Schließung der Ausstellung Rosa von Praunheims in der Kirche St. Egidien mit Bildern, die explizit schwule Geschlechtsakte darstellen. “Aufgrund der öffentlichen und internen Reaktionen auf unsere Ausstellung treten wir als Gemeinde in einen Prozess der Klärung ein, wie ein produktiver Umgang mit der Situation aussehen könnte. Solange bleibt die Kirche geschlossen.” St. Egidien in Nürnberg. Foto: Netzfund. Fotograf ließ sich nicht ermitteln.

„Die tödlichen Ideologien des 20. Jahrhunderts sahen sich denen gegenüber, die Widerstand leisteten. Jene (Ideologien) des 21. Jahrhunderts, die auf Zerfall gründen, sollten auch mutige Widerstandskämpfer haben. Wo sind sie?“ Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 26.Juli 2023 (Übersetzung: Juliana Bauer)

Nun – es gibt sie, diese Widerstandskämpfer. Zu denen sich Michel Aupetit selbst zählen kann. Sie werden aber mundtot gemacht. Mit „feinster“, jedoch nicht minder diabolischer Methode, als jene des 20. Jahrhunderts im „Endstadium.“ Durch Rufmord, Verunglimpfung, was auch im vergangenen Jahrhundert in gleicher Weise begann.

Rufmord und Verunglimpfung erlebte Mgr Aupetit als „Widerständler“ bereits am eigenen Leib. Als extrem konservative wie auch linke Kreise der Erzdiözese Paris mit Unterstützung von neiderfüllten Klerikern einen Komplott bildeten, um ihn – mit Erfolg – vom Stuhl des Pariser Erzbischofs zu stürzen (was ihnen noch immer nicht reicht). Wenn er in der Presse der Tradis, die sich als die Allein-Seligmachenden verstehen, als Häretiker verleumdet wird. Wenn ihn die Mainstreampresse als „extrem Rechten“ diffamiert, weil er die in der Bibel verankerten Werte verteidigt.

So das Gebot Gottes „Du sollst nicht töten“, wenn er sich u.a. gegen die Tötung der ungeborenen Kinder, gegen zerstörerische Versuche menschlicher Embryonen und gegen den assistierten Selbstmord von Kranken stellt. So „die Liebe zwischen Mann und Frau nach dem Ebenbild Gottes“, wenn er gegen die „Ehe für alle“ und gegen die Leihmutterschaft Position bezieht. Oder weil er den gnadenlosen Egozentrismus der heutigen Gesellschaft geißelt, der auch vor vielen Christen nicht Halt macht.

„In einer Welt von Feiglingen und Perversen riskiert der mutige Mensch seinen Kopf. Johannes der Täufer ist dafür das lebendigste Beispiel.

Die Mächtigen dieser Welt können nichts als den Tod bringen.

Er, der „Größte unter den Menschenkindern“, hat den Weg zu dem geöffnet, der allein das Leben gibt.“ Mgr Michel Aupetit, Tweet vom 23.Juni 2022

Am Vorabend des Johannistages. (Übersetzung: Juliana Bauer)

Vor den neuesten perversen Machenschaften der evangelischen Kirche in Nürnberg gewinnen die Worte Bischof Aupetits zutiefst an Bedeutung (siehe: Homo-Pornografie in Nürnberger evangelischer Kirche – „Ein Raum blasphemischer Provokation“, kath net 26.07.23). Und die katholische Kirche schweigt. Und wundert sich offensichtlich über „Hass-Botschaften“, die die betreffende Kirchengemeinde erreichten (katholisch.de, 26.07.23).

Nachtrag Maria Schneider: Inzwischen wurde die Ausstellung wegen zahlreicher Proteste geschlossen.

