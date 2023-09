„Schneider in Rom bangen um rote Seide für Kardinalsgewänder“

Ein kurzer feuriger Zwischenruf

Kinder lieben Rot. Insbesondere Babies. Für sie bedeutet Rot Glück, Freude.

Der Farbe Rot ist eine vielschichtige Symbolik immanent. Sie drückt Feuer aus, Leidenschaft, Liebe. Kraft, Mut, aber auch Macht. Sie steht ebenso für Blut, Gefahr, Gewalt, Krieg.

Rote Seide.

Hier verbindet sich die vielschichtige Farbsymbolik mit den Fasern des edelsten Stoffs, der Jahrtausende lang ein Luxusgut war, das sich nur Wohlhabende und Reiche leisten konnten.

Seide

Seide – eine Faser, die man „ausschließlich aus den Kokons seidenspinnender Insekten“ gewinnt, von denen die Zuchtseide des „Echten Seidenspinners“, auch Maulbeerseide genannt, die bekannteste ist. Dieser seidenspinnende Schmetterling ernährt sich von den Blättern des Maulbeerbaums – daher der Name.

Seide – eine Faser, die ursprünglich in China beheimatet war und dort zu den lang gehüteten Geheimnissen zählte. Sie gelangte zwischen dem 10. und 13.Jh. nach Europa. Dem feinen Porzellan vergleichbar, das zuerst mit Marco Polo aus China nach Europa gelangte, dessen reger Import jedoch im 16.Jh. begann. Ähnlich dem chinesischen Tee, der ebenso seinen Einzug im 16.Jh. nach Europa hielt.

Das Haupterzeugerland von Seide ist nach wie vor China, aber auch in Japan, Indien, Vietnam, Thailand u.a. wird Seidenbau betrieben. Die sogenannte Eri-Seide z.B., die aus den Kokons des Götterbaum-Spinners gewonnen wird, einem Schmetterling, der sich aus den Blättern des Götterbaumes ernährt, wird von einigen hiesigen Textilunternehmen aus Thailand bezogen.

Seide – eine Faser von Feinheit und Noblesse!

Kardinäle in roter Seide

Am 30. September müssen die neu kreierten 21 Kardinäle in Rot vor dem Papst erscheinen, der ihnen dann im Petersdom die Kardinalswürde verleihen wird. Doch gibt es bezüglich ihrer Gewandung Probleme. Denn die viermonatige Lieferzeit von Seidenstoffen für die Herren Kleriker, die erst im Juli von ihrer Ernennung erfuhren, lässt z.B. das römische Traditionsunternehmen Barbiconi, zu dem etliche von ihnen als Kunden gehören, ins Schwitzen kommen.

Die Grundausstattung der Gewandung besteht aus einer wollenen Soutane und einem Chorhemd (wohl Baumwolle?) in Rot. Mozetta (Schultermantel), Bauchschärpe, Scheitelkäppchen und Birett (der eckige Hut) werden hingegen aus roter Moire-Seide gefertigt. Die Farbe Rot symbolisiert die Treue zu Papst und Kirche bis hin zum Vergießen ihres Blutes als Märtyrer.

Seide – Königin der Gewebe und “Laudato Si.“ Tierquälerei und Ausbeutung.

Eigentlich müsste Papa Francesco, der 2015 die Enzyklika Laudato si (Gepriesen sei) mit Bezug auf seinen Namenspatron San Francesco von Assisi und dessen Sonnengesang, auch als Hymnus der Schöpfung bezeichnet, veröffentlichte, die Seidengewänder bzw. die Gewandteile aus Seide abschaffen. Denn die Herstellung von Seide bedeutet Tierquälerei – eine Tatsache, von der ich, eine Seidenstoffliebhaberin wie ich zugeben muss, jedoch erst seit Kurzem weiß. Sie lässt nicht nur Billionen von Schmetterlingstieren jährlich sterben, sondern lässt sie leiden: die Tiere werden lebendig gekocht und verbrüht.

In der Enzyklika Laudato si prangert Francesco die Überanspruchung und Ausbeutung des Planeten Erde an, allerdings mit Blick auf alle Geschöpfe und in engem Zusammenhang mit der Ungerechtigkeit den Armen gegenüber. Er spricht darin mehrfach die engmaschige Verbindung der ökologischen und sozialen Probleme an, die Einheit von Engagement für Umwelt und Mensch. Insbesondere von Umwelt und benachteiligten Menschen. In Bezug auf die Seidenherstellung stellt sich m. S. auch die Frage nach der Ausbeutung der in der Produktion tätigen Menschen.

Allein aus diesen Gründen ist eine Kardinalsrobe, die zu einem Großteil aus Seide besteht, nicht mehr vertretbar. Doch eigentlich war sie noch nie vertretbar. So wenig wie die Messgewänder. Sie zählen aus kunsthistorischer Sicht zu edlen, wertvollen Gegenständen, die das Auge begeistern, doch widersprechen sie eindeutig der Botschaft Jesu. Pfarrer, Bischöfe, Päpste verkünden sie – die Botschaft eines Mannes, der einen elenden, qualvollen Tod am Kreuz starb. Ich fragte mich daher schon oft, wie die Herren sich in dieser edlen Gewandung überhaupt wohlfühlen können…

Nun – ihr Herren Kardinäle! Bestellt euch eine Robe aus Baumwolle. Satinbaumwolle z.B. ist wunderbar glänzend und elegant.

Sie würde auch euren Geldbeutel schonen. Was kostet doch die Grundausstattung eurer Gewandung? Gut 2.000,00 €? Pro Meter Seide 80,00 €?

Und solltet ihr den Märtyrertod sterben, dann nützt euch Moire-Seide nichts mehr!

