Die Freitags für die Zukunft – Kinder trommeln schon seit Jahren für die Abschaffung der fossilen Energien wie Braunkohle, Steinkohle, Erdöl, Erdgas und verlangen aus diesen Energien sofort auszusteigen.

Die Obergrünen forderten, die Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen. Damit waren sie in Übereinstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten.

Jahrelang hat man die Russen getrietzt. Man hat die ukrainische Armee aufs Feinste ausgestattet. Man hat nichts ausgelassen, die Ukrainer für den Kapitalismus zu begeistern. Die Ukrainer haben mit ihren abtrünnigen Landsleuten in Luhansk und Donezk ein munteres Hin- und Herschießen veranstaltet. Putin hat geradezu bis zuletzt darum gebettelt, dass die Amerikaner sich doch bitte mit ihm einmal unterhalten mögen. Das hielten die Amerikaner aber nicht für nötig, da sie Russland seit Obama für eine Regionalmacht hielten. Dann gab ein Wort das andere. Bei jeder russischen Bitte legte der Westen eine Sanktion nach, dann verlor Putin die Nerven, was er nicht hätte tun sollen. Der Krieg zwischen den beiden ehemaligen Sowjetstaaten eskalierte.

Den Grüninnen und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden kam dies zupass. Es wurden weitere Sanktionen nachgelegt. Ein Wort gab das andere, eine Aktion forderte die nächste. Dann stellte Putin das Gas ab und jemand gab den Gasröhren den Rest, indem er sie sprengte.

Damit ist endlich der Zustand geschaffen nachdem sich die Freitags für die Zukunft-Kinder, die Grünen und Joe Biden gesehnt haben.

Die Grüninnen-Bundesregierung und ihre Helfershelfer, die SPD und die FDP und aus dem Hintergrund die CDU, machen dabei mit. Sie alle verschlimmern die Situation mehr und mehr, anstatt alles zu versuchen, den Krieg und den wirtschaftlichen Unsinn, der zur Zeit stattfindet, zu beenden.

Die Gasspeicher sind fast voll. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass man einen Pufferspeicher vorhält, für den Fall, dass kein Gas mehr fließt. Nun fließt aber kein Gas mehr. Dies führt dazu, dass wir uns bei einem kalten Herbst ab Weihnachten warm anziehen müssen. Vielleicht haben wir Glück und es wird nicht so kalt, dann müssen wir uns erst im Januar warm anziehen. Gas kommt dann nicht nach.

Die Menschen wissen, was auf sie zukommt, deshalb werden massenweise Elektroheizer gekauft. Dabei wird ausgeblendet, dass für den wahrscheinlichen Fall, dass in Januar kein Gas mehr fließt, auch kein Strom in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird. Ungefähr ein Viertel des in Deutschland erzeugten Stroms wird nämlich mit Gas hergestellt.

Wenn also das Gas Ende Dezember oder spätestens Mitte Januar nicht mehr zur Verfügung steht, wie heizen dann 20 Millionen Haushalte ihre Wohnung? Sie werden alle die neu erworbenen Elektroheizer einschalten und damit sofort erreichen, dass die bundesrepublikanische Elektrohauptsicherung herausfliegt. Dann steht Deutschland im Dunkeln. Was dann alles kaputtgeht, kann jeder einmal versuchen, sich selbst auszumalen. Ich möchte mich hier und heute nur auf die Dinge konzentrieren, die mit der Heizungsanlage zusammenhängen.

Wenn also kein Gas mehr da ist, geht die Heizung aus. Strom ist ja nicht mehr da, da die Hauptsicherung herausgeflogen ist. Dann wird es langsam immer kälter. In einigen Bereichen Deutschlands geht es schneller, in anderen weniger schnell. Bleibt der Winter einigermaßen mild mit Temperaturen die nur minimal unter 0° liegen, bleibt es nur beim Frieren der Bewohner. Haben wir aber Pech und ein kalter Winter mit Nordwind zieht in Deutschland auf, dann folgt die Katastrophe. Die Wohnung wird immer kälter und gerät unter den Gefrierpunkt.

Wer jetzt nicht schnell die Heizung entleert d. h. sämtliches Wasser aus ihr entfernt wird bald sein blaues Wunder erleben. Hat man eine Radiatoren Heizung, kann man zur Not schnell das Entleerungsventil am tiefsten Punkt der Anlage öffnen und das Wasser herauslaufen lassen. Aber Achtung auch alle anderen Leitungen wie Wasserleitungen, Durchlauferhitzer, Kessel und zentrale Warmwasseraufbereitungsanlagen etc. etc. müssen vollkommen von Wasser entleert werden. Bei einer Fußbodenheizung ist das nicht so einfach, da die Verteiler meistens höher liegen als die im Fußboden befindlichen Rohrschlangen. Wenn Sie einen Pressluftkompressor Zuhause haben und noch irgendwo her Strom bekommen, haben Sie vielleicht Glück. Sie müssen dann jede einzelne Rohrleitungsschlange mit dem Kompressor auspusten, bis kein Wasser mehr in den Leitungen ist.

Wenn Sie das alles gemacht haben und auch Kessel und zentrale Warmwasserbereitung etc. etc. nicht vergessen haben, können Sie in aller Seelenruhe in ihrer Wohnung vor sich hinfrieren.

Sie könnten natürlich auch ein Frostschutzmittel in die Anlage einfüllen. Da sagen aber die meisten Heizkesselhersteller: „Stopp das geht nicht, da geht der Heizkessel kaputt“.

Alternativ könnten Sie die Heizungsanlage bereits jetzt entleeren und auf Weihnachten hinfrieren.

Haben Sie das nicht gemacht bzw. hatte der Heizungsinstallateur noch keine Zeit zu kommen, weil er zusammen mit seinen Kollegen ca. 20 Millionen Haushalte zu betreuen hat, friert die gesamte Heizung ein. Das ist besonders dramatisch bei der Fußbodenheizung. Die Rohrleitungen platzen, der Estrich platzt auseinander, ihr schöner Fliesenboden in Bad und im Wohnzimmer oder ihr Parkett oder ihr rustikaler Dielenboden werden durch das Eis vom Fußboden abgesprengt. In kürzester Zeit ist Ihr Haus eine Ruine.

Ich habe das einmal zu Zeiten erlebt als es noch keine Gasknappheit gab, aber einen schlauen Hausmeister, der, bevor er in Weihnachtsurlaub ging, die Heizungsanlage der Turnhalle abstellte, die er zu betreuen hatte, und diese dann nach dem Urlaub als Ruine wiederfand.

Dies alles haben die Ideologen von unserer grünen Bundesregierung offensichtlich nicht berücksichtigt und auch nicht berücksichtigen können, da sie über die erforderlichen Denkfähigkeiten nicht verfügen.

Die Grüninnen

Katrin Göring Eckardt – Theologie-Studium nach 4 Jahren erfolglos abgebrochen, ohne jede Berufsausbildung.

Claudia Roth – Studium nach einem Jahr abgebrochen, ohne jede Berufsausbildung.

Ricarda Lang – Jura-Studium nach 7 Jahren erfolglos abgebrochen, ohne jede abgeschlossene Berufsausbildung.

Annalena Baerbock – Politikwissenschaft-Studium nach 4 Jahren ohne Abschluss abgebrochen, fragwürdiger Master im Ausland in einem Jahr erworben, in den man sich gegen eine fünfstellige Summe einkaufen musste, Master-Arbeit verschwunden, Promotion mit Stipendium aus öffentlichen Geldern nach 3-4 J. ohne Abschluss abgebrochen.

Robert Habeck: „Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht.“

Sara Lee Heinrich – PoC, Vorsitzende der Grünen-Jugend, spricht von einer „eklig weißen Mehrheitsgesellschaft“.

Ferda Ataman – Grüne Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, benutzt den Begriff „Kartoffel“ für Deutsche ohne Migrationshintergrund“…

Mirrianne Mahn – PoC mit deutschem Pass, Stadtverordnete in Frankfurt, Mitglied der Grünen hält, die Deutschen für Rechtsradikale hält, die verhindern möchten, dass Menschen, die wie sie – Mirrianne Mahn- aussehen, weiterhin nach Deutschland kommen können.

Cansin Köktürk – Türkin mit deutschem Pass, Sozialarbeiterin, Mitglied der Grünen, hält es für einen Skandal, dass so viele Erstwähler die FDP gewählt haben, und ist der Meinung, dass jeder Flüchtling in Deutschland aufgenommen werden muss.

Tareq Alaows – Syrer, Flüchtling aus 2015, nach sechs Jahren bereits mit deutschem Pass, Jurist, Mitglied der Aktivistengruppe „Seebrücke“, Mitglied der Grünen, war von den Grünen bereits als Kandidat für den Bundestag nominiert. Er hat gefordert, dass jeder Flüchtling in Deutschland aufgenommen werden muss. Er hat gefordert, die Inschrift am Reichstagsgebäude in “Für alle Menschen, di in Deutschland leben”, geändert werden soll.

Omid Nouripour – Studium Philologie mit den Nebenfächern Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft, sowie Studium Soziologie, Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Ohne Abschluß haben sich vorgenommen die Welt zu retten, Deutschland ist ihnen offensichtlich wurscht.

Wer Deutschland jetzt retten möchte, dem bleibt nur eins, „der Gang nach Canossa“.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...