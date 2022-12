Von Madara

Alle starren auf die Arbeitslosenzahlen. Aber wieviele echte offene Stellen gibt es denn? 500.000? 1 Million?



Was auch alle die selbsternannten Experten vergessen, ist die gestiegene Produktivität: standen in den 70er-Jahren von viele Menschen am Band oder in den Fertigungsanlagen im Fahrzeugbau, übernimmt das jetzt die vollautomatisierte Fertigungsstraße mit 2-3 Menschen pro Schicht. Beispiele hierfür kenne ich aus der Automobil-, Reise- oder Textilbranche.

Sieht man sich dann an, welche Mengen von einer Person pro Tag oder Monat im Vergleich zu den 70ern oder 80ern abgearbeitet werden, dann stellt man leicht fest, daß immer weniger Menschen immer mehr produzieren. Ergo werden wir vor diesem Hintergrund kaum mehr Vollbeschäftigung erreichen. Konsequent durchgerechnet können sich die Unternehmen sog. Bullshit-Jobs, Beschäftigung ohne wesentlichen Nutzen, leisten, um noch eine Summe X an Personal an den Einkommenssteuern und Sozialabgaben zu beteiligen.

Fachkräftemangel gibt es nicht

Der sog. Fachkräftemangel ist ein genialer Coup der Wirtschaftsverbände, da sie so prima Billiglöhner importieren, den Druck auf die eigene Belegschaft erhöhen und bei dem die Gewerkschaften noch brav mitspielen.

Eigene Belegschaft wird nicht mehr eingestellt, nur noch Zeitarbeiter geholt. Damit schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe:

´die Zeitarbeiter sollten ursprünglich mal nur zur Abdeckung von Auftragsspitzen eingesetzt werden – die Gesetzesänderung von rot-grün unter Federführung von Schröder und Müntefering unter Jubel der CDU und Arbeitgeberverbände machte den dauerhaften und flächendeckenden Einsatz von Leiharbeitern möglich.

Ergo: keine Personal- sondern Sachkosten, die noch umsatzsteuervorabzugsfähig sind.

Unterlaufen der für den eigenen Betrieb gültigen Tarifverträge, evt. sogar der teuren Haustarifverträge, siehe z.B. Ryanair, die jeden Piloten als Scheinselbständigen beschäftigt hat und ihre Cabin Crews in Zeitarbeitsfirmen ausgelagert hat. Gleiches gilt bei anderen Fluggesellschaften z.B. für das Wartungspersonal, wenn nicht sogar die Überholung insgesamt in ein anderes Land vergeben wurde.

Gewerkschaften und Betriebsräte sind häufig gekauft

Bedrohung der eigenen Belegschaft: wenn Ihr nicht mitmacht, wird Eure Abteilung ausgelagert! Die wenigsten wehren sich, die Betriebsräte und Gewerkschaften kuschen, wenn sie nicht sogar auch gekauft sind.

Die Zeitarbeiter werden nur für die geleistete Arbeit bezahlt, bei Themen wie Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung, überhaupt bei den ganzen Themen Arbeitsschutz und Unfallverhütung können sich die Betriebe einen schlanken Fuß machen, dafür ist ja der Verleiher zuständig.

Das ganze ist ein gordischer Knoten, für den ich auch keine Lösung habe:

durch die gestiegene Produktivität braucht man weniger Personal.

Aber:

Was tun, mit den Überzähligen? In die Arbeitslosigkeit entlassen? Oder wäre ein Grundeinkommen unter diesen Voraussetzungen nicht eine Überlegung wert? Wie sollen sich aber Familien ernähren, für ihre Zukunft sorgen, wenn es nur schäbige Almosen gibt?

In meiner Kindheit (70er Jahre) reichte üblicherweise das Vollzeiteinkommen des Vaters um eine 4-köpfige Familie zu ernähren. Wenn die Frauen dann Teilzeit arbeiten gegangen sind (wie meine Mutter), dann diente das eben dazu, “ein bißchen mehr” zu haben, z.B. für eine weitere Urlaubsreise oder ein paar Zusatzanschaffungen. Abgesehen davon hat meine Mutter gerne wieder in ihrem erlernten Beruf als Med.-Techn. Assistentin gearbeitet ohne dabei meinen Bruder und mich nennenswert zu vernachlässigen 😉 Wie kann man die Balance finden aus reduziertem Beschäftigungsbedarf und sinnvoller Beschäftigung von allen? Braucht es dann überhaupt noch Zuwanderung oder sollten nicht erst die Fragen 1-3 gelöst werden?

Alles Fragen, zu denen man von den ganzen selbst ernannten Experten und Politikerdarstellern nichts stichhaltiges hört. Nur Sprechblasen…

