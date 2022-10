Brillenträger: “Jeder, der ihn (SOZIALISMUS) ausprobiert hat, hat sich wehgetan.”

Gabelhalter: “Alle anderen haben den Sozialismus falsch umgesetzt.”

(SOZIALISMUS (Gabel) schließt die WIRTSCHAFT (Steckdose) kurz.

Die Anfangsjahre der Grünen waren geprägt von linken Straßenkämpfern, Kommunisten und Pädophilen – und viele von ihnen sind immer noch in dieser Partei und prägen die Diskussion. Was sie vereint: Ein Hass auf die eigene Identität und ein krudes Verhältnis zur Moderne. Doch während man früher über die strickenden GrünInnen auf deren Parteitagen noch müde lächeln konnte, sind weite Teile deren ideologischer Ziele zum Kernbestand deutscher Politik geworden. Angefangen bei der Frühsexualisierung von Kindern bereits in den Einrichtungen für die Kleinsten über das allgegenwärtige Gendern bis hin zum Ausstieg aus der Kernenergie und dem Ende der Wehrpflicht. Umgesetzt wurde das meiste davon jedoch unter CDU-Kanzlerin Merkel, die damit den Grünen in der jetzigen Regierung die perfekte Rutsche gelegt hat, um das Zerstörungswerk an Deutschland weiter voranzutreiben.

So wundert einen auch nicht, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck, der nach eigener Aussage noch nie etwas mit Deutschland anfangen konnte, eine sichere Energieversorgung für Bürger und Unternehmen in diesem Land bis zum letzten Augenblick blockierte – der Kampf gegen den Klimawandel hat eben seinen Preis, den allerdings die Bürger zu zahlen haben und nicht die grüne Haute Volée aus dem Bundestag. Kraft seiner Richtlinienkompetenz musste Schulden-Kanzler Scholz den Weiterbetrieb der drei noch laufenden deutschen Kernkraftwerke anordnen – was für ein durchschaubares Manöver! So können die grünen Wohlstandshasser ihren fundamentalistischen Wählern es so verkaufen, dass sie eben auch nichts machen konnten. Doch wird der Weiterbetrieb bis April 2023 ausreichen, um die deutsche Energieversorgung zu sichern?

Man darf nicht müde werden zu betonen, dass wir hierzulande schon vor dem Ukraine-Krieg Rekordpreise für Energie hatten. Die Gas- und Rohölengpässe verbunden mit dem Ausstieg aus allen möglichen modernen Energiegewinnungsverfahren treiben nun die Preise derartig hoch, dass Unternehmen massenweise die Produktion einstellen und – sofern sie es können – ins Ausland abwandern.

Die Deutschen bezahlen also die Energiewende direkt mit ihrem Wohlstand.

So sieht es aus, wenn man grüne Ideologie mit der Realität konfrontiert. Oder ist es vielleicht sogar genau so gewollt? Immerhin träumen links-grüne Vordenker davon, die deutsche Wirtschaft runterzufahren, um so nichts weniger als die Welt zu retten. Denn laut grüner Endzeitsekte steht ja der Weltuntergang direkt vor uns – oder geht mit deren Zukunftsplänen vielleicht „nur“ eine andere Welt unter? Die von Freiheit, Marktwirtschaft und Wohlstand nämlich. Dabei sollen wir doch immer aus der Geschichte lernen! Sozialismus hat noch nie funktioniert, er endet mit mathematischer Sicherheit in Unfreiheit und Verarmung – egal, ober er grün, rot oder regenbogenfarben lackiert ist.

Erstveröffentlichung: Dr. Dirk Spaniel

