Michel Aupetit Foto: Diocèse de Paris

In die gegenwärtige Euthanasie-Debatte in Frankreich (die auch in anderen europäischen Ländern geführt wird, letztlich auch in Deutschland, wo Euthanasie nach wie vor „umstritten“ ist), mischt sich der emeritierte Pariser Erzbischof Michel Aupetit immer wieder per Tweet ein. Seine kurzen Texte dazu drücken, wie auch jene zur Abtreibung, nie allein die Sicht und Überzeugung eines Priesters aus, sondern immer auch die des Arztes, der er vor seiner Zeit als Theologe und Seelsorger war.

Laut Zeugenberichten sei er ein fürsorglicher, engagierter Arzt gewesen. Und würde er noch in Saint-Germain-l’Auxerrois am Predigt-Ambo stehen, würde er, wie es als Erzbischof zu seiner „Eigenmarke“ gehörte, sehr deutliche Worte zu den unseligen politischen Gegebenheiten finden. Dazu im Folgenden sein aktueller Tweet:

Der Auftrag des Arztes besteht darin, die Betreuung zu gewährleisten. Töten ist keine Betreuung. Hippokrates war sich bereits in seiner berühmten Rede darüber im Klaren: „Ich werde, sollten sie mich fragen, niemandem Gift verabreichen, noch werde ich die Initiative zu einem solchen Vorschlag ergreifen.“ Das war eindeutig.

(Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 19.Oktober 2022, Übersetzung: Juliana Bauer Mgr Michel Aupetit@MichelAupetit)

Für Interessierte ein aufschlussreiches Interview mit einem französischen Arzt, der Schwerkranke und Sterbende seit 20 Jahren begleitet, sich gegen Euthanasie ausspricht und den Ausbau der Palliativpflege als wichtig erachtet.

Siehe NZZ vom 11.Oktober 2022:

„Sterbehilfe in Frankreich: Warum Palliativmediziner dagegen sind“

https://www.nzz.ch/international/sterbehilfe-in-frankreich-warum-palliativmediziner-dagegen-sind-ld.1705464

Noch ein Buch-Tipp:

Aupetit, Michel, „Der Tod: Meditationen über einen Lebensweg“, 2020/2021, Verlag: Media Maria

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...