Narayana Murthy erhält den CIF Chanchlani Global Indian Award bei der CIF Gala 2014, Toronto. Bild: ps482207, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Von Ulfried. Um es vorweg zu sagen, ich stelle hier keine Behauptungen auf, sondern nur Fakten. Ich überlasse es der Leserschaft, sich ihre eigene Meinung zu bilden und daraus selbst zu schlußfolgern.

“Der Talmud, oft genannt kaum bekannt”- wer diesen Satz in seine Suchmaschine eingibt, dem öffnet sich ein Portal mit dem Untertitel “Im Auftrag des Islam” siehe hier: https://www.imauftragdesislam.com/der-talmud-oft-genannt-kaum-bekannt_d55.html

Als ich diese Thesen aus dem jüdischen Talmud zum ersten Mal las, glaubte ich im falschen (islamischen) Film zu sein.

Doch es ist tatsächlich der hegemonistisch- zionistische Leitfaden für die Juden. Wer und was sind eigentlich Zionisten – was ist die zionistische Idee?

Dieser Begriff bezeichnet eine nationale, jüdische Bewegung, die den Gedanken der Besiedlung des Landes Israel (damaliges Palästina) in die Tat umsetzt. Gegründet im 19. Jahrhundert benannt nach dem Berg Zion.

Seit der Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 endete nach UN-Beschluss das britische Mandat über Palästina. Am 14. Mai 1948 proklamierte der jüdische Politiker David Ben-Gurion, Vorsitzender des Jüdischen Exekutivrats in Palästina, die Unabhängigkeitserklärung im Stadtmuseum von Tel Aviv und rief damit den Staat Israel aus. Seit Ben Gurion hat Israel viele Kriege geführt gegen seine Nachbarn. Doch was passiert derzeit in Gaza und was hat das mit den hegemonistischen Thesen des Talmud gemein?

Narayana Murthy, Gründer der IT-Firma Infosys und Schwiegervater des britischen Premierministers Rishi Sunak – ja, der Inder Sunak Rishni ist derzeit Britischer Premier – erfuhr, dass vor der Küste Gazas im Mittelmeer riesige Mengen von Gas entdeckt worden waren.

Narayana Murthy schloß daraufhin einen Deal mit Bibi Netanjahu, in dem er die alleinigen Schürfrechte erhält.

Am 7. Oktober ’23 wurde eine der bestbewachten Grenzen – nämlich Israels Grenze – von allen Grenzpolizisten verlassen. Alle Sicherheits-Systeme waren abgeschaltet. Der Zaun war an mehreren Abschnitten sperrangelweit geöffnet. Die Hamas konnte ungehindert nach Israel eindringen.

Wer ist die Hamas und wer hat sie zu welchem Zweck gegründet?

Fragen über Fragen. Tausende unschuldige Zivilisten wurden seit Oktober getötet, vor allem Kinder.

Ist das wirklich ein Kampf gegen eine terroristische Organisation oder ein Krieg für geopolitische Hegemonie?

