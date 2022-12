„Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde … als Mann und Frau schuf er sie“ (1 Mose 1,27)

Er wirkt auf viele Mitbürger, ja selbst auf viele Christen unserer heutigen Gesellschaft „althergebracht:“ der Tag der Heiligen Familie. Als „Familiensonntag“ (wenn er denn auf den Sonntag nach Weihnachten fällt) euphemistisch-weltlich verbrämt.

Familie – Mit-Menschen

Nun, namhafte Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland sind auch hier – politisch korrekt – bemüht, den Begriff der Familie weit zu fassen: „Ausschlaggebend ist für mich nicht die familiäre Konstellation, ausschlaggebend ist, dass alle Mitglieder einer Familie sich annehmen und wertschätzen…“ So der Berliner Erzbischof Koch. Ein Politiker. Nicht mehr und nicht weniger.

Mit Blick auf die „Pandemiezeit“ stellt er darüber hinaus fest, dass vielen Kindern und Jugendlichen „Erfahrungen von Gemeinschaft fehlen.“ Aaach!

Welch eine Erleuchtung, Herr Erzbischof! Doch dürfte diese keine Erleuchtung des Heiligen Geistes sein! Ihre Worte sind nicht die eines Gottesmannes. Es sind die Feststellungen eines Politikers. Eines Null-Acht-Fünfzehn-Politikers.

Ja, und nicht nur die Gemeinschaftserfahrung fehlt.

Auch die Freude am Leben, die Freude am anderen Menschen, die Freude mit diesem, das Leben zu teilen, Schönes zu erleben, Trauer zu teilen, zu trösten, zu helfen, bei ihm zu sein… … Auch das fehlt den Menschen. Allen! Nicht nur Kindern und Jugendlichen. Allen!

Und daran, gerade auch an den übergroßen Mängeln der erbärmlichen Corona-Strategie, die dies alles mit zerstörten, haben Ihre Kirchenvertreter eine große MIT-SCHULD. Die meisten von Ihnen haben versagt, kläglich versagt.

Sie haben nichts dagegen unternommen, den Kindern eine Stütze zu sein. Sie aus vielfacher Familiengewalt, der viele während der „Coronazeit“ ausgeliefert waren, herauszuholen. Von wegen Wertschätzung!

Die alten Menschen ließen sie allein, ließen sie in bitterer Einsamkeit…

Denn das Wort Gottes, die Worte Jesu vergaßen Sie fast alle ganz. Nicht nur sie zu verkündigen, sich auch an ihnen auszurichten, sie zu leben.

Man sollte die meisten von Ihnen, Bischöfe und Pfarrer, zum Teufel jagen.

Und, Ihr Bischöfe, hört endlich auf, diese „Pandemiezeit“ hervorzuholen und auf ihr herumzureiten.

„Füreinander da sein – Zusammenhalt in der Familie“ lautet das katholische Motto für den „Familiensonntag.“ Da hätten Sie in der „Pandemiezeit“ zur Tat schreiten sollen!

Familie nach biblischem Verständnis

Bild: Netzfund

Auch wenn man mir wieder von mancher Seite eine „übergroße Aupetit-Verehrung“ vorrechnen wird – dennoch greife ich auf die Worte dieses überzeugenden Bischofs zurück, der auch in der „Pandemiezeit“ die Menschen seiner Diözese Paris, aus der man ihn verjagte, nicht alleine ließ, sondern mit vielen Christen zusammen dieses Motto täglich lebte: Füreinander da sein!

Der entgegen seiner so „fortschrittlichen“ und „zeitgemäßen“ Kollegen, zu denen sich auch sein Nachfolger zählt, am biblischen Wort festhält und die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen sowie die Ehe von Mann und Frau verteidigt, für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes eintritt, der Euthanasie entgegentritt…

Zwei neue Tweets zu Mann und Frau verdeutlichen nicht nur die Haltung Michel Aupetits, sondern auch das Wort Gottes, das er verkündet. Weisen auf Christus hin, der in jeder seiner Predigten die Hauptperson war.

„Heute feiern wir die Heilige Familie, das Vorbild der ehelichen Liebe und der Eltern-Kind-Liebe. Die von Gott gesegnete Unterschiedlichkeit von Mann (Joseph) und Frau (Maria) – sie nimmt heute als ihr Kind den Ganz Anderen auf, der sie am Anfang in Liebe erschaffen hat.“ (Mgr Michel Aupetit, Tweet 30. Dezember, Übersetzung: Juliana Bauer)

„Die von Gott gewollte Verschiedenheit Mann – Frau ist das Ebenbild der Verschiedenheit in Gott, des Ganz Anderen, sowie das Ebenbild der Menschheit. Sie ist der Liebe untergeordnet, die ihre ganze Erfüllung in Christus findet, dem wahren Gott und wahren Menschen.“ (Mgr Michel Aupetit, Tweet 20.Dezember, Übersetzung: Juliana Bauer)

Nachbemerkung

Viele Gläubige vermissen nach wie vor „ihren“ Monseigneur sehr, vermissen seine Gegenwart, seine Predigten, beklagen seinen Verlust. Sie vermissen seine klaren und überzeugenden Worte, die Worte ihres Hirten. Der ihnen Halt und Orientierung gab, der sie spirituell bereicherte, sie tröstete, vielen wieder die Freude am Glauben wie auch Lebensfreude vermittelte (so lauten zahlreiche Kommentare unter seinen Gottesdienstvideos). Bewegend waren auch Kommentare einiger Muslime, deren Interesse am Christentum, speziell am Katholizismus durch Mgr Aupetit geweckt wurde.

Die Gläubigen freuen sich nicht nur über seine Tweets, sondern ganz besonders, wenn sie ihren Bischof nach Monaten wieder auf einem Video hören und sehen können. Wie gerade vor rund drei Wochen, als ein Vortrag von ihm im Internet hochgeladen wurde.

Die überquellende Begeisterung darüber, die überströmende Zuneigung zu diesem Mann, die sich in den unzähligen Kommentaren Bahn bricht, kennt wieder keine Grenzen und fasziniert mich aufs Neue.

Einige weihnachtliche „Schmankerl“ seien aus der Vielzahl der Kommentare herausgegriffen:

„Das ist ein Weihnachtsgeschenk, Mgr Aupetit wiederzusehen“ kommentiert eine begeisterte Hörerin; ein Hörer unterstreicht seine Dankbarkeit Gott gegenüber: „Danke dem Herrn für dieses schöne Weihnachtsgeschenk.“ In einen Freudenruf bricht eine andere Zuschauerin aus: „Welch eine Freude, Sie wiederzusehen, Mgr Aupetit; das ist eines der schönsten Geschenke dieser Weihnachtszeit!“ Etc. etc.

Michel Aupetit ist und bleibt für viele Gläubige der „Bischof der Herzen.“

