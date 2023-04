Bild: Netflix

Liebe Maria, liebe Leser, Autoren und Kommentatoren!

Mit den folgenden “blumigen” Worten von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben möchte ich Euch allen ein sonniges, frohes Osterfest wünschen im Kreise Eurer Lieben. Es ist Zeit für eine Pause. Es ist Zeit, den ganzen politischen Verbrecherkram für eine Weile zu vergessen.

Es ist Zeit für die schönen Dinge des Lebens, für viele Ostereier, für viel Blumen, Sonne und Freude. Genießen wir es! Bis bald mal wieder,

Eure Doris.

So schöne Blumen blüh‘n für Dich Nimm diesen frischen Blumenkranz, den ich gewunden habe. Reich an Farben, Pracht und Glanz, nimm ihn als Ostergabe! So schöne Blumen blüh’n für Dich, die Wünsche sind’s, die meinen, die hier zum Blütenkranze sich einmütiglich vereinen. Und jede Blum ist nur ein Herz von Frühlingsglanz umwoben, und jede blicket himmelwärts und flehet Heil von oben. Wie an dem Kranz entfalte sich Dein Blütenfest auf Erden, mag jeder Blumenkelch für Dich ein Kelch der Freude werden. So nimm von unbekannter Hand den Kranz, den ich gewunden! Das Herz, das so viel Schönheit fand, hat Lohn genug gefunden.

