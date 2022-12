Raureif und Frost

sind die Musik des Winters,

gespielt bei atemloser Stille

der Natur …………….

Foto von Hans, Pixabay

Der Herbst hat sich mit seiner Farbenpracht schon lange verabschiedet.

In meinem Garten hat der Frost die letzten Rosenblüten, Gräser und Laub

mit Eiskristallen überzogen. Jetzt, in der Weihnachtszeit, duftet es

nach Kaminfeuer, Plätzchen und Glühwein. Die Natur zieht ihre

Lebensenergie tief in die Erde zurück, um im Verborgenen neue Kraft zu

sammeln. Tiere halten ihren Winterschlaf und auch wir Menschen sollten

jetzt dem weisen Zuspruch der Natur folgen und uns auf diese stille Zeit

besinnen. Nur so können Körper, Seele und Geist zur Ruhe kommen und sich

von den psychischen und physischen Strapazen dieser Zeit erholen. Wie

die Tiere und die Natur sollten auch wir unsere Energien auf

“Sparflamme” brennen lassen. Wir müssen doch nicht immer in Hochform

sein ! Auch Müdigkeit, Traurigkeit und sogar negative Gedanken sollten

jetzt nicht verdrängt, sondern einfach mal angenommen werden und da sein

dürfen, denn auch sie haben ihre Berechtigung. Wo aber ist in unserem

hektischen, mit Terminen und Pflichten überladenen Alltag überhaupt noch

Raum und Zeit für unsere eigenen Bedürfnisse und Gedanken ? Müßten wir

nicht das Auto in die Werkstatt bringen, um die Winterreifen aufziehen

zu lassen oder gelegentlich Schnee schaufeln, würde uns kaum noch

auffallen, daß überhaupt Winter ist. Alles läuft mit Volldampf weiter !

Welche destruktiven Mächte in dieser Welt haben dafür gesorgt, daß von

Stille und Rückzug schon lange nicht mehr die Rede sein kann ? Wer hat

ein großes Interesse daran, daß wir permanent zur Verfügung stehen und

erreichbar sein müssen ? Und warum ? In diesem Zusammenhang stellt sich mir eine weitere interessante Frage : Wo ist der Unterschied zwischen

den schwer arbeitenden Menschen zur Zeit unserer Großeltern und den hart

arbeitenden Menschen in der heutigen Zeit ? Woher kommen “burn out” und

psychische Erschöpfung ?

Meine Oma war Schneidermeisterin, mein Opa war Landwirt, nebenbei Bahnwärter bei der Bundesbahn. Dafür gab`s noch ein paar Mark extra. Früh um fünf mußten sie aufstehen. Die Tiere mußten gefüttert, die Kühe von Hand gemolken und die Ställe ausgemistet werden.

Im Frühjahr begann die Aussaat und die Arbeit auf den Feldern, Oma hatte

einen großen Gemüsegarten und viele Obstbäume. Neben putzen, kochen,

waschen, einkochen und nähen hat sie sechs Kinder großgezogen. Waren die Felder bestellt, gab es 1000 andere Dinge zu tun bis die Erntezeit

begann. Rüben, Kartoffeln, Heu, Stroh und Getreide mußten eingebracht

werden. Das hatte absolute Priorität und alle mußten helfen. Die Arbeit

war schwer, jeden Tag, aber es gab keinen Stress. Und dann freuten sich

alle auf den Winter, auf Weihnachten und auf eine Zeit der Entspannung

und Ruhe. Die Menschen zu der Zeit lebten mit den Jahreszeiten und

niemand klagte über einen “burn out”.

Heute ist das anders. Nach Feierabend hasten wir durch die Geschäfte und

kaufen Geschenke, rennen von einer Weihnachtsfeier zur anderen,

zwischendurch noch schnell ein Stündchen ins Fitness-Studio, in die

Tennishalle oder in die Sauna. Sind die Feiertage dann vorbei, packt man

die Koffer und fliegt für ein paar Tage in die Karibik, um noch schnell

etwas Sonne zu tanken oder man klemmt sich gestresst auf die Autobahn

und fährt in den Skiurlaub. Nach einer feucht-fröhlichen Silvesterparty

begrüßt man verkatert und irgendwie völlig kaputt das neue Jahr. Im

Januar kehren wir dann müde und innerlich ausgebrannt in unseren Alltag

zurück und das Rennen fängt von vorne an. Wieder einmal blieb keine

Zeit, sich zu fragen, was war gut im alten Jahr und was nicht ? Was

möchte ich mitnehmen und wovon sollte ich mich trennen ? Gibt es Dinge,

die mir schon lange nicht mehr gut tun und verändert werden sollten ?

Als ich jung war, ging es mir ganz genau so. Graue Novembertage und die

sich anschließende Winterzeit mochte ich gar nicht. Ich hatte immer ein

volles Programm, um mich permanent abzulenken. Mit zunehmendem Alter

jedoch habe ich entdeckt, daß auch die dunkle Jahreszeit ihren ganz

eigenen Zauber hat. Heute genieße ich die Advents- und Weihnachtszeit

ganz bewußt und vor allem die magische Zeit der geheimnisvollen

Raunächte. Ich habe irgendwann begriffen, daß in der Ruhe und Stille des

Winters große Kräfte verborgen sind. Ich mußte nur lernen, sie

wahrzunehmen. Wenn wir uns – im Rahmen unserer Möglichkeiten- unseren

ganz persönlichen Winterschlaf gönnen, dürfen wir darauf vertrauen, daß

unsere Kräfte zur richtigen Zeit doppelt und dreifach zurückkehren

werden. Die Zeit der Rosen kommt immer wieder und der Tanz des Sommers darf neu beginnen ………………

