Es scheint diesem System keine Geschichte hanebüchen genug zu sein, um nicht damit das Volk in die Irre zu führen.

Das Märchen von einem Putschversuch angeblicher Reichsbürger, teilweise schon im Rentenalter, ist dermaßen absurd und lebensfremd, dass es nicht mal zur Belustigung von Kindern geeignet ist und bei den Erwachsenen erfreulicherweise zum weiteren Aufwachprozess beiträgt.

Allmählich dämmert es nun auch dem letzten, dass es sich hierbei um eine mehr als billige Inszenierung handelt.

Nur zwei Tage nach dem uns durch den Messermord an der 14-jährigen Ece S. erneut in nicht schlimmer denkbarer Grausamkeit die katastrophalen Zustände in diesem Land dargelegt wurden, präsentiert das System die angeblich tatsächliche Gefahr – die von rechts, von ganz rääächts.

Um dieses Narrativ aufrecht zu erhalten, scheut man nicht davor, Existenzen sozial, wie auch beruflich, zu zerstören, wenngleich abzusehen ist, dass am Ende der Ermittlungen festgestellt werden wird, dass für die Bundesrepublik nie eine reale Gefahr ausging.

Dass bundesdeutsche Medien vorher informiert wurden und sich fleißig an der Vorverurteilung beteiligen, unterstreicht, dass es sich hierbei vorwiegend um eine Propagandaaktion des polit-medialen Komplexes handelt, die wohl selbst der untergehenden DDR die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte.

Die hier beabsichtigte Machtdemonstration, die klar signalisieren soll, dass man Andersdenkende auch ohne tatsächliche Bedrohungslage und völlig willkürlich überfallen und einsperren kann, wandelt sich hoffentlich ins Gegenteil.

Geht es einer Frau Faeser eher darum, dem steuerzahlenden Bundesbürger mit stolzer Brust zu präsentieren, wie eindrucksvoll der Kampf gegen rechts geführt wird?

Oder geht diese ganze Show am Ende nur wieder darum, unsere AfD zu diffamieren und in eine terroristische Ecke zu zerren? Erste Ansätze hierzu verbreiten die Medien bereits.

Während jedoch immer weniger an das Gespenst des rechtsextremistischen Terrors glauben, fragen sich viele eher, wofür die rund 3000 Polizisten eigentlich hätten sonst eingesetzt werden können. Ob diese nicht besser Abschiebungen durchführen oder Frauen und andere Unschuldige beschützen und damit endlich wieder ureigenste deutsche Interessen vertreten sollten?

Es ist auch nicht unsere Aufgabe, uns den Vorverurteilungen gegenüber den jetzt Inhaftierten anzuschließen und das Vorgehen der Behörden vorbehaltlos als rechtens anzusehen.

Unsere Aufgabe bleibt es, diejenigen anzuprangern, die Vergewaltigungen und Morde an unschuldigen Mädchen zu Randnotizen und zu ganz alltäglichen Vorkommnissen in diesem Land verkommen lassen wollen.

Die Täter heißen Söder, Kretschmann und Scholz. Davon sollte uns keine noch so an den Haaren herbeigezogene Lügengeschichte ablenken können.

Erstveröffentlichung: Klartext Dr. Christina Baum



