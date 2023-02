Eine alte Indigene steht im Hintergrund und macht gute Miene zum bösen Spiel. Die Bank wird von jungen Neusiedlerin in Beschlag genommen, die allein anhand ihrer Gesten und Raumbeanspruchung ihre Macht demonstrieren. Ein pummeliger Indigener dient sich den neuen, muskolösen Machthabern an.

Während die Linken vor den Abschiebeknästen demonstrieren, weil die Zustände dort angeblich so unmenschlich sind, könnte es in Wahrheit zu einem schneller Wiedersehen kommen, als es sich alle erträumt hatten: So sind laut der Bundespolizei in der Zeit zwischen 2020 und 2022 über 6.000 abgeschobene Migranten wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Genau in der Phase, in der angeblich Corona tobte, man als Deutscher nicht mal ins benachbarte Ausland reisen dufte, um nach Sonnenuntergang die eigenen vier Wände nicht mehr zu verlassen. Exakt 6459 kriminelle Ausländer, die bereits abgeschoben wurden, konnten derweil gefasst werden, wobei die Dunkelziffer vermutlich noch höher liegt. Die Straftäter waren der Polizei ins Netz gegangen, weil sie gegen das Einreise- und Aufenthaltsgesetzt verstoßen hatten. Die komplett konfuse Tatsache, dass Einreiseverbote nicht bei offenen Grenzen funktionieren, wurde dabei schon beanstandet, zumal zwei Drittel aller Festnahmen im Rahmen von grenzpolizeilichen Fahndungen erfolgten.

Nur wirksamen Kontrollen helfen gegen illegale Einreisen, befand da der CDU-Innenexperte Stefan Keck. Hingegen weise die Sicherheitspolitik von Buntesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erhebliche Mängel auf. So wurden 2020 genau 1614 Fälle registriert. Im Jahr darauf waren es 2074 Aufgriffe, was einem Zuwachs von 28,5 Prozent entspricht. 2022 stieg die Zahl auf weitere 2807 Fälle an, was eine weitere Steigerung von 35,3 Prozent ausmacht. Im Januar 2023 zählte die Bundespolizei schon 184 Fälle. Auch weil die allgemeine Flüchtlingssituation als noch dramatischer als im Krisenjahr 2015 gilt, wird der unkontrollierten Zuwanderung Tür und Tor geöffnet.

Erst vor Kurzem sorgte die Rückkehr des afghanischen Vergewaltigers Braham S. für Schlagzeilen: Der verging sich im August 2017 in München an einer damals 16-jährigen Schülerin. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Nach knapp anderthalb Jahren wurde Braham nach Afghanistan abgeschoben und mit einer siebenjährigen Einreisesperre nach Deutschland belegt. Doch Mitte Februar 2023 tauchte er zu nächst in Frankreich auf, wo er unter falschem Namen vorstellig wurde. Die Reise ging weiter zum Hamburger Migrationsamt wo der Fehler unterlief, dass man die Identität des heute 24-Jährigen nicht richtig feststellte beziehungsweise schlichtweg vergaß, Selbige zu überprüfen. Doch auch Braham schien aus dem Fehlern der Vergangenheit nicht viel gelernt zu haben: In einem ICE von Hamburg nach Hannover wurde er ohne Fahrschein erwischt und sitzt seit dem seine restliche Haftstrafe in der JVA Hannover ab. Unter anderem weil er sich zu seiner Vergewaltigung auch des Diebstahls, der Körperverletzung und des Drogenmissbrauchs schuldig gemacht hatte.

Alex Cryso

