Uns und die ganze Nation erschüttert die Bluttat von Illerkirchberg.

Der mutmaßliche Täter, ein Asylbewerber aus Eritrea, hat zwei minderjährige Schulmädchen mit einem Messer angegriffen.

Ein Mädchen wurde schwer verletzt, ein anderes Mädchen, die deutsche Staatsbürgerin mit türkischen Wurzeln, Ece Sarigül, wurde kaltblütig zu Tode gebracht

.

Wir sind schockiert und entsetzt über diese Tragödie und sprechen den Angehörigen der Opfer unsere Anteilnahme aus.

Zugleich können wir uns nicht damit abfinden, dass die politischen Ursachen für diese schreckliche Kriminalität weiterhin von Regierung und Medien ausgeblendet werden:

Die Politik offener Grenzen und unkontrollierter Massenmigration in unser Land.

Wir, die Alternative für Deutschland, sind die einzige relevante Partei,

die sich dieser Politikentgegenstellt.

Wir möchten nicht, dass das Verbrechen von Illerkirchberg sich wiederholt.

Wir möchten Sie daher zu einer Kundgebung für Samstag, den 10. Dezember 2022, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr nach Illerkirchberg einladen.

Die Kundgebung steht unter dem Titel „In Anteilnahme für die Mädchen von Illerkirchberg“.

Wir möchten uns in Stille vor Ort treffen, um gemeinsam um die Opfer zu trauern, aber auch, um in einer kurzen Ansprache zuvor Kritik an den politischen Verhältnissen zu üben, die zu dieser Tragödie geführt haben. Bringen Sie gerne Blumen mit, die am Versammlungsort niedergelegt werden können.

Der exakte Versammlungsort in Illerkirchberg steht noch nicht fest, weil er gerade noch

Gegenstand von Unterredungen mit der Versammlungsbehörde ist.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier sehr kurzfristig auf eine neue Sachlage reagieren und wir Sie daher nicht früher informieren konnten.

Sowohl den exakten Versammlungsort als auch die Versammlungsauflagen werden wir Ihnen umgehend bekanntgeben, sobald sie feststehen.

Bitte kommen Sie am Samstag nach Illerkirchberg!

Regierung und Medien haben gerade ganz offenbar ein Interesse daran,

von den Geschehnissen in Illerkirchberg abzulenken.

Lassen wir das nicht zu, indem wir am Samstag als Bürger unseres Landes ein Zeichen setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landesvorstand

Ihr Landesvorstandder Alternative für Deutschland Baden-Württemberg

Emil Sänze (Landesvorsitzender)

Markus Frohnmaier (Landesvorsitzender)

Rüdiger Klos (Stv. Landesvorsitzender)

Dr. Marc Jongen (Stv. Landesvorsitzender)

Udo Stein (Stv. Landesvorsitzender)

Hans-Peter Hörner (Schatzmeister)

Hannes Ernst (Stv. Schatzmeister)

Reimond Hoffmann (Schriftführer)

Taras Maygutiak (Mitglied im Landesvorstand)

Hansjörg Schrade (Mitglied im Landesvorstand)

Severin Köhler (Mitglied im Landesvorstand)

Günther Schöttle (Mitglied im Landesvorstand)

Martina Böswald (Mitglied im Landesvorstand)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...