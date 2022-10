Münchhausens Ritt auf der Kanonenkugel. Eine Lüge, fast – aber nur fast – so tollkühn wie die Lügen über die Plandemie, die Fachkräfte, das Klima und dass der Staat es gut mit uns meint. Illustration: Gottfried Franz (1846-1905) – The Miraculous Andventures of Baron Münchhausen. Gemeinfrei.

… bei Corona

Wie lange wurde das Narrativ verteidigt, dass es sich um eine natürliche Mutation eines SARS Virus handeln muss, der z.B. durch exotische Tiere auf den Menschen übergesprungen ist. Die Organisationen, die von Herrn Fauci, dem ‘Virenpapst’ der USA, mit Steuermitteln bezahlt wurden, und der ‘Bill and Melinda Gates Foundation’, haben gerade eine neue Virusvariante mit der Tödlichkeit des in Wuhan entwichenen Virus, und der Ansteckungsrate der Omicron-Variante im Labor erzeugt. Bei genetisch vermenschlichten Mäusen führte das zu einer 80% Todesrate. Selbst nach einem weltweiten Atomkrieg würden wahrscheinlich mehr als 20% überleben. Diese Verbrecher bauen extrem gefährliche Biowaffen.

… bei der Impfung

Inzwischen ist es ziemlich klar geworden, dass die sogenannten „Impfungen“ keinerlei nachweisbaren positiven Beitrag auf die Ansteckungsrate, die Schwere der Krankheit, oder die Todesrate bei schwerer Erkrankung leisten. Allenfalls haben sie einen negativen Effekt und unabsehbare Langzeitfolgen.

Bezeichnend war die Frage im EU Parlament an eine Pfizer Vertreterin, ob die Impfstoffe darauf getestet wurden, die Ansteckungswahrscheinlichkeit zu senken. Die Pfizer Dame hat kurz aufgelacht und gemeint, dass man schnell am Markt sein musste und dafür keine Zeit hatte.

Wie kann es sein, dass die EU Verträge mit Impfstoffherstellern abschließt, deren Mengen für 10 Jahre reichen würden? Da sind doch Milliarden in korrupte Taschen geflossen.

… beim Ukraine-Krieg

Wie Peter Haisenko schön ausführt, hat man den 8 Jahre dauernden Krieg der Ukrainer gegen die Russen in der Ukraine, mit zigtausend Toten, im Westen geflissentlich ignoriert. Dem Tagesschau-Seher wird erzählt, dass der böse Putin die Ostukraine völlig grundlos besetzte, oder weil er halt größenwahnsinnig ist. Es wird nie gesagt, dass Putin die Russen in der Ukraine als Teil des russischen Volkes sieht, und sogar die friedlichen Ukrainer als Brudervolk der Russen.

… bei Klima und CO 2

Es ist ja schon eine abenteuerliche Geschichte, wenn man dem Spurengas CO 2 (0,04% der Luft) eine Weltklimaverändernde Bedeutung zuschreibt. Es ist schon deshalb abenteuerlich, weil wir bei jedem Atemzug ca. 4% CO 2 ausatmen (das 100-fache). CO 2 unterliegt einem natürlichen Zyklus, bei dem vor allem die Luft, aber auch das Meerwasser gesättigt werden und das überschüssige CO 2 vom Boden und den darauf vermehrt wachsenden Pflanzen aufgenommen wird. Wir müssen dafür gar nichts tun. Das biochemische System Erde regelt das von ganz alleine.

So wie bei den Wirrologen gibt es auch einige Physiker, die auf gottgleiche Macht und Ruhm hoffen und ernsthaft an ihre Modelle glauben. Das Weltenretter-Syndrom befällt nicht nur offizielle Anstaltsinsassen, sondern auch Sciencefiction-Autoren regelmäßig.

… bei den ‘Bereicherern’

Natürlich gibt es hunderte Millionen von Armen auf dieser Welt. Immer wieder gibt es Millionen von Kriegsflüchtlingen. Und wenn man denen helfen will, dann kann man das auch. Das eigene Land mit Millionen zu übervölkern und an den Rand des finanziellen Abgrunds zu führen, ist keine Hilfe. Jedes Einwanderungsland zerstört sich selbst, wenn es keine rigide Vorauswahl trifft und die Gesamtzahl sehr klein hält.

Es ist einfach so, dass sich in den wirtschaftlich erfolgreichen Ländern eine dauerhafte Schmarotzerklasse etabliert hat, die den Leuten, die ehrlich arbeiten immer mehr ihrer Arbeit einfach stiehlt – ‘legal’ stiehlt. Das führt zu einer Ressourcenknappheit der arbeitenden Bevölkerung im eigenen Lande. In China hatte der Staat deshalb eine Ein-Kind-Politik ausgerufen (was sie inzwischen bereuen und umkehrten), im Westen war kein staatlicher Befehl notwendig. Die Leute bekamen einfach immer weniger Kinder.

Es ist genau diese Schmarotzerklasse, die einen Ressourcenmangel beim Volk erzeugt, indem sie nun Kinder-Ersatz aus aller Welt importiert. Beim Bauerntausch im Schach spielt es meist keine Rolle, ob schwarz oder weiß anfängt. Beim Kindertausch aber schon.

… bei Gender

Nicht nur bei Corona und den Impfungen wird die Biologie des Menschen ignoriert und verfälscht. Für Biologen gibt es nur zwei Geschlechter und in ganz seltenen Einzelfällen kann man sich auch mal darüber streiten. Doch für psychologische Dachschäden existiert keine Grenze. Obwohl der jeweilige Dachschaden durchaus biologische/genetische Ursachen haben kann, ändert der Dachschaden die Biologie selbst nie.

Biologie: 2 Geschlechter.

Dachschaden: Unzählige Geschlechter.

… bei “don’t be evil“

Erinnern wir uns noch an den Google Spruch „Don’t be evil“? Als Leitmotto hat ihn Google ja inzwischen gestrichen. Aber wie kamen die überhaupt auf diesen Spruch? Die Leute, die an der Suchmaschine programmierten, merkten sehr schnell, dass man natürlich bestimmte Suchergebnisse manipulieren kann. Zuerst wurde das selbstverständlich notwendig, weil die Firmen, die Google für ihre Werbung bezahlten, in den Suchergebnissen auch oben stehen wollten. Vielleicht wunderte man sich als Nutzer, warum z.B. bei der Suche nach ‘Neuwagen Mercedes’ eine Ford Anzeige oben eingeblendet wurde. Man nahm es hin, weil ansonsten Google ja viel besser war, als andere Suchmaschinen, und die Leute halt was verdienen müssen.

Doch die Bevorteilung zahlender Werbekunden ist nicht „das Böse“. Es ist vielmehr, dass die Relevanz bestimmter Webseiten, bestimmter Themen, politischer Fragen, usw. absichtlich so niedrig bewertet wurde, dass man sie kaum noch findet. Diese Handarbeit wurde inzwischen in Algorithmen mit ‘Blacklists’ gegossen. Das ist ‘evil’. Und die Leute von Google wussten von Beginn an, dass sie ihre Technologie missbrauchen könnten und würden. Der alte Spruch war also nur Augenwischerei für Mitarbeiter und den Nutzer.

… bei Milliardärseliten und Bürokraten

Auch bei denen setzt so langsam das Grübeln ein. Man wollte ein handzahmes, leicht zu unterdrückendes Volk und der Job der Politiker ist, diesen Untertanen ein Schauspiel zu liefern, so dass sie ruhig und arbeitsam bleiben. Doch die Negativ-Auswahl dieser Politiker ist inzwischen so extrem geworden, dass deren Dummheit und Korruption für das Volk zu offensichtlich wurde. Das gilt für alle Demokratien.

Nicht nur das, manchmal gewinnt auch ein Politiker, der die Illusion hat, er sollte doch auch mal was für’s Volk tun. Steuersenkungen zum Beispiel. Oder Abschaffung zigtausender bürokratischer Regeln, die nur ABM-Maßnahmen für Bürokraten sind. Oder ein Mitspracherecht in Bezug auf Immigration, auf medizinische Behandlung, auf die Beteiligung an einem Krieg, auf die Sprachverhunzung, auf Zensur, usw. Solche Leute wie Trump oder Truss kann man da gar nicht gebrauchen. Man muss man mit allen Mitteln abservieren.

Wenn die Zeiten gut sind, kann man mit einem Biden, einem Scholz oder Habeck leben. Aber wenn die Energie knapp wird, die Inflation zweistellig, der brave Arbeiter seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann, dann ist die Kacke am dampfen. Dann besteht die Gefahr, dass die Milliardärseliten und Bürokraten zu verzweifelten Maßnahmen greifen, die man in normalen Zeiten als komplett verrückt angesehen hätte, die aber für den Machterhalt dieser wirklichen Regierung sorgen. Wir leben leider in interessanten Zeiten. Im Chinesischen wird der letzte Satz als Drohung angesehen.

Originalartikel: luisman

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...