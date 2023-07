Bröckelnde Brandmauern überall. Photo by MabelAmber, Pixabay

Liebe CDUler,

die Brandmauer gegen die AfD beginnt zu bröckeln, und das ist auch gut so! Nicht nur CDU macht’s mit AfD In den Kommunen steht nur noch ein Brandmäuerchen . Unser Volk ist im Einreißen von Mauern geübt und es wird nicht mehr lange dauern, bis unsere Politiker akzeptieren, dass sich unser Land gegenwärtig in einer (Vor-) Konsolidierungsphase befindet, die sich schneller denn je vollzieht.

Meine Bitte an Sie lautet: Setzen Sie sich für die schnelle Beendigung Ihres Krieges mit Russland ein, wo zehntausende von Menschen sinnlos ihr Leben verlieren oder zum Krüppel werden. Schon der enorme Schaden an der Umwelt ist mit nichts zu rechtfertigen. Sie müssen Russland nicht lieben, aber auch nicht bekämpfen. Der Einsatz von Streubomben ist eine weitere Eskalation, was am Ende die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Atomwaffen begünstigt, da es irgendwann an Alternativen fehlt. Glauben Sie wirklich, dass sich Putin von Ihrer billigen Taktik noch beeindrucken ließe? Sollte es zu keinem Atomkrieg kommen, was wir alle hoffen – aber eben nur hoffen -, so dürfte es ein langer Krieg vor unserer Haustür werden, der nur unnötig Leid verursacht und uns selbst enorm schadet. Was wäre so schlimm daran, sich für eine wahrhaft neutrale Ukraine durchzuringen, womit m.E. alle leben könnten?

Zum anderen sollten Sie sich schnellstmöglich von Ihrer Migrationspolitik verabschieden, die Ihnen ganz offensichtlich bundesweit über die Ohren wächst und verdeutlicht, dass Sie nicht mehr die Interessen des eigenen Volkes verfolgen. Und genau das nehmen wir Wähler Ihnen übel, sehr übel. War es doch die AfD, die die unkontrollierte Migration von Beginn an als falsch erkannte und davor warnte, wofür sie vom Einheitsblock Berlin ausgegrenzt und als “rechtsextrem” behandelt wurde, was in keinster Weise gerechtfertigt ist. Nun haben Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem, das Sie nicht mehr los werden. Wem Sie diese Entwicklung “verdanken”, das brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen.

Und glauben Sie nicht, dass Sie das alles durch ledigliches Personalgeschacher wieder in den Griff bekommen. Es geht um knallharte Sachthemen, an denen Sie zukünftig auch gemessen werden. Ein einfache, klare Entschuldigung, welcher dann selbstverständlich auch Korrekturen folgen müssten, wiegt in den Augen der Bürger zehnmal mehr, als jeder aus der Brandmauer rausmeißelte Stein.

Im Land der Denker und Dichter erinnert man sich offensichtlich wieder seiner Tugenden und Werte, und Frau Merkels Versuch, die CDU “moderner, jünger, weiblicher” (“weltoffener”) zu gestalten, ging echt daneben. Ausgrenzung und Zensur funktionierten noch nie, und ganz bestimmt nicht im 3. Jahrtausend. Sie können sich gerne über meine Worte lustig machen, doch hätten Sie mir und den vielen mahnenden Stimmen zugehört, dann stände Ihre CDU heute besser da, was im Übrigen für unser Land und die gesamte EU gilt. Sie haben ausexperimentiert, und der dicke Hammer kommt noch https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/insa-chef-ohne-csu-liegt-cdu-hinter-afd-a4348270.html. Ja, Sie haben’s echt übertrieben, und das spüren nicht nur wir Bürger am eigenen Leib, sondern ganz Europa, wie man am Ergebnis der Wahlen in Spanien unschwer feststellen kann, wo Rechtskonservative deutlich zulegten.

Die Europawahlen im kommenden Jahr dürften für die Entwicklung und Zukunft der Europäischen Union entscheidend sein. Viel Zeit bleibt Ihnen nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Hildebrandt

(Rheinland-Pfalz)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …