Durchgreifen der Polizei.

Aber man sollte sich nichts vormachen: Die Italiener haben Giorgia Meloni nicht wegen ihrer faschistischen Wurzeln gewählt, sondern aus Protest gegen jene, die bisher regierten. Der Pakt der Rechten hat zwar gereicht, die Wahl zu gewinnen. Ob er aber auch reicht, um in der gesamten Legislatur gemeinsam zu regieren – das ist eine andere Frage. Nach sechs oder zwölf Monaten könnte der Traum auch schon wieder vorbei sein.

Wahlbeteiligung auf historischem Tiefstand

Ein Wermutstropfen in dem klar rechten Wahlergebnis ist die rekordniedrige Wahlbeteiligung und eine klare geographische Schieflage zwischen Nord und Süd. Meloni profitierte auch von einer großen Politikverdrossenheit der Italiener. Das Land schaffte mit einer Wahlbeteiligung von rund 64 Prozent einen Negativrekord – das sind fast 10 Prozentpunkte weniger als bei der Parlamentswahl 2018. In manchen Regionen, vor allem im Süden des Landes, ging fast jeder zweite Erwachsene nicht zur Wahl. Die Koalitionskameraden Matteo Salvini und Silvio Berlusconi sind zwei der größten Verlierer. Auf die sehr rechtsorientierte Partei Fratelli d’Italia warten nun Verhandlungen über Ämter und Inhalte.

Italien bleibt europatreu

Die Rechtskoalition kann man zwar als ein alarmierendes Signal für die europäische Integration werten, doch in Italien wird es keine Wende hin zum Autoritarismus geben. Meloni weiß sehr gut, daß jeder ihrer Schritte vom Europäischen Wiederaufbaufonds abhängt und Italien sich mit seiner hohen Inflation keine radikalen Schritte leisten kann.

Aber einerseits: Meloni ist eine pragmatische Politikerin, und die italienische Republik hat starke Institutionen und eine fest verwurzelte Demokratie. Italien war schon immer ein nach rechts tendierendes Land. Es gab in Italien auch schon mit Mitte-Rechts-Regierungen. Die italienische Demokratie ist nicht in Gefahr, und die Pro-NATO- und Pro-Europa-Orientierung Italiens steht nicht in Frage

Andererseits: Noch nie zuvor jedoch wurde eine Regierung in Westeuropa von einem neofaschistisch inspirierten rechten Flügel geführt, der seine anti-europäische Skepsis und seinen kriegerischen Nationalpopulismus unverfroren zur Schau stellt. Italien neigt offen zur extremen Rechten. Europa wird sich aber gegen alle wehren müssen, die danach streben, die EU selbst zu destabilisieren.

Und Meloni wird vor allem als Machtfaktor in der EU mitwirken. Gemeinsam mit ihren engen Partnern Ungarn und Polen will sie sich gegen das Diktat der Kommission stemmen. Ursula von der Leyen und ihre Kommission werden die Rechtspopulisten in Zukunft nicht mehr nur von oben herab zu Rechtsstaatlichkeit und gemeinsamen Regeln mahnen können und auf Einlenken hoffen, sondern Überzeugungsarbeit in der Sache leisten müssen. Die Rechtspopulisten sind wieder da, höchste Zeit, sich daran zu gewöhnen und zu planen, wie man mit ihnen inhaltlich zusammenkommt. Empörung reicht da sicher nicht.

Seit der letzten Parlamentswahl 2018 gab es drei Koalitionen mit unterschiedlichsten Vorzeichen. Fast alle Parteien haben einmal irgendwie mitregiert und dabei wilde politische Verrenkungen machen müssen. Nur die Fratelli d’Italia haben sich herausgehalten und sind konsequent in der Opposition geblieben. Deshalb kann Giorgia Meloni nun vom Protestvotum profitieren. Obwohl sie seit Jahrzehnten politisch mitmischt, wird sie als Außenseiterin wahrgenommen. „Wir haben alles andere ausprobiert, geben wir ihr nun eine Chance“, scheint die überwiegende Meinung in der Bevölkerung zu sein.

Für Italien, das finanziell mit sehr hohen Staatsschulden ohnehin stark angeschlagen ist, ist es an der Zeit, die Zusammenarbeit mit der EU zu verstärken und sich nicht allzu sehr gegen die EU zu positionieren. Allerdings kann sich auch die 45-jährige Meloni von ihren bisherigen Behauptungen wohl nicht um 180 Grad wenden. Kostenlose Kita, Kindergeld-Erhöhung oder Maßnahmen gegen Inflation – jedes ihrer Wahlversprechen wird zu einem stark verschuldeten Haushalt führen, was einen bedenklichen Faktor für Italiens Kreditwürdigkeit darstellen wird.

Ihre wichtige Aufgabe ist, die Bevölkerung in dieser schwierigen Situation des Staates zusammenzuhalten und das Land zu einer besseren Konjunktur zu führen. Aber ob ihr das gelingt, in einem Europa, das sich gerade auf dem Weg zur Stagflation befindet? Ihre größte Herausforderung ist die Wirtschaft des Landes. Italien hat eine enorme Staatsverschuldung, die Bevölkerung leidet unter der hohen Inflation, und ein Viertel der Jugendlichen hat keinen Job.

Eine stramme Rechtsaußen-Politikerin

Die „Fratelli“ werden Italien gewiß nicht in eine neue faschistische Diktatur verwandeln. Das Land ist heute ein ganz anderes als in den 1920er Jahren. Die demokratischen Strukturen sind gefestigt, Italien ist politisch und wirtschaftlich stark in Europa integriert. Um breitere Wählerschichten anzusprechen, hat sich Meloni im jüngsten Wahlkampf denn auch vom Faschismus distanzieren müssen. Sie bleibt aber eine Vertreterin der extremen Rechten, für die Gott, Familie und Vaterland an oberster Stelle stehen und illiberale Demokratien wie Ungarn und Polen natürlichere Verbündete sind als Frankreich oder Deutschland.

Eine besondere Botschaft Melonis lautet: „Italien zuerst“

Damit meint sie scharfe Einwanderungsgesetze und Aufnahmezentren für Asylbewerber in Afrika. Diese Botschaft kommt an in Italien, wo seit Jahresbeginn mehr als 40.000 Migranten über das Meer gekommen sind. Fast 80 Prozent der Italiener finden, daß das zu viele sind. Eine große Mehrheit der Wähler will deshalb vor allem eine andere Migrationspolitik, und solange diese Frage nicht gelöst ist, wird es einen Nährboden für die Rechten geben

Meloni will, daß EU-Recht wieder unter nationale Gesetze rückt. Sie wünscht sich starke Nationalstaaten statt einer Union.

Das ist ganz nach dem Geschmack von Ungarns Regierungschef Orban und der nationalkonservativen PiS-Partei aus Polen. Nachdem die rechtspopulistischen Schwedendemokraten in dem skandinavischen EU-Land an die Macht kommen dürften, hätte Italien die vierte rechte Regierung der Union. Von anderen europäischen Rechtsparteien unterscheidet Meloni und ihre FDI aber die Haltung zum Ukraine-Krieg: Meloni hat sich unmißverständlich auf die Seite Kiews gestellt und unter anderem Waffenlieferungen an das Land befürwortet.

Unter der Regierung Meloni werden sich die Beziehungen zu Brüssel abkühlen. Weil das hochverschuldete Italien aber auf die Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds der EU angewiesen ist, gibt es wenig Spielraum für ernsthafte antieuropäische Provokationen oder budgetäre Abenteuer. Das wird Melonis Hauptproblem werden.

„Bestrafung Italiens“ angedroht

Der EU-Kommissar für Wirtschaft und Steuern, Paolo Gentiloni, sagte am Montag, 26. September 2022, vor dem Wirtschaftsausschuß des EU-Parlaments, er stimme mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Möglichkeit einer Bestrafung Italiens nach dem Wahlsieg der EU-skeptischen Kräfte überein. Gentiloni, der früher sozialistischer Ministerpräsident Italiens war, meint also tatsächlich, daß die Kommission Italien über das sogenannte Artikel-7-Verfahren ächten könnte.

Ein solches Vorgehen wäre nicht neu. Kürzlich hat die Kommission dieses Verfahren gegen Ungarn und Polen angewandt. Gentilonis Aussage beweist, daß die EU-Kommission bereit und bestrebt ist, die demokratische Entscheidung des italienischen Volkes zu untergraben. Das aber ist gewiß kein Zeugnis gelebter Demokratie; denn das Volk in Italien hat nun mal in einer fairen, demokratischen Wahl so abgestimmt. Wer gibt den europäischen Funktionären das Recht, sich darüber hinwegzusetzen?

Aus dem Programm der Fratelli Italia:

Europa sollte Meloni und ihren „Fratelli“ eine faire Chance und den nötigen Respekt entgegenbringen. Wenn sich die „Fratelli“ an ihr eigenes Programm halten, stehen die Chancen dazu nicht schlecht:

„Für uns gehen die Freiheit und die Rechte der Personen vor jeder ideologischer Vision.“

Hört sich jetzt nicht nach Faschismus an!

Aus der Präambel der „Fratelli D’Italia“:

Steuererleichterungen für Familien, Flat Tax Ausweitung für Kleinstunternehmen, Stärkung der Unternehmenswettbewerbsfähigkeit, Ausmistung des hochbürokratischen italienischen Arbeitsrechts, Verbesserung des Gesundheitswesens, klare Absage an den “Digitalen Bürger” nach chinesischem Vorbild, Absage an jeglichen Versuch, Frauen in “unterworfenen Positionen” festzuschreiben, Stop der illegalen Migration, Pro Europa, Pro Nato, gegen die “russiche Aggression in der Ukraine”, Verteidigung der “klassischen jüdisch-christlichen Fundamente Europas und seiner fundamentalen Werte von Freiheit, Demokratie, Solidarität, Subsidiarität und Rechtsstaatlichkeit”.

4.10.2022

