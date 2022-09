Die einzigen Parteien, die man möglicherweise noch als Opposition bezeichnen kann, sind die Linkspartei und die AFD. Diese kommen aber in den zwangsbezahlten Medien so gut wie überhaupt nicht vor. Wenn sie vorkommen, werden sie von den “freiheitlichen, weltoffenen, toleranten Journalisten” sofort mit Eigenschaften belegt, die es dem Nachrichten-Empfänger unmöglich machen soll auch nur im Ansatz deren Argumente zu überprüfen.

Die CDU, eine ehemals konservative Volkspartei, hat sich unter Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel dermaßen in die grüne Richtung begeben, dass sie auch nicht davor zurückgeschreckt ist, die unkontrollierte Zuwanderung, mit dem Satz “jeder ist willkommen” anzufeuern.

Auch weitere Aufforderungen der Linksregierung noch mehr Asylanten ins Land zu bitten – die fast alle alimentiert werden müssen – haben nun dazu geführt, dass Deutschland quasi pleite ist.

Die Zuwanderung nach Deutschland stellt sich laut Statista wie folgt dar:

2010: 798.282,00

2011: 958.299,00

2012: 1.080.936,00

2013: 1.226.493,00

2014: 1.464.724,00

2015: 2.136.954,00

2016: 1.865.122,00

2017: 1.550.721,00

2018: 1.585.112,00

2019: 1.558.612,00

2020: 1.186.702,00

2021: 1.323.466,00

Gesamt: 16.735.423,00

Man versucht nun die selbst gemachte, vor allen Dingen aus der Zuwanderung entstandene Finanzmisere in Deutschland und Europa, den Russen in die Schuhe zu schieben und nimmt dem Bürger so viel Geld ab, wie man von ihm glaubt, gefahrlos bekommen zu können.

Dazu kommt die unausgegorene Idee der Grünen sich sofort, ohne ein Konzept vorweisen zu können, von der fossilen Energie verabschieden zu wollen. Da kommt der Krieg der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken zur rechten Zeit. Man packt die Gelegenheit beim Schopf und verhält sich ganz anders als man es bei den über 40 Kriegseinsätzen (man nennt es auch Militäroperationen) der USA getan hat. Es ist nicht bekannt, dass man die USA jemals mit Sanktionen überzogen hat, wenn sie einen Krieg unter noch so fadenscheinigen Gründen, begonnen haben. Im Falle Russlands ist aber offensichtlich jedes Mittel recht Sanktionen zu verhängen, auch wenn man selbst daran zugrunde geht.

Nun muss man schauen, wo man das Geld her bekommt, welches man bei der Zuwanderung und den Sanktionen gegen Russland verplempert. Da werden alle Register gezogen, um den deutschen Bürger anzuzapfen.

Obwohl der private Gasverbrauch am gesamten Energieverbrauch nur 7,85 % beträgt, sollen diese Privaten nun offensichtlich für die Unfähigkeit der Bundesregierung zur Kasse gebeten werden. Unter Solidarität würde man eigentlich verstehen, dass auch die anderen 92,15 % der Energieverbraucher im gleichen Maße belastet werden. Die zusätzlichen Belastungen der Bürger sind auf ein Totalversagen der Bundesregierung, vor allen Dingen der Grünen, zurückzuführen.

Leider kommt die größte Oppositionspartei, die CDU, ihrer Verantwortung nicht nach. Es ist vollkommener Unsinn in der jetzigen Situation über eine 9- Euro – Monatsfahrkarte zu diskutieren oder ob ein, zwei, drei oder keine Atomkraftwerke angeschaltet werden sollen, es kommt darauf an, den Kern des Übels zu beseitigen.

Der Kern des Übels ist das Verhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Zuwanderung und der kriegerischen Auseinandersetzung der beiden ehemaligen Sowjetstaaten Russland und Ukraine. Offensichtlich ohne gründlich zu überlegen und davon ausgehend, dass Russland sich nicht wehren würde, wenn es mit einem Wirtschaftskrieg – und Waffenlieferungskrieg überzogen wird, hat die Bundesregierung sich und ihr Volk in eine katastrophale Situation manövriert.

Aus dieser Lage gilt es, schnellstmöglich herauszukommen.

Die vorhandene Bundesregierung ist dazu offensichtlich nicht in der Lage. Auch wenn CDU und FDP sich neu erfinden bzw. auf alte Positionen zurückkehren müssen, besteht die Möglichkeit der Gründung einer konservativen Regierung. Wenn man nicht an nur sich denkt und an das nächste Wahlergebnis, sondern an die Bevölkerung muss ein solcher Schritt möglich sein.

Wie die folgende Aufstellung ergibt, haben die Konservativen, selbst wenn man davon ausgeht, dass alle Fraktionslosen den Linken zugerechnet werden, die Mehrheit im Bundestag.

Sitze im Bundestag

Konservative CDU/CSU 197 AfD 80 FDP 92 369

Linke SPD 206 Bündnis 90/Die Grünen 118 Die Linke 39

Fraktionslose 4 367

Vielleicht macht ja noch der ein oder andere von der linken Fraktion bei den Konservativen mit.

In der Not frisst der Teufel Fliegen.

Mann muss einen mutigen Schritt machen, und nicht an das nächste Wahlergebnis denken, sondern an Deutschland denken, eine neue Bundesregierung bilden, und mit Russland und der Ukraine verhandeln, keine Zuwanderung mehr zulassen und vor allen Dingen die illegalen Zuwanderer, die sich hier nicht benehmen können und wollen, sofort ausweisen. Peu a peu sollten alle diejenigen, die illegal hier aufhalten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Es könnte sonst sein, dass es demnächst in Deutschland knallt. Das will doch sicherlich niemand.

Die Grünen und ihre Nachahmer zerstören Deutschland.

