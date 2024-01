Bild: Netzfund

Von Ulfried. Wer am 17. Januar ’24 um 21:45 das “Heute Journal” bei ZDF sah muß gemerkt haben, daß dies keine Nachrichten-Sendung war.

Die Irakerin Dunja Hayali überschlug sich fast in ihrem Haß gegen Deutschland und die AfD. Das war eine ideologische Gehirn-Wäsche und keine Nachrichtensendung. Rechtzeitig parallel zu der Zusammenrottung in Davos.

Die “Welt” schreibt dazu:

“Die AfD hat sich von einem Mitarbeiter der Parteichefin Alice Weidel getrennt, der an einem Treffen radikaler Rechter in Potsdam teilgenommen hatte. Der Arbeitsvertrag von Roland Hartwig als Weidels Referent ‘wird im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst’, teilte ein Parteisprecher nach einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagabend in Berlin mit. Das gelte ab sofort. Eine nähere Begründung gab es nicht. Zuerst hatte das ZDF berichtet.”

Supi, wieder mal ZDF.

Im weiteren Verlauf dieses Pamphlets’ heißt es:

“…der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Roland Hartwig ist ab sofort nicht mehr Referent von Parteichefin Alice Weidel. Die Partei und Hartwig beendeten das Arbeitsverhältnis, nachdem bekannt geworden war, dass Hartwig an einem Treffen mit Rechtsradikalen in Potsdam teilgenommen hatte…”

Das schreibt Lügenblatt “WELT”. Aha, das “EHEMALIGE” AfD- Mitglied Hartwig!! Jetzt recherchiere ich mal selbst. Es war eine private Zusammenkunft. Doch es musste ein Verräter dabei gewesen sein, der den MS-Medien als Maulwurf die passenden Argumente lieferte. Spekulieren wir einmal: War das… Hartwig? Jetzt Eins+Eins zusammenzählen und sich fragen, was man in einem solchen Falle an Weidels Stelle getan hätte – sofort diesen Lumpen feuern.

Die Bertelsmann- Anstalt ntv berichtete gleichgeschaltet über gewaltige Demos gegen RÄÄCHTS und dumpfbackige Omas gegen rechts – ja geht’s noch?

Solch ein linkes Komplott erinnert mich stark an die Ibiza Lügenkampagne gegen Strache; heute wissen viele, daß das damals ein eingefädeltes Komplott gegen ihn und die FPÖ war. Straches politische Karriere war beendet und die FPÖ verlor die Wahl des Staatsoberhauptes. Der “grüne” Demagoge und Österreich-Zerstörer van der Bellen sitzt seitdem fest im Sattel. Jetzt soll der gleiche Putsch in Deutschland gg. AfD gelingen. Haben wir gelernt? Lassen wir das zu?

Hier spricht Alice Weidel Klartext:

https://vm.tiktok.com/ZGe67RACP/

