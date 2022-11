Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was grüne Umweltaktivist*I*nnen hier veranstalten. Klima und Umwelt sind sicherlich ernst zu nehmende Themen, aber diese grüne Politik, die in viele andere Bereiche wie die Familienpolitik und damit auch in die Erziehung des Nachwuchses hineinstrahlt, führt uns alle ins Chaos und macht uns im Ausland lächerlich, zumal die Mehrheit der Journalist*I*nnen heute grün gefärbt sind. Die junge Frau hier in der Elbphilharmonie sollte mal lieber nicht so viel Fleisch essen, um abzunehmen. Wenn wir z.B. der Umwelt zuliebe frieren und hungern sollen, dann bitteschön alle!

Ich halte solche Aktionen für extrem kindisch, und kann nur hoffen, daß man die beiden Störenfried*I*nnen draußen eine Zeitlang – quasi am Pranger in angeklebtem Zustand – stehen ließ, bis alle Leute am Ende das Konzert verließen und aus aller Nähe einen neugierigen Blick auf die beiden werfen konnten. Sollte mir jemals ein Klimakleber begegnen, würde ich die Gelegenheit nutzen und denen aus der Bibel ein kleines Zeugnis vom Glauben mitgeben. Denen kann ich aus der Bibel vorlesen oder aus dem Gesangbuch einen schönen Gospel-Song singen, ohne daß sie sich davon abwenden können. Die können ja nicht so schnell weg.

Über so etwas kann man nur noch lachen, doch es ist ernst, denn aus dieser Kiste kommen wir nun nicht mehr so schnell raus. Wir Bürger*I*innen und Wähler müssen aus Fehlern lernen, denn grüne Politik ist gefährlich. Unsere Ex-Kanzlerin Angela Merkel verordnete ihrer ehemaligen CDU sogar, sie müsse jünger, moderner und weiblicher werden. Dabei sollte die CDU christlicher, konservativer und bodenständiger werden. Vermutlich wünschte auch sie sich eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16, damit auch Kinder und Halbwüchsige diese “menschenfreundliche”, tolerante Politik unterstützen sollen, die uns nun sogar an den Rand eines Krieges führt. Die nächste Steigerung könnte sein, daß sich auch Politiker und Bischöfe z.B. auf Schiffen zur Seenotrettung sogenannter “Flüchtlinge” festkleben, aber zur Zeit “kleben” sie noch an ihren gut bezahlen, vom Steuerzahler finanzierten Pöstchen, was sie wohl (noch) davon abhält.

Die Aktion fand in Hamburg statt, wo unser heutiger Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) https://www.die-tagespost.de/leben/familie/kein-freund-der-familie-art-211501 in seinem früheren Leben ganze 7 oder 8 Jahre Erster Bürgermeister war. Diese Stadt ist geprägt von Wohnungsnot, Unordnung und Anarchie (s. G20 Gipfel im Jahre 2017) https://www.spiegel.de/spiegel/g-20-gipfel-in-hamburg-was-in-der-chaosnacht-geschah-a-1182459.html .

Wir haben den Tiefpunkt noch nicht erreicht, aber wir nähern uns dem schnell. Diesen ganzen Klima-Fimmel müssen wir jetzt schnellstens beenden. Gewissenlose Technokraten wie Klaus Schwab nutzen das ganze Spiel, um uns an die kommunistische VR China anzugleichen und unsere auf Wohlstand und Privatbesitz basierende Gesellschaftsordnung kaputtzumachen.

Ingo Breuer, ingobreuer@outlook.com

